Тур: 11. Стадион: Новый стадион Хатая.
0'
0:1
1' ГолВегхорст Ваут
28' Желтая карточкаБуджемаа Мехди
40' Желтая карточкаВраньеш Огнен
1:1
50' ГолЗе Луиш Жозе
Ход матча
1'
0:1
28'
40'
50'
1:1
53'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
10
Абид
Рейан
29
Зе
Луиш
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Оксюз БуракЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Абид РейанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Kerim AliciЗащитник
- Защитник
-
26 Канак КаанЗащитник
-
77 Бас СадикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Варга КевинНападающий
-
Главный тренер: Volkan Demirel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
77 Мераш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
История личных встреч
Хатайспор
Бешикташ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0.2
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.1
|Эргюн Онур
|1
|0.1
|Оксюз Бурак
|1
|0.1
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.1
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Варга Кевин
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|4
|0.36
|Мулека Джексон
|4
|0.36
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.36
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.18
|Розье Валентен
|1
|0.09
|Учан Салих
|1
|0.09
|Тосун Дженк
|1
|0.09
|Алли Деле
|1
|0.09
|Масуаку Артур
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Враньеш Огнен
|3
|0
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Фалетт Симон
|1
|1
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Буджемаа Мехди
|2
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Канак Каан
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Йигитер Абдуллах
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Оксюз Бурак
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тосун Дженк
|3
|1
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Emrecan Uzunhan
|1
|1
|Учан Салих
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Уйсал Неджип
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
5
20
4 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
20%
3
15%
1-15
2
40%
5
25%
16-30
1
20%
6
30%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2
Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1
Бешикташ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Кайсериспор 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Бешикташ - Алавес 1:2 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Бешикташ - Майнц 1:0 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Вердер 2:1 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|10
|7
|2
|1
|29 - 10
|23
|2.
|Адана Демирспор
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Трабзонспор
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|2
|2
|13 - 4
|20
|5.
|Бешикташ
|1:1
|11
|5
|5
|1
|20 - 13
|20
|6.
|Коньяспор
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|7.
|Кайсериспор
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|8.
|Галатасарай
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|9.
|Газиантеп
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Аланьяспор
|11
|3
|4
|4
|16 - 21
|13
|11.
|Касымпаша
|11
|4
|1
|6
|9 - 20
|13
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|13.
|Анкарагюджю
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|14.
|Сивасспор
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|15.
|Антальяспор
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|16.
|Гиресунспор
|0:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|17.
|Хатайспор
|1:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|18.
|Истанбулспор
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|19.
|Умраниеспор
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|5
|1
|0
|20 - 9
|16
|2.
|Истанбул Башакшехир
|6
|4
|1
|1
|10 - 2
|13
|3.
|Кайсериспор
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|4.
|Адана Демирспор
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Трабзонспор
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|6.
|Бешикташ
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Коньяспор
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|8.
|Газиантеп
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|9.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|Антальяспор
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Сивасспор
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|14.
|Касымпаша
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|15.
|Хатайспор
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Анкарагюджю
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Гиресунспор
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Умраниеспор
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|19.
|Истанбулспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адана Демирспор
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|2.
|Галатасарай
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Трабзонспор
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Коньяспор
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Бешикташ
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|9 - 1
|7
|7.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Кайсериспор
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|Касымпаша
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Газиантеп
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Истанбулспор
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|12.
|Анкарагюджю
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Гиресунспор
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|14.
|Аланьяспор
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Антальяспор
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Хатайспор
|1:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|18.
|Сивасспор
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|19.
|Умраниеспор
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|14 (3)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|8 (1)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|8
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|8 (1)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|6 (2)
|Адана Демирспор
|Ракицкий Ярослав
|2 4
|Галатасарай
|Бардакчи Абдулкерим
|2 3
|Фатих Карагюмрюк
|Шукуров Отабек
|1 4
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 3