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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
ОФИ
0:0
Второй тайм: 78'
Ламия
0'
27' Желтая карточка
Герреро Мигель
30' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
59' Желтая карточка
Корнезос Гиоргос
64' Желтая карточка
Ларссон Эрик
71' Желтая карточка
Давид Симон

Ход матча

27'
Герреро Мигель
 
30'
 
Нуньес Кристофер
59'
 
Корнезос Гиоргос
64'
Ларссон Эрик
 
66'
 
Сливка Выкинтас
Де Винсенти Томас
66'
 
Асковски Стефан
Цилулис Сотирис
68'
Балояннис Константинос
Тораринссон Гудмундур
 
71'
 
Давид Симон
73'
Стаикос Пасхалис
Мельядо Мигель
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ламия
3.98
3.30
7.21
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
21
Тораль
Хон
9
Герреро
Мигель
7
Джу
Месаке
17
Дурмишай
Фиорин
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
ОФИ
4-2-3-1
Ламия
4-1-4-1

История личных встреч

ОФИ
Ламия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.22
Тораль Хон 1 0.11
Нейра Хуан 1 0.11
Диуссе Ассан 1 0.11
Балояннис Константинос 1 0.11
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Герреро Мигель 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боакье Ричмонд 1 0.11
Де Винсенти Томас 1 0.11
Нуньес Кристофер 1 0.11
Асковски Стефан 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 3 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Балояннис Константинос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Герреро Мигель 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Давид Симон 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0
ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0
Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 9 0 0 15 - 2 27
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 0:0 9 1 5 3 3 - 8 8
11. ОФИ 0:0 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 9 0 3 6 4 - 13 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 0:0 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 3 0 2 1 2 - 4 2
14. ОФИ 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
2. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Ламия 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
  • Желтая карточка
    59'
    Георгиос Корнезос получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Нуньес Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Герреро Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ламия
3.98
3.30
7.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Ламия онлайн

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