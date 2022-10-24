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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Пяст
1:2
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
26' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
0:1
32' Гол
Машаду Луиш
1:1
36' Гол
Michael Ameyaw
44' Желтая карточка
Дзичек Патрик
1:2
72' Гол
Roberto Alves
90'+7
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
28
Michal
Kaput
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
7
Феликс
Хорхе
19
Michael
Ameyaw
11
Саппинен
Рауно
1
Gabriel
Kobylak
5
Павловски
Дариуш
3
Pedro
Justiniano
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
10
Roberto
Alves
23
Нашименту
Филипе
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Пяст
4-2-3-1
Радомьяк Радом
3-4-3

История личных встреч

Пяст
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.29
Кадзиор Дамиан 2 0.14
Райнер Константин 2 0.14
Michael Ameyaw 2 0.14
Червински Якуб 1 0.07
Саппинен Рауно 1 0.07
Феликс Хорхе 1 0.07
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Michal Kaput 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.29
Roberto Alves 3 0.21
Абрамович Давид 2 0.14
Нашименту Филипе 2 (2) 0.14
Бранко Рафаэл 1 0.07
Машаду Луиш 1 0.07
Michal Feliks 1 0.07
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 5 0
Храпек Михал 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Дзичек Патрик 4 0
Райнер Константин 4 0
Червински Якуб 3 0
Хэйтли Том 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 7 0
Машаду Луиш 6 0
Бранко Рафаэл 4 0
Pedro Justiniano 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Gabriel Kobylak 2 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
4
40%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Погонь Щецин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Пяст - Ракув 0:1
Висла Плоцк - Пяст 1:0 Пяст - Шлёнск 1:1 Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Радомьяк Радом - Арка Гдыня 3:2 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Заглембе Любин 0:0 14 4 6 4 12 - 17 18
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
13. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 14 3 3 8 14 - 18 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 0:0 13 2 3 8 10 - 24 9
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
13. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
14. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Заглембе Любин 0:0 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
10. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Лехия Гданьск 0:0 8 2 1 5 8 - 15 7
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Дзичек Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Michael Ameyaw бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Машаду Луиш бьет в цель!
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