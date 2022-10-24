Тур: 28. Стадион: Студентернас. Зрители: 3912
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
-
40 Фегруш КаримВратарь
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Adnan KojicЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Сириус
Кальмар
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.21
|Aron Bjarnason I
|4
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.07
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Стенссон Даниэль
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Бьоркстрем Тим
|1
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Райт Кевин
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|6 (1)
|0.21
|Скрабб Симон
|3
|0.11
|Нанаси Себастьян
|3
|0.11
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Сахпекидис Филип
|3
|0.11
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Шамун Ноа
|2
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Густафссон Карл
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|1
|0.04
|Papa Diouf1
|1
|0.04
|Isak Bjerkebo
|1
|0.04
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|9
|0
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|5
|0
|Стенссон Даниэль
|5
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Шабани Лаорент
|4
|0
|Видгрен Деннис
|2
|1
|Рогич Филип
|3
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олафссон Давид-Кристьян
|5
|0
|Скрабб Симон
|4
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
4
29%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
7%
4
21%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
9%
4
27%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
23
8
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
4%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
8
35%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
5
22%
1
13%
76-90
Забито
25
31
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 8
1
4%
5
16%
1-15
4
16%
2
6%
16-30
5
20%
8
26%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
4
16%
7
23%
76-90
Пропущено
38
27
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
2
5%
6
22%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
12
32%
5
19%
31-45
8
21%
5
19%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
8
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0 Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3
Кальмар
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|28
|17
|9
|2
|62 - 34
|60
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|5.
|АИК
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|28
|13
|3
|12
|38 - 34
|42
|9.
|Мьельбю
|28
|10
|10
|8
|31 - 31
|40
|10.
|Вернаму
|28
|9
|9
|10
|33 - 43
|36
|11.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|12.
|Сириус
|28
|8
|8
|12
|26 - 37
|32
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|28
|4
|2
|22
|26 - 73
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|11.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|12.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|АИК
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|22
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8