Тур: 13. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолКутеса Дерек
45' Желтая карточкаФалльци Альберт
1:1
53' ГолШмидт Исаак
64' Желтая карточкаКонья Тимоте
77' Желтая карточкаСеспедес Борис
90' Желтая карточкаДулин Давид
90' Желтая карточкаКлиши Гаэль
90'+5
Ход матча
41'
45'
53'
1:1
64'
77'
82'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
21 матч
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.23
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.23
|Аколо Чадрак
|3
|0.23
|Гийемено Джереми
|3
|0.23
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.23
|Шуберт Фабиан
|3
|0.23
|Шмидт Исаак
|2
|0.15
|Гиндо Дауда
|1
|0.08
|Christian Witzig
|1
|0.08
|Карлен Грегори
|1
|0.08
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.23
|Конья Тимоте
|2
|0.15
|Кутеса Дерек
|2
|0.15
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.15
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Стеванович Мирослав
|1
|0.08
|Валь Тео
|1
|0.08
|Бауэр Мориц
|1
|0.08
|Дулин Давид
|1
|0.08
|Кривелли Энцо
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Шмидт Исаак
|3
|1
|Matej Maglica
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|4
|0
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
67%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
25
17
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
6
24%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
7
41%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
26%
0
0%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Серветт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0
ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|13
|6
|5
|2
|16 - 12
|23
|3.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|3
|5
|24 - 20
|18
|5.
|Базель
|12
|4
|5
|3
|18 - 13
|17
|6.
|Грасcхоппер
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|7.
|Люцерн
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|8.
|Лугано
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|9.
|Винтертур
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|13
|0
|6
|7
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Базель
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|3.
|Лугано
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|4.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|7.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|9.
|Винтертур
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|8
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Серветт
|Дулин Давид
|7
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4