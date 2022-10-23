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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
41' Гол
Кутеса Дерек
45' Желтая карточка
Фалльци Альберт
1:1
53' Гол
Шмидт Исаак
64' Желтая карточка
Конья Тимоте
77' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90' Желтая карточка
Дулин Давид
90' Желтая карточка
Клиши Гаэль
90'+5

Ход матча

41'
0:1
Кутеса Дерек
(Фофана Бубакар II)
45'
Фалльци Альберт
 
46'
Фон Моос Юлиан
Аколо Чадрак
 
53'
Шмидт Исаак
(Гёртлер Лукас)
1:1
55'
Азеведо Рикардо
Фон Моос Юлиан
 
64'
 
Конья Тимоте
66'
 
Бауэр Мориц
Диалло Мусса
67'
 
Кривелли Энцо
Фофана Бубакар
72'
Patrick Sutter
Фалльци Альберт
 
76'
 
Сеспедес Борис
Кутеса Дерек
77'
 
Сеспедес Борис
82'
 
Валь Тео
Конья Тимоте
90'
 
Дулин Давид
90'
 
Клиши Гаэль
90'
Christian Witzig
Латте Лат Эммануэль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Ати-Зиги
Лоуренс
20
Фалльци
Альберт
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
7
Флюке
Патрик
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
Санкт-Галлен
4-3-3
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.23
Латте Лат Эммануэль 3 0.23
Аколо Чадрак 3 0.23
Гийемено Джереми 3 0.23
Фон Моос Юлиан 3 0.23
Шуберт Фабиан 3 0.23
Шмидт Исаак 2 0.15
Гиндо Дауда 1 0.08
Christian Witzig 1 0.08
Карлен Грегори 1 0.08
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.23
Конья Тимоте 2 0.15
Кутеса Дерек 2 0.15
Флюке Патрик 2 (1) 0.15
Роделен Ронни 1 0.08
Стеванович Мирослав 1 0.08
Валь Тео 1 0.08
Бауэр Мориц 1 0.08
Дулин Давид 1 0.08
Кривелли Энцо 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 1
Шмидт Исаак 3 1
Matej Maglica 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 4 0
Клиши Гаэль 3 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
6
24%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
7
41%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0
ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 13 6 5 2 16 - 12 23
3. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Санкт-Галлен 13 5 3 5 24 - 20 18
5. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
6. Грасcхоппер 13 4 5 4 25 - 25 17
7. Люцерн 12 4 4 4 20 - 17 16
8. Лугано 13 5 1 7 19 - 23 16
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 13 0 6 7 8 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Санкт-Галлен 7 4 2 1 13 - 6 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 11 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
3. Лугано 7 3 1 3 11 - 11 10
4. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 10 - 14 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (3)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 7
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Гийемено Джереми бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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