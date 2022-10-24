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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 8'
Лехия Гданьск
0'
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Лехия Гданьск
2.18
3.64
3.70
Все Коэффициенты
89
Биззад
Каспер
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
33
Koki
Hinokio
6
Маковский
Томаш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
88
Калузиньски
Якуб
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Лехия Гданьск

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:4
К
3:2
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.14
Долежал Мартин 2 0.14
Rafal Adamski 2 0.14
Стажиньски Филип 1 0.07
Маковский Томаш 1 0.07
Lukasz Lakomy 1 0.07
Гаприндашвили Торнике 1 0.07
Ходына Кацпер 1 0.07
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 5 (3) 0.38
Гаёс Мацей 3 0.23
Зволински Лукаш 1 0.08
Дурмуш Илкай 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кубицки Ярослав 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 3 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Ях Ярослав 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Штек Давид 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Малоча Марио 1 1
Куцяк Душан 2 0
Клеменс Кристиан 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Кристерс Тоберс 2 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Bassekou Diabate 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
3
60%
3
20%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
5
22%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
4
22%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Радомьяк Радом 14 6 2 6 15 - 17 20
9. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
10. Заглембе Любин 0:0 14 4 6 4 12 - 17 18
11. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
12. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
13. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 14 3 3 8 14 - 18 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 0:0 13 2 3 8 10 - 24 9
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
13. Пяст 7 2 1 4 9 - 8 7
14. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
15. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Заглембе Любин 0:0 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
10. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Лехия Гданьск 0:0 8 2 1 5 8 - 15 7
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Лехия Гданьск
2.18
3.64
3.70
Все Коэффициенты
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