Тур: 9. Стадион: Ливадиас.
0:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаStephen Kwabena
43' Желтая карточкаGeorgios Nikas
45' Желтая карточкаПинеда Орбелин
0:1
50' ГолГарсия Леви
0:2
70' ПенальтиГарсия Леви
77' Желтая карточкаВинисиус Пауло II
81' Желтая карточкаМанталос Петрос
90'+6
Ход матча
16'
43'
45'
50'
0:1
70'
0:2
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
11
Jonas
Toro
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jonas ToroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jasminko Velic
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Левадиакос
АЕК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моутинью Тьерри
|2
|0.22
|Бельмонт Антони
|1
|0.11
|Panagiotis Liagas
|1
|0.11
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|5 (1)
|0.56
|Араужо Серхио
|3
|0.33
|Пинеда Орбелин
|3
|0.33
|Гачинович Мийат
|2
|0.22
|Амрабат Нордин
|2 (1)
|0.22
|Шимански Дамиан
|1
|0.11
|Мукуди Ароль
|1
|0.11
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Вида Домагой
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бельмонт Антони
|4
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|1
|Константинидис Димитрис
|3
|0
|Моутинью Тьерри
|2
|0
|Мехия Альфредо
|2
|0
|Konstantinos Doumtsios
|2
|0
|Panagiotis Vichos
|2
|0
|Stephen Kwabena
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|Panagiotis Simelidis
|1
|0
|Georgios Nikas
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинеда Орбелин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Шимански Дамиан
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
2
50%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
25%
2
12%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0
Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0
АЕК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1
Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|9
|0
|0
|15 - 2
|27
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|0:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 8
|8
|11.
|ОФИ
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|14.
|Ионикос
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|2.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Ламия
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|11.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4