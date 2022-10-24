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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
ОФИ
0:0
Конец матча
Ламия
0'
27' Желтая карточка
Герреро Мигель
30' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
60' Желтая карточка
Корнезос Гиоргос
64' Желтая карточка
Ларссон Эрик
71' Желтая карточка
Давид Симон
90'+5
35
Мандас
Христос
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
22
Тораринссон
Гудмундур
23
Переа
Луис
III
29
Мельядо
Мигель
21
Тораль
Хон
9
Герреро
Мигель
7
Джу
Месаке
17
Дурмишай
Фиорин
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Корнезос
Гиоргос
17
Горанов
Иван
16
Бехарано
Данни
6
Цандарис
Фанис
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
7
Нуньес
Кристофер
9
Манусос
Йоргос
ОФИ
4-2-3-1
Ламия
4-1-4-1

История личных встреч

ОФИ
Ламия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантис Апостолос 2 0.22
Тораль Хон 1 0.11
Нейра Хуан 1 0.11
Диуссе Ассан 1 0.11
Балояннис Константинос 1 0.11
Ларссон Эрик 0 0
Тораринссон Гудмундур 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0
Герреро Мигель 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боакье Ричмонд 1 0.11
Де Винсенти Томас 1 0.11
Нуньес Кристофер 1 0.11
Асковски Стефан 0 0
Давид Симон 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 4 1
Вурос Праксителис 3 0
Нуха Дико 2 0
Маринакис Никос 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Балояннис Константинос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Йоху Самюэль 1 0
Герреро Мигель 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 4 0
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кифисия - ОФИ 1:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Астерас - ОФИ 2:0
ОФИ - ПАОК 1:1 ОФИ - Панетоликос 1:2 Волос - ОФИ 0:1 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Атромитос - ОФИ 3:1 ОФИ - Эпископи 4:0 Волос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Витесс - ОФИ 1:2 Утрехт - ОФИ 4:0 Волос - ОФИ 5:0 ОФИ - Астерас 1:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Аполлон Смирнис 1:2
Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алмопос Аридая - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0
Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 9 0 0 15 - 2 27
2. АЕК 9 7 0 2 17 - 4 21
3. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 9 1 5 3 3 - 8 8
11. ОФИ 9 1 3 5 7 - 14 6
12. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
13. Левадиакос 9 0 3 6 4 - 13 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 3 0 2 1 2 - 4 2
14. ОФИ 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 5 4 0 1 10 - 2 12
2. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Ламия 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
АЕК Гарсия Леви 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
Весь список
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    • 51'
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    • Желтая карточка
      30'
      Нуньес Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Герреро Мигель получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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