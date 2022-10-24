Тур: 14. Стадион: Заглебье Любин.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
33
Koki
Hinokio
39
Бохар
Дамьян
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
35 Filip Kocaba
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Заглембе Любин
Лехия Гданьск
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.14
|Долежал Мартин
|2
|0.14
|Rafal Adamski
|2
|0.14
|Стажиньски Филип
|1
|0.07
|Маковский Томаш
|1
|0.07
|Lukasz Lakomy
|1
|0.07
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.07
|Ходына Кацпер
|1
|0.07
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|5 (3)
|0.38
|Гаёс Мацей
|3
|0.23
|Зволински Лукаш
|1
|0.08
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|3
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Ях Ярослав
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Штек Давид
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Bassekou Diabate
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
3
60%
3
20%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
4
31%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
5
22%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
4
22%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Радомьяк Радом
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|9.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|10.
|Заглембе Любин
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 17
|18
|11.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|12.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|13.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|14
|3
|3
|8
|14 - 18
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|0:0
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|13.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|14.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Заглембе Любин
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|10.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Лехия Гданьск
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6