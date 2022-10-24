Тур: 28. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 15292
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолВикхейм Густав
2:0
16' ГолФиннделл Хампус
31' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
3:0
46' Гол в свои воротаСтенсхаген Теодор
52' Желтая карточкаФиннделл Хампус
57' Желтая карточкаБлумквист Александр
67' Желтая карточкаКорона Джо
4:0
90' ГолЭрикссон Магнус
90'+5
Ход матча
6'
1:0
16'
31'
46'
52'
67'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
Юргорден
Сундсвалль
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.32
|Асоро Йоэль
|6
|0.21
|Викхейм Густав
|6
|0.21
|Финнделл Хампус
|5
|0.18
|Банда Эммануэль
|4
|0.14
|Радетинац Харис
|4
|0.14
|Эрикссон Магнус
|3
|0.11
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.11
|Андерссон Элиас
|2
|0.07
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.07
|Хиен Исак
|2
|0.07
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.04
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|10 (3)
|0.36
|Юлятупа Саку
|5
|0.18
|Дамус Роналдо
|5
|0.18
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Андерссон Эрик
|1
|0.04
|Блумквист Александр
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Panagiotis Makrillos
|1
|0.04
|Олссон Деннис
|0
|0
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|6
|0
|Финнделл Хампус
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Эдвардсен Виктор
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|6
|1
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундстрём Роберт
|5
|0
|Forrest Lasso
|5
|0
|Блумквист Александр
|3
|1
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Gabriel Castro
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Дамус Роналдо
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Panagiotis Makrillos
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
6
17%
1
9%
1-15
5
14%
1
9%
16-30
5
14%
2
18%
31-45
5
14%
2
18%
46-60
7
20%
2
18%
61-75
7
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
35
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
23%
5
14%
1-15
2
15%
5
14%
16-30
2
15%
8
23%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
2
15%
3
9%
61-75
3
23%
10
29%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
6%
5
28%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
2
12%
5
28%
76-90
Пропущено
13
35
9 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
23%
8
23%
1-15
3
23%
7
20%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
3
23%
9
26%
76-90
Забито
52
29
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
7
13%
6
21%
1-15
9
17%
1
3%
16-30
6
12%
6
21%
31-45
10
19%
4
14%
46-60
11
21%
4
14%
61-75
9
17%
8
28%
76-90
Пропущено
26
70
16 В 1-м тайме 37
10 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 26
6
23%
13
19%
1-15
5
19%
12
17%
16-30
5
19%
12
17%
31-45
1
4%
6
9%
46-60
3
12%
8
11%
61-75
6
23%
19
27%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1
Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3
Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|28
|17
|9
|2
|62 - 34
|60
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|5.
|АИК
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|28
|13
|3
|12
|38 - 34
|42
|9.
|Мьельбю
|28
|10
|10
|8
|31 - 31
|40
|10.
|Вернаму
|28
|9
|9
|10
|33 - 43
|36
|11.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|12.
|Сириус
|28
|8
|8
|12
|26 - 37
|32
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|28
|4
|2
|22
|26 - 73
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|11.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|12.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|АИК
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|22
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8