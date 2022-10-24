Джакомо Квальята создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Деян Станкович получил желтую карточку от судьи

89' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

88' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Emanuele Valeri уходит с поля и его заменяет Джакомо Квальята

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

78' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Кремонезе

75' Габбьядини Маноло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Мейте Суалихо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

74' Удар от ворот произведет Кремонезе

74' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Рефери не любит споров - именно за это Габбьядини Маноло сейчас получил желтую

73' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Сампдория

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Берешиньски Бартош получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Аскасибар Сантьяго из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Рефери не любит споров - именно за это Пикель Шарль сейчас получил желтую

69' Пикель Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Удар от ворот произведет Кремонезе

67' Берешиньски Бартош из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Серникола Леонардо получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Оооо... вот это был удар! Габбьядини Маноло должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Аскасибар Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Джерард Йепес

60' Окереке Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Амионе Бруно получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Окереке Давид не смог попасть в створ ударом издали

58' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Пикель Шарль нанес удар головой, но Эмиль Аудеро спокойно отбил мяч.

58' Серникола Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Мейте Суалихо из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Кремонезе

54' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Сампдория

52' Emanuele Valeri не смог попасть в створ ударом издали

52' Emanuele Valeri навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Пикель Шарль . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Пикель Шарль из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Вильяр Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе