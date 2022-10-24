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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 15292
Юргорден
4:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
6' Гол
Викхейм Густав
2:0
16' Гол
Финнделл Хампус
31' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
3:0
46' Гол в свои ворота
Стенсхаген Теодор
52' Желтая карточка
Финнделл Хампус
57' Желтая карточка
Блумквист Александр
67' Желтая карточка
Корона Джо
4:0
90' Гол
Эрикссон Магнус
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
23
Викхейм
Густав
35
Йонссон
Оскар
27
Gabriel
Castro
19
Стенсхаген
Теодор
4
Блумквист
Александр
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
6
Panagiotis
Makrillos
30
Корона
Джо
23
Ludvig
Naavik
11
Юлятупа
Саку
21
Энгблум
Понтус
Юргорден
4-3-3
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
Сундсвалль

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:5
А
1:4
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
0:5
А
2:1
А
2:5
А
1:3
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
3:1
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.32
Асоро Йоэль 6 0.21
Викхейм Густав 6 0.21
Финнделл Хампус 5 0.18
Банда Эммануэль 4 0.14
Радетинац Харис 4 0.14
Эрикссон Магнус 3 0.11
Экдаль Хьяльмар 3 0.11
Андерссон Элиас 2 0.07
Хакшабанович Сеад 2 0.07
Хиен Исак 2 0.07
Хольмберг Карл 2 0.07
Шуллер Расмус 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.04
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 10 (3) 0.36
Юлятупа Саку 5 0.18
Дамус Роналдо 5 0.18
Стенссон Даниэль 2 0.07
Андерссон Эрик 1 0.04
Блумквист Александр 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Panagiotis Makrillos 1 0.04
Олссон Деннис 0 0
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 6 0
Финнделл Хампус 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Эдвардсен Виктор 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Думбуя Амаду 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 6 1
Андерссон Эрик 5 0
Лундстрём Роберт 5 0
Forrest Lasso 5 0
Блумквист Александр 3 1
Стенссон Даниэль 3 0
Gabriel Castro 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Дамус Роналдо 2 0
Бурман Маркус 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Panagiotis Makrillos 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
11
16 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
6
17%
1
9%
1-15
5
14%
1
9%
16-30
5
14%
2
18%
31-45
5
14%
2
18%
46-60
7
20%
2
18%
61-75
7
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
35
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
23%
5
14%
1-15
2
15%
5
14%
16-30
2
15%
8
23%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
2
15%
3
9%
61-75
3
23%
10
29%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
1
6%
5
28%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
2
12%
5
28%
76-90

Пропущено

13
35
9 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
23%
8
23%
1-15
3
23%
7
20%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
1
8%
5
14%
61-75
3
23%
9
26%
76-90

Забито

52
29
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
7
13%
6
21%
1-15
9
17%
1
3%
16-30
6
12%
6
21%
31-45
10
19%
4
14%
46-60
11
21%
4
14%
61-75
9
17%
8
28%
76-90

Пропущено

26
70
16 В 1-м тайме 37
10 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 26
6
23%
13
19%
1-15
5
19%
12
17%
16-30
5
19%
12
17%
31-45
1
4%
6
9%
46-60
3
12%
8
11%
61-75
6
23%
19
27%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1
Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3
Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 28 17 9 2 62 - 34 60
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 28 14 6 8 35 - 23 48
5. АИК 28 13 8 7 43 - 34 47
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 28 13 3 12 38 - 34 42
9. Мьельбю 28 10 10 8 31 - 31 40
10. Вернаму 28 9 9 10 33 - 43 36
11. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
12. Сириус 28 8 8 12 26 - 37 32
13. Дегерфорс 28 7 8 13 30 - 47 29
14. Варберг БоИС 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 28 4 2 22 26 - 73 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 14 7 3 4 19 - 14 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 14 5 6 3 20 - 18 21
11. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
12. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. Кальмар 14 5 4 5 19 - 16 19
6. АИК 14 5 4 5 22 - 24 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 22
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Сундсвалль Стенссон Даниэль 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Стенсхаген Теодор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Викхейм Густав бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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