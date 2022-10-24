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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 28.
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 83'
Норрбю
0'
15' Желтая карточка
Olle Backlund
1:0
16' Пенальти
Бук Робин
1:1
38' Гол
Сало Александр
60' Желтая карточка
Jaheem Burke
74' Желтая карточка
Max Andersson
82' Желтая карточка
Адриан Самуэль
30
Нильссон
Александр
23
Дальстрём
Никлас
7
Крона
Себастьян
15
Arvid
Eriksson
17
Эдквист
Адриан
26
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
23
Кайтофт
Антон
4
Лундгрен
Фредрик
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
14
Olle
Backlund
18
Пекальски
Иво
15
Османагич
Нино
5
Браннефальк
Йохан
7
Бекай
Перпарим
24
Jaheem
Burke
9
Рейнхольдссон
Андре
Йёнчёпинг
3-5-2
Норрбю
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Норрбю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
1:7
К
1:0
С
0:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николич Марко 7 0.25
Бук Робин 6 (3) 0.21
Люнг Даниэль 4 0.14
Edin Hamidovic 4 (1) 0.14
Нордстрем Элиас 3 0.11
Марич Аднан 2 0.07
Фазал Мохаммад 2 0.07
Гваргис Питер 2 0.07
Моенза Малкольм 1 0.04
Эдквист Адриан 1 0.04
Ассогба Юсуф 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Крона Себастьян 0 0
Торссон Антон 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 8 (1) 0.29
Саволайнен Никлас 6 0.21
Jaheem Burke 4 0.14
Бекай Перпарим 3 0.11
Сало Александр 2 0.07
Олссон Макс 2 0.07
Броман Густав 2 0.07
Браннефальк Йохан 1 0.04
Лундгрен Фредрик 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Андерссон Мелвин 1 0.04
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 9 1
Крона Себастьян 6 1
Anas Al Asbahi 4 1
Arvid Eriksson 5 0
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 4 0
Бук Робин 4 0
Адриан Самуэль 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 8 0
Саволайнен Никлас 8 0
Браннефальк Йохан 5 0
Сало Александр 4 0
Берг Виктор 4 0
Jaheem Burke 2 1
Веде Антон 3 0
Бекай Перпарим 3 0
Османагич Нино 3 0
Берггрен Густав 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Кайтофт Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Max Andersson 2 0
Pontus Eriksson 1 0
Olle Backlund 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
14%
3
19%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
5
24%
4
25%
61-75
3
14%
7
44%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
9
32%
16-30
7
28%
5
18%
31-45
4
16%
6
21%
46-60
6
24%
2
7%
61-75
5
20%
6
21%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
4
29%
76-90
1
0%
0%

Забито

36
32
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
4
11%
5
16%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
9
25%
7
22%
61-75
7
19%
11
34%
76-90

Пропущено

44
42
18 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
3
7%
1
2%
1-15
4
9%
11
26%
16-30
11
25%
8
19%
31-45
4
9%
10
24%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
12
27%
10
24%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2
Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 28 13 9 6 47 - 32 48
4. Сковде АИК 28 11 10 7 38 - 34 43
5. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
6. Браге 27 11 9 7 42 - 34 42
7. Ландскруна 28 10 10 8 36 - 40 40
8. Сирианска Эскильстуна 28 11 4 13 46 - 44 37
9. Утсиктенс 28 10 6 12 37 - 41 36
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Вестерос 28 8 10 10 46 - 49 34
12. Йёнчёпинг 1:1 28 8 9 11 37 - 45 33
13. Эргрюте 28 7 11 10 41 - 41 32
14. Норрбю 1:1 28 7 8 13 31 - 45 29
15. Эстерсунд 28 6 9 13 28 - 41 27
16. Далкурд 28 7 4 17 30 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Вестерос 14 5 6 3 29 - 24 21
8. Сковде АИК 14 5 6 3 19 - 14 21
9. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
10. Норрбю 1:1 14 5 5 4 15 - 15 20
11. Браге 14 5 4 5 19 - 15 19
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
15. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
16. Йёнчёпинг 1:1 14 4 3 7 21 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 14 6 4 4 19 - 20 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Утсиктенс 14 6 1 7 20 - 24 19
7. Йёнчёпинг 1:1 14 4 6 4 16 - 18 18
8. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Норрбю 1:1 14 2 3 9 16 - 30 9
16. Далкурд 14 2 3 9 12 - 30 9
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 24 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (4)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сало Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бук Робин из команды Йёнчёпинг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    15'
    Olle Backlund получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Норрбю
3.75
3.46
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Норрбю онлайн

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Норрбю
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