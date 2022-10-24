Тур: 14. Стадион: Пяст.
1:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
0:1
32' ГолМашаду Луиш
1:1
36' ГолMichael Ameyaw
44' Желтая карточкаДзичек Патрик
1:2
72' ГолRoberto Alves
90'+7
Ход матча
26'
32'
0:1
36'
1:1
44'
72'
1:2
22
Моква
Томаш
28
Michal
Kaput
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
22 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Пяст
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.29
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.14
|Райнер Константин
|2
|0.14
|Michael Ameyaw
|2
|0.14
|Червински Якуб
|1
|0.07
|Саппинен Рауно
|1
|0.07
|Феликс Хорхе
|1
|0.07
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.29
|Roberto Alves
|3
|0.21
|Абрамович Давид
|2
|0.14
|Нашименту Филипе
|2 (2)
|0.14
|Бранко Рафаэл
|1
|0.07
|Машаду Луиш
|1
|0.07
|Michal Feliks
|1
|0.07
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|5
|0
|Храпек Михал
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Дзичек Патрик
|4
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|7
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Pedro Justiniano
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Gabriel Kobylak
|2
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 17
|18
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|13.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|13.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|14.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|10.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Лехия Гданьск
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6