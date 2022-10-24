Тур: 14. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 6521 Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
1:0
15' ГолРамкильде Марко
20' Желтая карточкаЛеманс Клинт
1:1
23' ГолГрот Джей-Рой
65' Желтая карточкаАльманн Якоб
1:2
69' ГолЛеманс Клинт
77' Желтая карточкаПоульсен Андреас
1:3
79' ГолБонде Якуб
82' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
90'+7
Ход матча
15'
20'
23'
1:1
65'
69'
1:2
77'
79'
1:3
82'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
22
Theo
Sander
23
Бакиз
Юнес
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
19
Жамбурек
Ян
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Oliver Ross
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.29
|Бакиз Юнес
|2
|0.14
|Куск Каспер
|1
|0.07
|Феррейра Педру
|1
|0.07
|Педерсен Йеппе
|1
|0.07
|Рамкильде Марко
|1
|0.07
|Крамер Ларс II
|1
|0.07
|Росс Матиас
|1
|0.07
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.07
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|6
|0.43
|Леманс Клинт
|3
|0.21
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.14
|Лонвейк Джастин
|2
|0.14
|Бех Тобиас
|2
|0.14
|Ибрагим Саид
|1
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.07
|Лауритсен Мадс
|1
|0.07
|Бонде Якуб
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Альманн Якоб
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Феррейра Педру
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Залетел Жан
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Леманс Клинт
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
36%
6
30%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1
Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1
Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|2.
|Виборг
|14
|7
|4
|3
|20 - 14
|25
|3.
|Раннерс
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|4.
|Силькеборг
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|5.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|6.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|7.
|Хорсенс
|14
|5
|3
|6
|14 - 16
|18
|8.
|Копенгаген
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Орхус
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|10.
|Брондбю
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|11.
|Ольборг
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|3.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Виборг
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|7.
|Брондбю
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5