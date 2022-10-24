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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Ольборг
1:3
Второй тайм: 82'
Виборг
0'
1:0
15' Гол
Рамкильде Марко
20' Желтая карточка
Леманс Клинт
1:1
23' Гол
Грот Джей-Рой
66' Желтая карточка
Альманн Якоб
1:2
69' Гол
Леманс Клинт
77' Желтая карточка
Поульсен Андреас
1:3
80' Гол
Бонде Якуб
82' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе

Ход матча

15'
Рамкильде Марко
(Соуза Аллан II)
1:0
20'
 
Леманс Клинт
23'
1:1
Грот Джей-Рой
(Гааей Антон)
46'
Андреасен Лука
Рамкильде Марко
 
46'
Хёйхольт Мальте
Фоссум Ивер
 
66'
Альманн Якоб
 
66'
Поульсен Андреас
Альманн Якоб
 
69'
1:2
Леманс Клинт
70'
 
Мортимер Нилс
Жамбурек Ян
70'
 
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
74'
Anosike Ementa
Андерсен Лукас
 
77'
Поульсен Андреас
 
77'
Oliver Ross
Бакиз Юнес
 
80'
1:3
Бонде Якуб
(Мортимер Нилс)
82'
 
Гроннинг Йеппе

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Виборг
4.68
5.20
3.09
Все Коэффициенты
22
Theo
Sander
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
7
Соуза
Аллан
II
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
23
Бакиз
Юнес
10
Андерсен
Лукас
29
Рамкильде
Марко
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
19
Жамбурек
Ян
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
Ольборг
4-4-1-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:1
SE
1:1
СД
2:5
СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.29
Бакиз Юнес 2 0.14
Куск Каспер 1 0.07
Феррейра Педру 1 0.07
Педерсен Йеппе 1 0.07
Рамкильде Марко 1 0.07
Крамер Ларс II 1 0.07
Росс Матиас 1 0.07
Хагельскьер Андерс 1 0.07
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 6 0.43
Соренсен Кристиан I 2 0.14
Лонвейк Джастин 2 0.14
Леманс Клинт 2 0.14
Бех Тобиас 2 0.14
Ибрагим Саид 1 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.07
Лауритсен Мадс 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Феррейра Педру 2 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Грот Джей-Рой 3 0
Залетел Жан 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Мортимер Нилс 1 0
Бех Тобиас 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
15%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1
Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1
Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 14 8 4 2 22 - 12 28
2. Виборг 3:1 14 7 4 3 20 - 14 25
3. Раннерс 14 6 5 3 22 - 19 23
4. Силькеборг 14 6 3 5 24 - 20 21
5. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
6. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
7. Хорсенс 14 5 3 6 14 - 16 18
8. Копенгаген 14 5 3 6 21 - 20 18
9. Орхус 14 5 3 6 17 - 15 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 1:3 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3:1 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
3. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 1:3 7 1 4 2 6 - 9 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Виборг 3:1 7 2 2 3 8 - 9 8
6. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
7. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Ольборг 1:3 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Контроль мяча: Ольборг: 51%, Виборг: 49%.
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Грот Джей-Рой должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Леманс Клинт выиграл воздушное противоборство у Паллесен Кристоффер.
    • 46'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Контроль мяча: Ольборг: 52%, Виборг: 48%.
    • 45'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Рамкильде Марко.
    • 45'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Жамбурек Ян из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
    • 44'
      Альманн Якоб из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Феррейра Педру из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Крамер Ларс II.
    • 43'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 42'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Контроль мяча: Ольборг: 51%, Виборг: 49%.
    • 40'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Соуза Аллан II выиграл воздушное противоборство у Оливер Бундгар Кристенсен.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 39'
      Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      39'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Контроль мяча: Ольборг: 52%, Виборг: 48%.
    • 37'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 35'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 35'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 35'
      Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 33'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 33'
      Гранли Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 33'
      Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Контроль мяча: Ольборг: 53%, Виборг: 47%.
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Залетел Жан из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Фоссум Ивер
    • 32'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Гранли Даниэль успешно блокирует удар.
    • 31'
      Ибрагим Саид из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 31'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Фоссум Ивер успешно блокирует удар.
    • 30'
      Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Офсайд
      29'
      Рамкильде Марко из команды Ольборг в офсайде
    • 28'
      Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
    • 26'
      Контроль мяча: Ольборг: 46%, Виборг: 54%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Жамбурек Ян из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Феррейра Педру
    • 25'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 24'
      Ольборг начинает контратаку
    • 23'
      Бонде Якуб сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Anton Gaaei сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О О Л - Грот Джей-Рой из команды Виборг легко посылает мяч в пустые ворота левой! Грот Джей-Рой легко с этим справился!
    • 23'
      Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Контроль мяча: Ольборг: 49%, Виборг: 51%.
    • 22'
      Гранли Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Желтая карточка
      20'
      Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
    • 20'
      Альманн Якоб из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 20'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Феррейра Педру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Контроль мяча: Ольборг: 52%, Виборг: 48%.
    • 19'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Бакиз Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Theo Sander спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Грот Джей-Рой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Залетел Жан должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Шанс! Залетел Жан из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 17'
      Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Бакиз Юнес из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Anton Gaaei.
    • 16'
      Андерсен Лукас сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Соуза Аллан II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      ГОООООЛ - Рамкильде Марко Ольборг забивает ударом головой
    • 15'
      Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Гроннинг Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Рамкильде Марко из команды Ольборг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 10'
      Леманс Клинт ошибается в защите.
    • 9'
      Контроль мяча: Ольборг: 74%, Виборг: 26%.
    • 9'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
    • 8'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Соуза Аллан II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Альманн Якоб из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 6'
      Грот Джей-Рой выиграл воздушное противоборство у Крамер Ларс II.
    • 5'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ольборг: 78%, Виборг: 22%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Рамкильде Марко из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Залетел Жан
    • 4'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 2'
      Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 2'
      Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Виборг
    4.68
    5.20
    3.09
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    Где смотреть матч Ольборг 1:3 Виборг онлайн

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