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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 39'
Серветт
0'
27' Желтая карточка

Ход матча

27'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
3.95
4.05
3.75
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
20
Фалльци
Альберт
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
7
Флюке
Патрик
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
Санкт-Галлен
4-3-3
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латте Лат Эммануэль 3 0.23
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.23
Аколо Чадрак 3 0.23
Гийемено Джереми 3 0.23
Фон Моос Юлиан 3 0.23
Шуберт Фабиан 3 0.23
Шмидт Исаак 1 0.08
Гиндо Дауда 1 0.08
Christian Witzig 1 0.08
Карлен Грегори 1 0.08
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.23
Конья Тимоте 2 0.15
Флюке Патрик 2 (1) 0.15
Роделен Ронни 1 0.08
Стеванович Мирослав 1 0.08
Валь Тео 1 0.08
Кутеса Дерек 1 0.08
Бауэр Мориц 1 0.08
Дулин Давид 1 0.08
Кривелли Энцо 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 1
Шмидт Исаак 3 1
Matej Maglica 4 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Фалльци Альберт 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 6 0
Конья Тимоте 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

24
16
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
25%
2
13%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
7
44%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0
ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 0:0 13 6 5 2 15 - 11 23
3. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Санкт-Галлен 0:0 13 5 3 5 23 - 19 18
5. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
6. Грасcхоппер 1:0 13 4 5 4 22 - 24 17
7. Люцерн 12 4 4 4 20 - 17 16
8. Лугано 13 5 1 7 19 - 23 16
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 0:1 13 0 6 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Серветт 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 1:0 6 3 2 1 15 - 11 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 0:1 7 0 3 4 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
3. Лугано 7 3 1 3 11 - 11 10
4. Серветт 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Грасcхоппер 1:0 7 1 3 3 7 - 13 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 0:0 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
3.95
4.05
3.75
Все Коэффициенты
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