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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Вест Хэм
2:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
45' Гол
Зума Курт
45' Желтая карточка
О'Нил Гари
55' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
71' Желтая карточка
Мефам Крис
2:0
90' Пенальти
Бенрахма Саид
90'+6

Ход матча

45'
 
Мур Киффер
Соланке Доминик
45'
Зума Курт
(Соучек Томаш)
1:0
45'
 
О'Нил Гари
46'
 
Траверс Марк
Нето Мурара
55'
 
Хефферсон Лерма
57'
 
Энтони Джейдон
Кристи Райан
57'
 
Земура Джордан
Фредерикс Райан
71'
 
Мефам Крис
74'
Антонио Майкл
Скамакка Джанлука
 
88'
Форнальс Пабло
Даунс Флинн
 
88'
Цоуфал Владимир
Боуэн Джаррод
 
90'
Бенрахма Саид
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 137
Вест Хэм 89.1% (122)
X 8.8% (12)
Борнмут 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
2
Джонсон
Бен
4
Зума
Курт
24
Керер
Тило
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
12
Даунс
Флинн
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
13
Нето
Мурара
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
15
Смит
Адам
2
Фредерикс
Райан
16
Тавернер
Маркус
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
10
Кристи
Райан
29
Биллинг
Филип
9
Соланке
Доминик
Вест Хэм
4-2-3-1
Борнмут
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Борнмут

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
3:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.17
Скамакка Джанлука 2 0.17
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.17
Соучек Томаш 1 0.08
Райс Деклан 1 0.08
Бенрахма Саид 1 (1) 0.08
Зума Курт 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Пакета Лукас 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 3 0.25
Соланке Доминик 2 0.17
Хефферсон Лерма 2 0.17
Кристи Райан 1 0.08
Мур Киффер 1 0.08
Энтони Джейдон 1 0.08
Келли Ллойд 0 0
Кук Льюис 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 4 0
Мефам Крис 4 0
Нето Мурара 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
7
39%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
40%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
4
80%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
4
33%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
9%
6
26%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
2
18%
7
30%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1
Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
4. Ньюкасл Заявка 12 5 6 1 20 - 10 21
5. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Вест Хэм Заявка 12 4 2 6 11 - 12 14
11. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
12. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
13. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
14. Борнмут Заявка 12 3 4 5 10 - 25 13
15. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 5 0 1 16 - 6 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
11. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
17. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
18. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
19. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Ньюкасл Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
9. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Борнмут Заявка 6 1 2 3 6 - 20 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Мур Киффер выиграл воздушное противоборство у Керер Тило.
  • 93'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О О Л - Бенрахма Саид из команды Вест Хэм забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марк Траверс прыгнул не в ту сторону.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    ПЕНАЛЬТИ! - Джордан Земура играет рукой в штрафной! Джордан Земура вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 91'
    После проверки VAR судья изменил решение - Вест Хэм пробьет пенальти!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Вест Хэм 89.1% (122)
    X 8.8% (12)
    Борнмут 2.2% (3)
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    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Борнмут

    Исход игры
    Вест Хэм
    89.1% (122)
    Ничья
    8.8% (12)
    Борнмут
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (72)
    Меньше
    41.46% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    64.23% (79)
    Нет
    35.77% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    46.7% (64)
    1:0 Вест Хэм
    19.7% (27)
    2:0 Вест Хэм
    10.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:1 Вест Хэм
    1.5% (2)
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