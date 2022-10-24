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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: .
Вернаму
0:1
Второй тайм: 83'
Норрчёпинг
0'
0:1
14' Гол
Шабани Лаорент
45' Желтая карточка
Магаши Абдуссалам
51' Желтая карточка
Янссон Оскар

Ход матча

14'
0:1
Шабани Лаорент
(Daniel Eid)
45'
Магаши Абдуссалам
 
51'
 
Янссон Оскар
66'
Эдвардссон Давид
Магаши Абдуссалам
 
67'
 
Нюман Кристоффер
Шабани Лаорент
77'
 
Сема Майч
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Норрчёпинг
3.05
4.54
2.24
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
6
Hampus
Naesstroem
16
Albin
Lohikangas
9
Йоханссон
Оскар
21
Магаши
Абдуссалам
18
Оливейра
Вендерсон
7
Виндехолл
Чарли
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
2
Экполо
Годсвилл
7
Ортмарк
Якоб
18
Скуласон
Ари
9
Траустасон
Арнор
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
17
Шабани
Лаорент
Вернаму
4-3-3
Норрчёпинг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Норрчёпинг

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 20 (1) 0.71
Магаши Абдуссалам 4 0.14
Йоханссон Оскар 3 0.11
Зелькович Айдин 1 0.04
Evaldo Neto 1 0.04
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.39
Леви Йонатан 6 0.21
Ортмарк Якоб 6 0.21
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.18
Траустасон Арнор 3 0.11
Daniel Eid 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Гудьонсен Андри 1 0.04
Агардиус Виктор 1 0.04
Марковик Эман 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 7 1
Evaldo Neto 7 0
Тихи Робин 4 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Кенндал Уильям 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 6 0
Лунд Марко 3 1
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Леви Йонатан 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Янссон Оскар 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сема Майч 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Бинаку Эгзон 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
31%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
7
41%
6
24%
76-90

Пропущено

29
18
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Забито

33
37
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
6
18%
7
19%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
15%
7
19%
31-45
7
21%
3
8%
46-60
4
12%
8
22%
61-75
9
27%
7
19%
76-90

Пропущено

41
36
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 22
3
7%
4
11%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
9
22%
4
11%
46-60
8
20%
8
22%
61-75
9
22%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3
Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 28 17 9 2 62 - 34 60
2. Юргорден 3:0 28 16 6 6 53 - 24 54
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 0:0 28 14 6 8 35 - 23 48
5. АИК 0:0 28 13 9 6 43 - 33 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 0:0 28 12 4 12 37 - 34 40
9. Мьельбю 4:1 28 10 10 8 31 - 31 40
10. Норрчёпинг 1:0 28 9 8 11 37 - 37 35
11. Вернаму 0:1 28 9 8 11 32 - 43 35
12. Сириус 0:0 28 8 8 12 26 - 37 32
13. Дегерфорс 28 7 8 13 30 - 47 29
14. Варберг БоИС 1:4 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 0:3 28 4 2 22 26 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3:0 14 11 1 2 37 - 10 34
2. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 0:0 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 0:0 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 0:0 14 6 4 4 18 - 14 22
9. Мьельбю 4:1 14 5 6 3 20 - 18 21
10. Вернаму 0:1 14 5 5 4 15 - 14 20
11. Сириус 0:0 14 6 2 6 15 - 14 20
12. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
13. Норрчёпинг 1:0 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 1:4 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 0:3 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. АИК 0:0 14 5 5 4 22 - 23 20
4. Юргорден 3:0 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 4:1 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 0:0 14 5 4 5 19 - 16 19
7. Гётеборг 0:0 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Норрчёпинг 1:0 14 4 4 6 13 - 18 16
10. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
11. Вернаму 0:1 14 4 3 7 17 - 29 15
12. Сириус 0:0 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 1:4 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 0:3 14 0 2 12 8 - 37 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Abdussalam Magashy получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Норрчёпинг
3.05
4.54
2.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:1 Норрчёпинг онлайн

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