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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вест Хэм
1:0
Второй тайм: 60'
Борнмут
0'
1:0
45' Гол
Зума Курт
55' Желтая карточка
Хефферсон Лерма

Ход матча

45'
 
Мур Киффер
Соланке Доминик
45'
Зума Курт
(Соучек Томаш)
1:0
46'
 
Траверс Марк
Нето Мурара
55'
 
Хефферсон Лерма
57'
 
Энтони Джейдон
Кристи Райан
57'
 
Земура Джордан
Фредерикс Райан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 137
Вест Хэм 89.1% (122)
X 8.8% (12)
Борнмут 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Борнмут
1.63
5.63
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
2
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
24
Керер
Тило
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
12
Даунс
Флинн
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
13
Нето
Мурара
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
15
Смит
Адам
2
Фредерикс
Райан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
Вест Хэм
4-2-3-1
Борнмут
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Борнмут

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.17
Скамакка Джанлука 2 0.17
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.17
Соучек Томаш 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Зума Курт 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Бенрахма Саид 0 0
Пакета Лукас 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.25
Соланке Доминик 2 0.17
Хефферсон Лерма 2 0.17
Кристи Райан 1 0.08
Мур Киффер 1 0.08
Энтони Джейдон 1 0.08
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Мефам Крис 3 0
Нето Мурара 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

5
16
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
1
20%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
4
80%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
4
40%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
6
29%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
6
29%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм 1:0 Заявка 12 4 2 6 10 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут 0:1 Заявка 12 3 4 5 10 - 24 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Вест Хэм 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут 0:1 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 19 5
12. Вест Хэм 1:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • 57'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Тактическая замена. Фредерикс Райан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура
  • 57'
    Тактическая замена. Кристи Райан уходит с поля и его заменяет Джейдон Энтони
  • 57'
    Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Райс Деклан из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 56'
    Мефам Крис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 56'
    Сенеси Маркос из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    55'
    Хефферсон Лерма совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Вест Хэм 89.1% (122)
    X 8.8% (12)
    Борнмут 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Борнмут
    1.63
    5.63
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Вест Хэм
    89.1% (122)
    Ничья
    8.8% (12)
    Борнмут
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (72)
    Меньше
    41.46% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.23% (79)
    Нет
    35.77% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    46.7% (64)
    1:0 Вест Хэм
    19.7% (27)
    2:0 Вест Хэм
    10.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:1 Вест Хэм
    1.5% (2)
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    Вест Хэм
    Борнмут
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