Тур: 28. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 1945
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолШабани Лаорент
45' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
51' Желтая карточкаЯнссон Оскар
83' Желтая карточкаЭкполо Годсвилл
1:1
89' ГолАнтонссон Маркус
90' Желтая карточкаJesper Dickman
90'+6
Ход матча
14'
0:1
51'
83'
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
18
Скуласон
Ари
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidНападающий
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Вернаму
Норрчёпинг
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|21 (1)
|0.75
|Магаши Абдуссалам
|4
|0.14
|Йоханссон Оскар
|3
|0.11
|Зелькович Айдин
|1
|0.04
|Evaldo Neto
|1
|0.04
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.39
|Леви Йонатан
|6
|0.21
|Ортмарк Якоб
|6
|0.21
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.18
|Траустасон Арнор
|3
|0.11
|Daniel Eid
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Гудьонсен Андри
|1
|0.04
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Марковик Эман
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|7
|1
|Evaldo Neto
|7
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Кенндал Уильям
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Jesper Dickman
|1
|0
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Лунд Марко
|3
|1
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Леви Йонатан
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Янссон Оскар
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Бинаку Эгзон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
5
29%
29%
6
46%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 13
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
4
31%
1
5%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
6
24%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
7
41%
6
24%
76-90
Пропущено
29
18
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Забито
34
38
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 8
6
18%
8
21%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
7
21%
3
8%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
42
37
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
4
10%
4
11%
1-15
7
17%
2
5%
16-30
5
12%
8
22%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
8
19%
8
22%
61-75
9
21%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1
Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3
Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|28
|17
|9
|2
|62 - 34
|60
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|5.
|АИК
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|28
|13
|3
|12
|38 - 34
|42
|9.
|Мьельбю
|28
|10
|10
|8
|31 - 31
|40
|10.
|Вернаму
|28
|9
|9
|10
|33 - 43
|36
|11.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|12.
|Сириус
|28
|8
|8
|12
|26 - 37
|32
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|28
|4
|2
|22
|26 - 73
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|11.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|12.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|АИК
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|22
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8