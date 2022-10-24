  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3912
Сириус
0:0
Конец матча
Кальмар
0'
75' Желтая карточка
Роше Джейми
90' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
90'+5

Ход матча

56'
Куаку Крис
Нвадике Патрик
 
64'
 
Сахпекидис Филип
Скрабб Симон
74'
 
Шамун Ноа
Нанаси Себастьян
75'
Роше Джейми
 
76'
Силисуфай Эди
Мэтьюз Ташрик
 
82'
 
Линдаль Аксель
Олафссон Давид-Кристьян
87'
Oli Omarsson
Aron Bjarnason I
 
87'
Да Грака Кристофер
Сугита Юкия
 
90'
Стенссон Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 10
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
35
Свейер
Густав
22
Нвадике
Патрик
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
7
Рогич
Филип
5
Роше
Джейми
18
Стенссон
Даниэль
23
Мэтьюз
Ташрик
10
Сугита
Юкия
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
Сириус
3-5-2
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Кальмар

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:1
К
2:0
А
3:1
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
4:2
А
3:0
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.21
Aron Bjarnason I 4 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.07
Матисен Маркус 2 0.07
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Стенссон Даниэль 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Бьоркстрем Тим 1 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Мэтьюз Ташрик 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Райт Кевин 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 6 (1) 0.21
Скрабб Симон 3 0.11
Нанаси Себастьян 3 0.11
Саетра Ларс 3 0.11
Сахпекидис Филип 3 0.11
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Шамун Ноа 2 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Янссон Исак 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Густафссон Карл 1 0.04
Ромариньо Перейра 1 0.04
Papa Diouf1 1 0.04
Isak Bjerkebo 1 0.04

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 9 0
Куаку Кристиан III 6 0
Бьоркстрем Тим 5 0
Стенссон Даниэль 5 0
Силисуфай Эди 4 0
Хелльборг Адам 4 0
Шабани Лаорент 4 0
Видгрен Деннис 2 1
Рогич Филип 3 0
Роше Джейми 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Олссон Филип 3 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Райт Кевин 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олафссон Давид-Кристьян 5 0
Скрабб Симон 4 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

23
8
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
4%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
8
35%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
5
22%
1
13%
76-90

Забито

25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 8
1
4%
5
16%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
5
20%
8
26%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
4
16%
7
23%
76-90

Пропущено

38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
2
5%
6
22%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
12
32%
5
19%
31-45
8
21%
5
19%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
8
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 28 17 9 2 62 - 34 60
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 28 14 6 8 35 - 23 48
5. АИК 28 13 8 7 43 - 34 47
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 28 13 3 12 38 - 34 42
9. Мьельбю 28 10 10 8 31 - 31 40
10. Вернаму 28 9 9 10 33 - 43 36
11. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
12. Сириус 28 8 8 12 26 - 37 32
13. Дегерфорс 28 7 8 13 30 - 47 29
14. Варберг БоИС 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 28 4 2 22 26 - 73 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 14 7 3 4 19 - 14 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 14 5 6 3 20 - 18 21
11. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
12. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. Кальмар 14 5 4 5 19 - 16 19
6. АИК 14 5 4 5 22 - 24 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 22
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Сундсвалль Стенссон Даниэль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 0:0 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 