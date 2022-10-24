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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Левадиакос
0:2
Конец матча
АЕК
0'
16' Желтая карточка
Stephen Kwabena
43' Желтая карточка
Georgios Nikas
45' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
0:1
50' Гол
Гарсия Леви
0:2
70' Пенальти
Гарсия Леви
77' Желтая карточка
Винисиус Пауло II
81' Желтая карточка
Манталос Петрос
90'+6

Ход матча

16'
Stephen Kwabena
 
43'
Georgios Nikas
 
45'
 
Пинеда Орбелин
50'
0:1
Гарсия Леви
(Элиассон Никлас)
63'
Петре Адриан
Jonas Toro
 
70'
0:2
Гарсия Леви
72'
 
Йонссон Йенс
Пинеда Орбелин
77'
Винисиус Пауло II
 
79'
 
Манталос Петрос
Элиассон Никлас
81'
 
Манталос Петрос
81'
Шкварка Михал
Stephen Kwabena
 
85'
Янниотас Яннис
Луа-Луа Казенга
 
90'
 
Галанопулос Костас
Гарсия Леви

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
44
Маркович
Матей
6
Triantafyllos
Tsapras
5
Винисиус
Пауло
II
24
Panagiotis
Liagas
30
Stavros
Panagiotou
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
4
Stephen
Kwabena
11
Jonas
Toro
20
Моутинью
Тьерри
25
Луа-Луа
Казенга
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
29
Сидибе
Джибриль
19
Элиассон
Никлас
4
Шимански
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Левадиакос
4-3-3
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Левадиакос
АЕК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

13.6%
13.6%
72.8%
3 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:2
С
0:2
К
6:0
К
0:1
С
4:0
С
3:0
К
2:0
К
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:1
ММ(
1:3
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
3:1
С
0:0
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моутинью Тьерри 2 0.22
Бельмонт Антони 1 0.11
Panagiotis Liagas 1 0.11
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 5 (1) 0.56
Араужо Серхио 3 0.33
Пинеда Орбелин 3 0.33
Гачинович Мийат 2 0.22
Амрабат Нордин 2 (1) 0.22
Шимански Дамиан 1 0.11
Мукуди Ароль 1 0.11
Элиассон Никлас 0 0
Вида Домагой 0 0
Мохаммади Милад 0 0

Карточки

Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бельмонт Антони 4 0
Винисиус Пауло II 2 1
Константинидис Димитрис 3 0
Моутинью Тьерри 2 0
Мехия Альфредо 2 0
Konstantinos Doumtsios 2 0
Panagiotis Vichos 2 0
Stephen Kwabena 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Цимопулос Темистоклис 1 0
Panagiotis Simelidis 1 0
Georgios Nikas 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Орбелин 3 0
Цавелас Георгиос 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Шимански Дамиан 2 0
Вида Домагой 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
2
50%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
25%
2
12%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лариса - Левадиакос 1:2 Волос - Левадиакос 2:1 Левадиакос - ПАОК 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0
Левадиакос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 Ионикос - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Атромитос 1:1 Ламия - Левадиакос 2:0 Левадиакос - Ионикос 2:1 Левадиакос - Волос 0:1 Левадиакос - Элпис Скоутареос 1:0 Элпис Скоутареос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Эрготелис 1:0 Караискакис - Левадиакос 0:3 Эгалео1 - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панатинаикос-2 3:0 Каламата - Левадиакос 1:0
АЕК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Атромитос 1:0 Арис Салоники - АЕК 0:2 АЕК - Ионикос 4:1
Панетоликос - АЕК 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 АЕК - Волос 0:1 Ламия - АЕК 0:3 Омония - АЕК 0:2 АЕК - Утрехт 1:0 Волендам - АЕК 1:2 Генк - АЕК 0:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Арис Салоники - АЕК 3:2 АЕК - ПАС Янина 3:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 ПАОК - АЕК 1:1 ПАС Янина - АЕК 2:3 АЕК - Арис Салоники 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 9 0 0 15 - 2 27
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 0:0 9 1 5 3 3 - 8 8
11. ОФИ 0:0 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 9 0 3 6 4 - 13 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 0:0 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 3 0 2 1 2 - 4 2
14. ОФИ 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
2. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Ламия 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ПАОК Куртич Ясмин 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Пинеда Орбелин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Georgios Nikas получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      16'
      Stephen Kwabena получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Левадиакос 0:2 АЕК онлайн

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