Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Оливер Бундгар Кристенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Поульсен Андреас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Ольборг

84' Сегодняшная посещаемость составляет 6521 болельщиков

83' Удар от ворот произведет Виборг

82' Гроннинг Йеппе получил желтую карточку от судьи

82' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Г О О О О Л - Бонде Якуб из команды Виборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

79' Мортимер Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Идет дождь, трудные условия для игроков.

77' Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

77' Поульсен Андреас получил желтую карточку от судьи

76' Андреасен Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас

69' Г О О О О Л - Леманс Клинт из команды Виборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

69' Гроннинг Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

67' Бакиз Юнес из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи

63' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Альманн Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Грот Джей-Рой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

50' Хорошую попытку сделал Грот Джей-Рой . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Альманн Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля