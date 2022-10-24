Тур: 13. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кут Дэвид
Ход матча
45'
1:0
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
24
Керер
Тило
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
12
Даунс
Флинн
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Борнмут
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.17
|Скамакка Джанлука
|2
|0.17
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.08
|Райс Деклан
|1
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.08
|Форнальс Пабло
|1
|0.08
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|3
|0.25
|Соланке Доминик
|2
|0.17
|Хефферсон Лерма
|2
|0.17
|Кристи Райан
|1
|0.08
|Мур Киффер
|1
|0.08
|Энтони Джейдон
|1
|0.08
|Келли Ллойд
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|4
|0
|Мефам Крис
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
5
16
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
1
20%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
4
80%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
4
40%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
9%
6
29%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
2
18%
6
29%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 10
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|10 - 12
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 24
|13
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 19
|5
|12.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Борнмут
Исход игры
Вест Хэм
89.1% (122)
Ничья
8.8% (12)
Борнмут
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (72)
Меньше
41.46% (51)
Обе команды забьют
Да
64.23% (79)
Нет
35.77% (44)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
46.7% (64)
1:0 Вест Хэм
19.7% (27)
2:0 Вест Хэм
10.9% (15)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Вест Хэм
1.5% (2)
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