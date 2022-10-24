15' Emanuele Valeri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Джуричич Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Emanuele Valeri пробил со штрафного прямо в стенку

11' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Амионе Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Кремонезе

9' Удар от ворот произведет Сампдория

9' Emanuele Valeri навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Колли Омар получает желтую карточку за неспортивное поведение

6' После проверки VAR судья изменил решение - Кремонезе пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Окереке Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Серникола Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Верре Валерио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кремонезе начинает с центра поля