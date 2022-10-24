Тур: 10. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
8' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
1:0
33' ПенальтиДионизи Федерико
47' Желтая карточкаЭрамо Мирко
62' Желтая карточкаШимич Лоренцо
76' Желтая карточкаФаласко Никола
2:0
81' ГолМендеш Педру
2:1
85' ГолПаволетти Леонардо
90' Вторая желтая карточкаФаласко Никола
90'+7
Ход матча
33'
1:0
47'
62'
76'
81'
2:0
85'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Асколи
Кальяри
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.4
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.3
|Боттегин Эрик
|2
|0.2
|Коллоколо Микеле
|1
|0.1
|Мендеш Педру
|1
|0.1
|Шимич Лоренцо
|1
|0.1
|Лунгой Кристофер
|1
|0.1
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|2
|0.2
|Лувумбо Зито
|2
|0.2
|Дейола Алессандро
|1
|0.1
|Рог Марко
|1
|0.1
|Паволетти Леонардо
|1
|0.1
|Лападула Джанлука
|1
|0.1
|Перейро Гастон
|1
|0.1
|Макумбу Антуан
|1
|0.1
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Фаласко Никола
|2
|1
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Эрамо Мирко
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Чичиретти Амато
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рог Марко
|3
|0
|Оберт Адам
|1
|1
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Ди Пардо Алессандро
|0
|1
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1
Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0
Кальяри
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|10
|6
|1
|3
|17 - 13
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Асколи
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Кальяри
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|11.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|12.
|Модена
|10
|4
|0
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|14.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|15.
|Пиза
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|16.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|17.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|18.
|Палермо
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|19.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|7.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|8.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|14.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|10.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Кальяри
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4