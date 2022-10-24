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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Асколи
2:1
Конец матча
Кальяри
0'
8' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
1:0
33' Пенальти
Дионизи Федерико
47' Желтая карточка
Эрамо Мирко
62' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
76' Желтая карточка
Фаласко Никола
2:0
81' Гол
Мендеш Педру
2:1
85' Гол
Паволетти Леонардо
90' Вторая желтая карточка
Фаласко Никола
90'+7
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
17
Адьяпонг
Клод
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
8
Калигара
Фабрицио
27
Эрамо
Мирко
7
Лунгой
Кристофер
9
Дионизи
Федерико
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
16
Карбони
Франко
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
77
Лувумбо
Зито
30
Паволетти
Леонардо
25
Фалько
Филиппо
Асколи
3-5-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Кальяри

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 4 (1) 0.4
Дионизи Федерико 3 (1) 0.3
Боттегин Эрик 2 0.2
Коллоколо Микеле 1 0.1
Мендеш Педру 1 0.1
Шимич Лоренцо 1 0.1
Лунгой Кристофер 1 0.1
Калигара Фабрицио 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.2
Лувумбо Зито 2 0.2
Дейола Алессандро 1 0.1
Рог Марко 1 0.1
Паволетти Леонардо 1 0.1
Лападула Джанлука 1 0.1
Перейро Гастон 1 0.1
Макумбу Антуан 1 0.1
Нандес Найтан 0 0
Миллико Винченцо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Фаласко Никола 2 1
Калигара Фабрицио 2 1
Боттегин Эрик 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Леали Никола 2 0
Сальви Алессандро 2 0
Эрамо Мирко 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Чичиретти Амато 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Оберт Адам 1 1
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Ди Пардо Алессандро 0 1
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Нандес Найтан 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
75%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1
Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0
Кальяри
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4
Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 10 6 1 3 17 - 13 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Асколи 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Кальяри 10 4 2 4 10 - 11 14
11. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Модена 10 4 0 6 16 - 15 12
13. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
14. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Пиза 10 2 4 4 17 - 17 10
16. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
17. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
18. Палермо 10 2 3 5 9 - 15 9
19. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
7. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
8. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
14. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
8. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
9. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
10. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
11. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Дионизи Федерико из команды Асколи забивает с точки!
    • Желтая карточка
      8'
      Адьяпонг Клод получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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