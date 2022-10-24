Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПЕНАЛЬТИ! - Джордан Земура играет рукой в штрафной! Джордан Земура вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Джейдон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Рефери не любит споров - именно за это Гари О’Нил сейчас получил желтую

50' Команда Вест Хэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Команда Вест Хэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вест Хэм будет все-таки засчитан.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Г О О О О О О Л - Зума Курт из команды Вест Хэм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

45' Соучек Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Соланке Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Соланке Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Удар от ворот произведет Борнмут

36' Матч возобновлен

34' Нето Мурара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Керер Тило не смог попасть в створ ударом издали

34' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Крессуэлл Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Борнмут

20' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Крессуэлл Аарон . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Бенрахма Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Джонсон Бен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Биллинг Филип из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

17' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хефферсон Лерма из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Борнмут

10' Крессуэлл Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Бенрахма Саид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Борнмут начинает с центра поля