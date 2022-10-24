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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 23'
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Колли Омар
0:0
7' Не забитый пенальти
Дессерс Сириль

Ход матча

6'
 
Колли Омар
7'
Дессерс Сириль
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 128
Кремонезе 21.9% (28)
X 45.3% (58)
Сампдория 32.8% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Сампдория
3.40
3.40
3.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
8
Аскасибар
Сантьяго
28
Мейте
Суалихо
90
Дессерс
Сириль
77
Окереке
Давид
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
2
Амионе
Бруно
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
5
Верре
Валерио
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
18
Пуссетто
Игнасио
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Кремонезе
3-5-2
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 2 0.18
Окереке Давид 2 0.18
Серникола Леонардо 1 0.09
Буонаюто Кристиан 1 0.09
Пикель Шарль 1 0.09
Валери Эмануэле 1 0.09
Чофани Даниэль 1 (1) 0.09
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.18
Капуто Франческо 1 0.09
Габбьядини Маноло 1 0.09
Сабири Абдельхамид 1 0.09
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 4 0
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Колли Омар 3 0
Феррари Алекс 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Станкович Деян 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
6
29%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3
Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе 0:0 Заявка 11 0 5 6 9 - 21 5
20. Сампдория 0:0 Заявка 11 0 4 7 5 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Кремонезе 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
20. Сампдория 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    Мурру Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Сампдория пытается что-то создать.
  • 22'
    Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Берешиньски Бартош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Кремонезе 21.9% (28)
    X 45.3% (58)
    Сампдория 32.8% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Сампдория
    3.40
    3.40
    3.66
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Сампдория

    Исход игры
    Кремонезе
    23.1% (30)
    Ничья
    43.8% (57)
    Сампдория
    33.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (48)
    Меньше
    60.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    78.86% (97)
    Нет
    21.14% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (49)
    1:2 Сампдория
    20.8% (27)
    2:1 Кремонезе
    10% (13)
    0:1 Сампдория
    8.5% (11)
    1:0 Кремонезе
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Сампдория
    1.5% (2)
    0:2 Сампдория
    1.5% (2)
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