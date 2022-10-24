Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Оооо... вот это был удар! Грот Джей-Рой должен был забить с этой позиции.

46' Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Жамбурек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Ольборг

42' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Ольборг

39' Ибрагим Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Удар от ворот произведет Виборг

35' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Виборг

33' Удар от ворот произведет Виборг

33' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

31' Ибрагим Саид из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

30' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Виборг

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Виборг

23' Anton Gaaei сделал результативную передачу.

23' Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи

20' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

19' Бакиз Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Theo Sander спокойно отбил мяч.

18' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Грот Джей-Рой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ольборг

17' Оооо... вот это был удар! Залетел Жан должен был забить с этой позиции.

17' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Соуза Аллан II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Виборг

9' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Ольборг

5' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ольборг

4' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Виборг

2' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля