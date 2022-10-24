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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Alberto Santoro
Сассуоло
2:1
Второй тайм: 77'
Верона
0'
0:1
2' Гол
Чеккерини Федерико
27' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
1:1
32' Гол
Лорьенте Арман
48' Желтая карточка
Эрлич Мартин
2:1
74' Гол
Фраттези Давиде
76' Желтая карточка
Фараони Марко
1:1. Гол Армана Лорьянте (видео)...
0:1. Гол Федерико Чеккерини (вид...

Ход матча

2'
0:1
Чеккерини Федерико
(Депаоли Фабио)
27'
 
Чеккерини Федерико
30'
 
Каллон Яя
Пикколи Роберто
32'
Лорьенте Арман
(Обьянг Педро)
1:1
48'
Эрлич Мартин
 
62'
Траоре Хамед
Д'Андреа Лука
 
62'
Лопес Максим
Обьянг Педро
 
67'
 
Ласанья Кевин
Анри Тома
67'
 
Сулемана Ибрахим
Велозу Мигель
67'
 
Маньяни Джанджакомо
Чеккерини Федерико
72'
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
 
74'
Фраттези Давиде
(Траоре Хамед)
2:1
76'
 
Фараони Марко

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 130
Сассуоло 81.5% (106)
X 13.8% (18)
Верона 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Верона
3.60
3.70
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
5
Айхан
Кан
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
42
Торстведт
Кристиан
35
Д'Андреа
Лука
16
Фраттези
Давиде
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Монтипо
Лоренцо
6
Хиен
Исак
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
7
Верди
Симоне
9
Анри
Тома
20
Пикколи
Роберто
Сассуоло
4-2-3-1
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Верона

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:4
СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.27
Лорьенте Арман 2 0.18
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.18
Кирьякопулос Георгиос 1 0.09
Торстведт Кристиан 1 0.09
Альварес Агустин 1 0.09
Берарди Доменико 1 0.09
Харрауи Абдау 1 0.09
Антист Жанис 1 0.09
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.18
Анри Тома 2 0.18
Депаоли Фабио 1 0.09
Ласанья Кевин 1 0.09
Гюнтер Корай 1 0.09
Чеккерини Федерико 1 0.09
Каллон Яя 1 0.09
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 4 1
Анри Тома 4 0
Хиен Исак 4 0
Велозу Мигель 3 0
Хонгла Мартин 3 0
Коппола Диего 3 0
Фараони Марко 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Давидович Павел 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
4
36%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
4
33%
4
21%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1
Верона
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0
Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 11 9 2 0 26 - 9 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио Заявка 11 7 3 1 23 - 5 24
4. Аталанта Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
5. Рома Заявка 11 7 1 3 13 - 10 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Сассуоло 2:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
11. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Сампдория Заявка 11 1 3 7 6 - 18 6
19. Верона 1:2 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20. Кремонезе Заявка 11 0 4 7 9 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Сассуоло 2:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона 1:2 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло 2:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Сампдория Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
18. Верона 1:2 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Верона Чеккерини Федерико 1 4
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 77'
    Фраттези Давиде ошибается в защите.
  • 76'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    76'
    Рефери не любит споров - именно за это Фараони Марко сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    76'
    Айхан Кан наказан за толчок Каллон Яя
  • 75'
    Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 75'
    Тольян Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Сассуоло 81.5% (106)
    X 13.8% (18)
    Верона 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Верона
    3.60
    3.70
    3.90
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    Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Верона

    Исход игры
    Сассуоло
    81.5% (106)
    Ничья
    13.8% (18)
    Верона
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.2% (71)
    Меньше
    41.8% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.03% (83)
    Нет
    31.97% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    43.1% (56)
    1:0 Сассуоло
    23.1% (30)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    2:0 Сассуоло
    6.2% (8)
    1:2 Верона
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    3:1 Сассуоло
    3.1% (4)
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