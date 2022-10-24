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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Кремонезе
0:1
Конец матча
Сампдория
0'
7' Желтая карточка
Колли Омар
0:0
7' Не забитый пенальти
Дессерс Сириль
30' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
59' Желтая карточка
Амионе Бруно
67' Желтая карточка
Серникола Леонардо
70' Желтая карточка
Пикель Шарль
74' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
74' Желтая карточка
Мейте Суалихо
0:1
78' Гол
Колли Омар
90' Желтая карточка
Станкович Деян
90'+7
0:1. Гол Омара Колли (видео). Че...

Ход матча

7'
 
Колли Омар
7'
Дессерс Сириль
0:0
30'
 
Сабири Абдельхамид
46'
 
Вильяр Гонсало
Верре Валерио
46'
 
Ауджелло Томмазо
Мурру Никола
54'
 
Лерис Мехди
Пуссетто Игнасио
59'
 
Амионе Бруно
60'
 
Габбьядини Маноло
Сабири Абдельхамид
61'
 
Йепес Жерар
Ринкон Томас
66'
Чофани Даниэль
Дессерс Сириль
 
67'
Серникола Леонардо
 
70'
Пикель Шарль
 
74'
 
Габбьядини Маноло
74'
Мейте Суалихо
 
78'
0:1
Колли Омар
(Габбьядини Маноло)
82'
Кваглиата Джакомо
Валери Эмануэле
 
82'
Буонаюто Кристиан
Лочошвили Лука
 
82'
Кастаньетти Микеле
Пикель Шарль
 
82'
Афена-Гьян Феликс
Мейте Суалихо
 
90'
 
Станкович Деян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 130
Кремонезе 23.1% (30)
X 43.8% (57)
Сампдория 33.1% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
8
Аскасибар
Сантьяго
28
Мейте
Суалихо
90
Дессерс
Сириль
77
Окереке
Давид
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
2
Амионе
Бруно
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
5
Верре
Валерио
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
18
Пуссетто
Игнасио
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Кремонезе
3-5-2
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 2 0.18
Окереке Давид 2 0.18
Серникола Леонардо 1 0.09
Буонаюто Кристиан 1 0.09
Пикель Шарль 1 0.09
Валери Эмануэле 1 0.09
Чофани Даниэль 1 (1) 0.09
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.18
Габбьядини Маноло 1 0.09
Капуто Франческо 1 0.09
Колли Омар 1 0.09
Сабири Абдельхамид 1 0.09
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Лерис Мехди 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 3 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 4 0
Лерис Мехди 4 0
Джуричич Филип 3 0
Колли Омар 3 0
Феррари Алекс 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Станкович Деян 2 0
Ринкон Томас 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Габбьядини Маноло 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
6
29%
3
19%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3
Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
10. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кремонезе: 52%, Сампдория: 48%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Сампдория
  • 96'
    Окереке Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Джакомо Квальята создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Контроль мяча: Кремонезе: 52%, Сампдория: 48%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Удар от ворот произведет Сампдория
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 92'
      Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 92'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 91'
      Чофани Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Джакомо Квальята из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Кремонезе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Кремонезе 23.1% (30)
    X 43.8% (57)
    Сампдория 33.1% (43)
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:1 Сампдория

    Исход игры
    Кремонезе
    23.1% (30)
    Ничья
    43.8% (57)
    Сампдория
    33.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.02% (48)
    Меньше
    60.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    78.86% (97)
    Нет
    21.14% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (49)
    1:2 Сампдория
    20.8% (27)
    2:1 Кремонезе
    10% (13)
    0:1 Сампдория
    8.5% (11)
    1:0 Кремонезе
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Сампдория
    1.5% (2)
    0:2 Сампдория
    1.5% (2)
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