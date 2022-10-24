Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

40' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

40' Гюнтер Корай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Верди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Фараони Марко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Верона

35' Каллон Яя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

32' Г О О О О Л - Лорьенте Арман забивает с правой ноги!

32' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Матч возобновлен

30' Пикколи Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Чеккерини Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Д'Андреа Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Верди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Тамез Адриен из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Верона

13' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Пинамонти Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошую попытку сделал Пикколи Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Анри Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кирьякопулос Георгиос из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Обьянг Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Анри Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Тамез Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Г О О О О Л - Чеккерини Федерико из команды Верона правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

2' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля