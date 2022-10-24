Тур: 11. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Мареска Фабио
0'
7' Желтая карточкаКолли Омар
0:0
7' Не забитый пенальтиДессерс Сириль
30' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
59' Желтая карточкаАмионе Бруно
67' Желтая карточкаСерникола Леонардо
70' Желтая карточкаПикель Шарль
74' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
74' Желтая карточкаМейте Суалихо
0:1
78' ГолКолли Омар
90' Желтая карточкаСтанкович Деян
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
7'
0:0
59'
70'
74'
78'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|2
|0.18
|Окереке Давид
|2
|0.18
|Серникола Леонардо
|1
|0.09
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.09
|Пикель Шарль
|1
|0.09
|Валери Эмануэле
|1
|0.09
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.09
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.18
|Габбьядини Маноло
|1
|0.09
|Капуто Франческо
|1
|0.09
|Колли Омар
|1
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.09
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|3
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|4
|0
|Лерис Мехди
|4
|0
|Джуричич Филип
|3
|0
|Колли Омар
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Станкович Деян
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
6
29%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3
Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 9
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|10.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 14
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|9 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 0:1 Сампдория
Исход игры
Кремонезе
23.1% (30)
Ничья
43.8% (57)
Сампдория
33.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (48)
Меньше
60.98% (75)
Обе команды забьют
Да
78.86% (97)
Нет
21.14% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (49)
1:2 Сампдория
20.8% (27)
2:1 Кремонезе
10% (13)
0:1 Сампдория
8.5% (11)
1:0 Кремонезе
8.5% (11)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Сампдория
1.5% (2)
0:2 Сампдория
1.5% (2)
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