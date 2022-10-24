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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 15595
Гётеборг
1:0
Конец матча
АИК
0'
16' Желтая карточка
Свенссон Густаф
52' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
65' Желтая карточка
Вендт Оскар
1:0
81' Гол
Марковик Эман
90'+5

Ход матча

16'
Свенссон Густаф
 
52'
 
Бьорнстрем Аксель
65'
Вендт Оскар
 
66'
 
Taha Ayari
Тиль Венсан
66'
 
Эльбузеди Закари
Ринг Эрик
71'
Hussein Carneil
Эрикссон Себастьян
 
81'
Марковик Эман
1:0
82'
 
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Мендес Юсафат
90'
Alai Ghasem
Айеш Хосам
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Хан
Уорнер
2
Саломонссон
Эмиль
4
Юханссон
Карл
II
20
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
13
Свенссон
Густаф
7
Эрикссон
Себастьян
8
Айеш
Хосам
21
Терн
Симон
6
Марковик
Эман
14
Норлин
Густаф
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
29
Коллинс
Шичендже
12
Бьорнстрем
Аксель
24
Сисей
Йеспер
7
Ларссон
Себастьян
17
Тиль
Венсан
9
Стефанелли
Николас
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
Гётеборг
4-2-3-1
АИК
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
АИК

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

33 матча

45.5%
9.1%
45.4%
15 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
12 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 12 0.43
Норлин Густаф 8 0.29
Якоб Кевин 4 0.14
Терн Симон 2 0.07
Айеш Хосам 2 0.07
Вильхельмссон Оскар 2 0.07
Яллоу Александр 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Марковик Эман 1 0.04
Hussein Carneil 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Johan Bangsbo 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Сорга Эрик 1 0.04
Сана Тобиас 0 0
Вендт Оскар 0 0
Эрикссон Себастьян 0 0
Бьярсмюр Маттиас 0 0
Salaou Hachimou 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 8 0.29
Бауи Набиль 6 0.21
Гвидетти Йон 5 (1) 0.18
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.18
Ларссон Джордан 3 0.11
Айяри Ясин 3 0.11
Оума Эрик 2 0.07
Люстиг Микаэль 2 0.07
Милошевич Александер 2 0.07
Тиль Венсан 1 0.04
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Эльбузеди Закари 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 8 0
Берг Маркус 4 1
Вендт Оскар 5 0
Терн Симон 5 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Айеш Хосам 5 0
Свенссон Густаф 4 0
Бьярсмюр Маттиас 3 0
Яллоу Александр 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Хан Уорнер 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Salaou Hachimou 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Айяри Ясин 5 1
Папаяннопулос Сотирис 6 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 5 0
Хуссейн Билаль 4 0
Бьорнстрем Аксель 4 0
Гвидетти Йон 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Тиль Венсан 1 1
Коллинс Шичендже 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
7
37%
3
14%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
14%
3
15%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
29%
6
30%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
6
29%
6
30%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Забито

40
42
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
13
33%
9
21%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
10
25%
10
24%
76-90

Пропущено

32
35
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
2
6%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
9
28%
7
20%
31-45
7
22%
7
20%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
5
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Торнс - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Сириус 2:0 Кальмар - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1
АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 28 17 9 2 62 - 34 60
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 28 14 6 8 35 - 23 48
5. АИК 28 13 8 7 43 - 34 47
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 28 12 6 10 37 - 30 42
8. Гётеборг 28 13 3 12 38 - 34 42
9. Мьельбю 28 10 10 8 31 - 31 40
10. Вернаму 28 9 9 10 33 - 43 36
11. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
12. Сириус 28 8 8 12 26 - 37 32
13. Дегерфорс 28 7 8 13 30 - 47 29
14. Варберг БоИС 28 7 7 14 26 - 50 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 28 4 2 22 26 - 73 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
3. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
4. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 14 7 3 4 19 - 14 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 14 5 6 3 20 - 18 21
11. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
12. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. Кальмар 14 5 4 5 19 - 16 19
6. АИК 14 5 4 5 22 - 24 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 14 4 3 7 14 - 19 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 22
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Сундсвалль Стенссон Даниэль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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