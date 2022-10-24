Тур: 9. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
27' Желтая карточкаГерреро Мигель
30' Желтая карточкаНуньес Кристофер
59' Желтая карточкаКорнезос Гиоргос
64' Желтая карточкаЛарссон Эрик
71' Желтая карточкаДавид Симон
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
21
Тораль
Хон
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
17
Горанов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тьеви БифумаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
ОФИ
Ламия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантис Апостолос
|2
|0.22
|Тораль Хон
|1
|0.11
|Нейра Хуан
|1
|0.11
|Диуссе Ассан
|1
|0.11
|Балояннис Константинос
|1
|0.11
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боакье Ричмонд
|1
|0.11
|Де Винсенти Томас
|1
|0.11
|Нуньес Кристофер
|1
|0.11
|Асковски Стефан
|0
|0
|Давид Симон
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|3
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Балояннис Константинос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Йоху Самюэль
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Давид Симон
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0
ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0
Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|9
|0
|0
|15 - 2
|27
|2.
|АЕК
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|3.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|0:0
|9
|1
|5
|3
|3 - 8
|8
|11.
|ОФИ
|0:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|12.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|13.
|Левадиакос
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|14.
|Ионикос
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Левадиакос
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|2.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Ламия
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|11.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4