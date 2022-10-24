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Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Хатайспор
1:1
Второй тайм: 83'
Бешикташ
0'
0:1
1' Гол
Вегхорст Ваут
28' Желтая карточка
Буджемаа Мехди
40' Желтая карточка
Враньеш Огнен
1:1
50' Гол
Зе Луиш Жозе

Ход матча

1'
0:1
Вегхорст Ваут
(Мулека Джексон)
28'
Буджемаа Мехди
 
40'
Враньеш Огнен
 
46'
 
Редмонд Натан
Мулека Джексон
50'
Зе Луиш Жозе
(Чорекчи Камил)
1:1
53'
 
Фернандеш Жедсон
Учан Салих
53'
 
Тосун Дженк
Алли Деле
62'
Рибейру Рубен
Буджемаа Мехди
 
80'
Канак Каан
Лобжанидзе Саба
 
80'
Йылдырым Бертуг
Зе Луиш Жозе
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Бешикташ
7.02
4.34
4.20
Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
12
Чорекчи
Камил
5
Враньеш
Огнен
53
Оксюз
Бурак
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
4
Эргюн
Онур
10
Абид
Рейан
25
Эль-Кааби
Аюб
29
Зе
Луиш
Жозе
11
Лобжанидзе
Саба
1
Дестаноглу
Эрсин
2
Розье
Валентен
3
Сануч
Тайиб
4
Монтеро
Франcиско
25
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
5
Соуза
Жосеф
40
Мулека
Джексон
11
Алли
Деле
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
10
Вегхорст
Ваут
Хатайспор
4-3-3
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Бешикташ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
7:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 2 0.2
Зе Луиш Жозе 1 0.1
Эргюн Онур 1 0.1
Оксюз Бурак 1 0.1
Йылдырым Бертуг 1 0.1
Чорекчи Камил 0 0
Варга Кевин 0 0
Kerim Alici 0 0
Лобжанидзе Саба 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 4 0.36
Мулека Джексон 4 0.36
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.36
Геззаль Рашид 2 (1) 0.18
Розье Валентен 1 0.09
Учан Салих 1 0.09
Тосун Дженк 1 0.09
Алли Деле 1 0.09
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 3 1
Враньеш Огнен 3 0
Чорекчи Камил 3 0
Фалетт Симон 1 1
Кардешлер Эрдже 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Чагиран Муса 1 0
Канак Каан 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Йигитер Абдуллах 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Эргюн Онур 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Оксюз Бурак 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тосун Дженк 3 1
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Emrecan Uzunhan 1 1
Учан Салих 2 0
Саисс Ромен 2 0
Уйсал Неджип 1 0
Редмонд Натан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Масуаку Артур 1 0
Н'Куду Жорж-Кевин 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Мулека Джексон 1 0
Вардар Беркай 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

5
20
4 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
20%
3
15%
1-15
2
40%
5
25%
16-30
1
20%
6
30%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хатайспор - Дюзджеспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Аланьяспор 1:0 Сивасспор - Хатайспор 1:2
Хатайспор - Кайсериспор 0:4 Коньяспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Эрзурумспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Ризеспор 1:3 Хатайспор - Гиресунспор 4:1 Коньяспор - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Антальяспор - Хатайспор 4:1
Бешикташ
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Истанбулспор - Бешикташ 2:2
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 4:1 Аланьяспор - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Кайсериспор 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Бешикташ - Алавес 1:2 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Бешикташ - Майнц 1:0 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Вердер 2:1 Бешикташ - Коньяспор 1:1 Гёзтепе - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 10 7 2 1 29 - 10 23
2. Адана Демирспор 11 6 4 1 22 - 12 22
3. Трабзонспор 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Истанбул Башакшехир 10 6 2 2 13 - 4 20
5. Бешикташ 1:1 11 5 5 1 20 - 13 20
6. Коньяспор 11 5 4 2 11 - 5 19
7. Кайсериспор 11 6 1 4 15 - 10 19
8. Галатасарай 10 5 3 2 12 - 9 18
9. Газиантеп 10 4 3 3 15 - 12 15
10. Аланьяспор 11 3 4 4 16 - 21 13
11. Касымпаша 11 4 1 6 9 - 20 13
12. Фатих Карагюмрюк 10 3 3 4 19 - 18 12
13. Анкарагюджю 1:0 10 3 1 6 10 - 17 10
14. Сивасспор 11 2 4 5 11 - 14 10
15. Антальяспор 10 3 1 6 13 - 19 10
16. Гиресунспор 0:1 10 2 2 6 6 - 14 8
17. Хатайспор 1:1 10 2 2 6 6 - 15 8
18. Истанбулспор 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Умраниеспор 10 0 3 7 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 6 5 1 0 20 - 9 16
2. Истанбул Башакшехир 6 4 1 1 10 - 2 13
3. Кайсериспор 5 4 0 1 8 - 3 12
4. Адана Демирспор 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Трабзонспор 5 3 2 0 5 - 2 11
6. Бешикташ 1:1 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Коньяспор 5 3 1 1 3 - 1 10
8. Газиантеп 4 2 2 0 8 - 4 8
9. Аланьяспор 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Галатасарай 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Фатих Карагюмрюк 5 2 1 2 11 - 8 7
12. Антальяспор 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Сивасспор 6 1 4 1 7 - 5 7
14. Касымпаша 6 2 0 4 5 - 14 6
15. Хатайспор 1:1 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Анкарагюджю 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Гиресунспор 0:1 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Умраниеспор 6 0 1 5 4 - 10 1
19. Истанбулспор 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адана Демирспор 6 3 2 1 14 - 9 11
2. Галатасарай 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Трабзонспор 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Коньяспор 6 2 3 1 8 - 4 9
5. Бешикташ 1:1 5 2 3 0 10 - 8 9
6. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 1 7
7. Истанбул Башакшехир 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Кайсериспор 6 2 1 3 7 - 7 7
9. Касымпаша 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Газиантеп 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Истанбулспор 6 2 1 3 5 - 7 7
12. Анкарагюджю 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Гиресунспор 0:1 5 1 2 2 3 - 8 5
14. Аланьяспор 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Фатих Карагюмрюк 5 1 2 2 8 - 10 5
16. Антальяспор 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Хатайспор 1:1 5 1 0 4 2 - 7 3
18. Сивасспор 5 1 0 4 4 - 9 3
19. Умраниеспор 4 0 2 2 4 - 6 2
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 14 (3)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 8 (1)
Антальяспор Райт Хаджи 8
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 8 (1)
Адана Демирспор Беланда Юнес 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Ракицкий Ярослав 2 4
Галатасарай Бардакчи Абдулкерим 2 3
Фатих Карагюмрюк Шукуров Отабек 1 4
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 4
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Буджемаа Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Вегхорст Ваут бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Бешикташ
7.02
4.34
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 1:1 Бешикташ онлайн

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