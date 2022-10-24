Тур: 28. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 15595
0'
16' Желтая карточкаСвенссон Густаф
52' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
65' Желтая карточкаВендт Оскар
1:0
81' ГолМарковик Эман
90'+5
Ход матча
16'
65'
81'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
24
Сисей
Йеспер
17
Тиль
Венсан
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Атола ГенриНападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
-
Главный тренер: Peter Wennberg
История личных встреч
Гётеборг
АИК
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
33 матча
45.5%
9.1%
45.4%
15 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|12
|0.43
|Норлин Густаф
|8
|0.29
|Якоб Кевин
|4
|0.14
|Терн Симон
|2
|0.07
|Айеш Хосам
|2
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Марковик Эман
|1
|0.04
|Hussein Carneil
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Johan Bangsbo
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Сорга Эрик
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|0
|0
|Вендт Оскар
|0
|0
|Эрикссон Себастьян
|0
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|0
|0
|Salaou Hachimou
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|8
|0.29
|Бауи Набиль
|6
|0.21
|Гвидетти Йон
|5 (1)
|0.18
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.18
|Ларссон Джордан
|3
|0.11
|Айяри Ясин
|3
|0.11
|Оума Эрик
|2
|0.07
|Люстиг Микаэль
|2
|0.07
|Милошевич Александер
|2
|0.07
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Эльбузеди Закари
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|8
|0
|Берг Маркус
|4
|1
|Вендт Оскар
|5
|0
|Терн Симон
|5
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Айеш Хосам
|5
|0
|Свенссон Густаф
|4
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Хан Уорнер
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Айяри Ясин
|5
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|5
|0
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|0
|Гвидетти Йон
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Коллинс Шичендже
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
7
37%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
14%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
29%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Забито
40
42
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
13
33%
9
21%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
10
25%
10
24%
76-90
Пропущено
32
35
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
9
28%
7
20%
31-45
7
22%
7
20%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
5
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1
АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|28
|17
|9
|2
|62 - 34
|60
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|28
|14
|6
|8
|35 - 23
|48
|5.
|АИК
|28
|13
|8
|7
|43 - 34
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|28
|12
|6
|10
|37 - 30
|42
|8.
|Гётеборг
|28
|13
|3
|12
|38 - 34
|42
|9.
|Мьельбю
|28
|10
|10
|8
|31 - 31
|40
|10.
|Вернаму
|28
|9
|9
|10
|33 - 43
|36
|11.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|12.
|Сириус
|28
|8
|8
|12
|26 - 37
|32
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|7
|14
|26 - 50
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|28
|4
|2
|22
|26 - 73
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|3.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|4.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|11.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|12.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|Кальмар
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|АИК
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|22
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|8