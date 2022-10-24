Тур: 28.
0'
15' Желтая карточкаOlle Backlund
1:0
16' ПенальтиБук Робин
1:1
38' ГолСало Александр
60' Желтая карточкаJaheem Burke
74' Желтая карточкаMax Andersson
83' Желтая карточкаАдриан Самуэль
2:1
90' ГолАль-Хамлави Ассад
90'+8
Ход матча
15'
16'
1:0
38'
1:1
60'
74'
83'
90'
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Jaheem BurkeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
12 Олссон МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Йёнчёпинг
Норрбю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николич Марко
|7
|0.25
|Бук Робин
|6 (3)
|0.21
|Люнг Даниэль
|4
|0.14
|Edin Hamidovic
|4 (1)
|0.14
|Нордстрем Элиас
|3
|0.11
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Фазал Мохаммад
|2
|0.07
|Гваргис Питер
|2
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.07
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Эдквист Адриан
|1
|0.04
|Ассогба Юсуф
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Фендрих Фредрик
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Крона Себастьян
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|8 (1)
|0.29
|Саволайнен Никлас
|6
|0.21
|Jaheem Burke
|4
|0.14
|Бекай Перпарим
|3
|0.11
|Сало Александр
|2
|0.07
|Олссон Макс
|2
|0.07
|Броман Густав
|2
|0.07
|Браннефальк Йохан
|1
|0.04
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Андерссон Мелвин
|1
|0.04
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|9
|1
|Крона Себастьян
|6
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Arvid Eriksson
|5
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Адриан Самуэль
|4
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|8
|0
|Саволайнен Никлас
|8
|0
|Браннефальк Йохан
|5
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Берг Виктор
|4
|0
|Jaheem Burke
|2
|1
|Веде Антон
|3
|0
|Бекай Перпарим
|3
|0
|Османагич Нино
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Кайтофт Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Max Andersson
|2
|0
|Pontus Eriksson
|1
|0
|Olle Backlund
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
4
17%
7
41%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
10
33%
16-30
8
31%
5
17%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
5
19%
7
23%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
4
29%
76-90
1
0%
0%
Забито
38
33
14 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
4
11%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
6
16%
3
9%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
9
24%
7
21%
61-75
8
21%
11
33%
76-90
Пропущено
45
44
19 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
3
7%
1
2%
1-15
4
9%
12
27%
16-30
12
27%
8
18%
31-45
4
9%
10
23%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
12
27%
11
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2
Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Норрбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Вестерос - Норрбю 3:2 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Ландскруна - Норрбю 3:2
Норрбю - Хальмстад 3:0 Эребру - Норрбю 0:0 Лундс ФФ - Норрбю 0:1 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|28
|13
|9
|6
|47 - 32
|48
|4.
|Сковде АИК
|28
|11
|10
|7
|38 - 34
|43
|5.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|6.
|Браге
|27
|11
|9
|7
|42 - 34
|42
|7.
|Ландскруна
|28
|10
|10
|8
|36 - 40
|40
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|28
|11
|4
|13
|46 - 44
|37
|9.
|Утсиктенс
|28
|10
|6
|12
|37 - 41
|36
|10.
|Йёнчёпинг
|28
|9
|8
|11
|38 - 45
|35
|11.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|12.
|Вестерос
|28
|8
|10
|10
|46 - 49
|34
|13.
|Эргрюте
|28
|7
|11
|10
|41 - 41
|32
|14.
|Норрбю
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Эстерсунд
|28
|6
|9
|13
|28 - 41
|27
|16.
|Далкурд
|28
|7
|4
|17
|30 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Вестерос
|14
|5
|6
|3
|29 - 24
|21
|8.
|Сковде АИК
|14
|5
|6
|3
|19 - 14
|21
|9.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|10.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|11.
|Браге
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|12.
|Йёнчёпинг
|14
|5
|2
|7
|22 - 27
|17
|13.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|14.
|Эстерсунд
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|15.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|16.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Утсиктенс
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|7.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|8.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|11.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|14
|2
|3
|9
|12 - 30
|9
|16.
|Норрбю
|14
|2
|2
|10
|16 - 31
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|24 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (4)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8