Тур: 13. Стадион: Летцигрунд.
1:4
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаШеттине Гильерме
23' Желтая карточкаКонде Шейк
0:1
30' ГолШеттине Гильерме
0:2
45' ГолПушич Петар
45' Желтая карточкаПушич Петар
0:3
51' ГолШеттине Гильерме
63' Желтая карточкаСельнес Оле
63' Красная карточкаРонер Фабиан
66' Желтая карточкаГерц Кристиан
86' Желтая карточкаFrancis Momoh
89' Желтая карточкаDominik Schmid2
1:3
90' ПенальтиДжемаили Блерим
1:4
90' ГолГерц Кристиан
90'+5
Ход матча
17'
23'
30'
45'
0:2
45'
51'
0:3
63'
63'
66'
86'
89'
90'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
23
Ронер
Фабиан
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
15
Секо
Аюму
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.5%
55.2%
10.3%
10 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.2%
17.2%
25 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
50 матчей
50%
20%
30%
25 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
10 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
25 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.15
|Окита Жонатан
|2
|0.15
|Тосин Айегун
|1
|0.08
|Маркезано Антонио
|1
|0.08
|Ронер Фабиан
|1
|0.08
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.08
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.46
|Дадашов Ренат
|3
|0.23
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.23
|Шеттине Гильерме
|3
|0.23
|Болла Бендегуз
|2
|0.15
|Рибейро Томас
|2
|0.15
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.08
|Francis Momoh
|1
|0.08
|Пушич Петар
|1
|0.08
|Герц Кристиан
|1
|0.08
|Dion Kacuri
|1
|0.08
|Dominik Schmid2
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантини Иван
|3
|1
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Афдияй Донис
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Dominik Schmid2
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Забито
8
24
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
1
13%
3
13%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
1
13%
5
21%
31-45
1
13%
6
25%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
3
38%
1
4%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
8%
4
15%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
4
15%
31-45
6
25%
4
15%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|13
|6
|5
|2
|16 - 12
|23
|3.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|5.
|Базель
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|6.
|Грасcхоппер
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|7.
|Люцерн
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|8.
|Лугано
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|9.
|Винтертур
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|13
|0
|6
|7
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|3.
|Лугано
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|4.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|9.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|8
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4