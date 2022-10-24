  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Риу Аве
1:0
Перерыв
Портимоненсе
0'
15' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
30' Красная карточка
Муфи Фахд
36' Желтая карточка
Патрик II
37' Желтая карточка
Уаттара Зиэ
1:0
45' Гол
Боатенг Эммануль

Ход матча

15'
Боатенг Эммануль
 
30'
 
Муфи Фахд
36'
Патрик II
 
37'
 
Уаттара Зиэ
45'
Боатенг Эммануль
(Самарис Андреас)
1:0
Прогнозы 124
Риу Аве 68.5% (85)
X 23.4% (29)
Портимоненсе 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Портимоненсе
3.25
7.37
3.10
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
24
Амарал
Педру
15
Баэса
Мигель
6
Родригеш
Гонсалу
30
Самарис
Андреас
19
Якубу
Абдул-Азиз
22
Боатенг
Эммануль
II
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
24
Диаби
Мохамед
22
Релвас
Филипе
3
Уаттара
Зиэ
14
Сек
Мустафа
38
Эштрела
Паулу
6
Жоку
Энрике
8
Эвертон
Перейра
99
Yago
Cariello
70
Гомес
Руи
Риу Аве
3-5-2
Портимоненсе
3-5-2

История личных встреч

Риу Аве
Портимоненсе

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КП
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ГЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 5 0.5
Родригеш Гонсалу 2 0.2
Боатенг Эммануль II 2 0.2
Амарал Педру 1 0.1
Коштинья 1 0.1
Fabio Ronaldo 1 0.1
Руиз Леонардо 1 0.1
Монтейру Андре 0 0
Витор Пауло 0 0
Жока 0 0
Баэса Мигель 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 2 0.2
Yago Cariello 2 0.2
Эвертон Перейра 1 0.1
Лукинья 1 0.1
Энрике Педро VI 1 0.1
Эштрела Паулу 1 (1) 0.1
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Ferreira2 3 1
Амарал Педру 4 0
Родригеш Гонсалу 2 1
Коштинья 3 0
Патрик II 2 0
Гомеш Витор 2 0
Витор Пауло 2 0
Идрисси Амин 2 0
Панталон Ренато 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Fabio Ronaldo 2 0
Жока 1 0
Перейра Андре 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 5 0
Велинтон Жуниор 3 0
Гомес Руи 3 0
Релвас Филипе 3 0
Муфи Фахд 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Эвертон Перейра 2 0
Сек Мустафа 2 0
Эштрела Паулу 2 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Са Педру 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Да Силва Роша Виллиан 1 0
Сапара Марек 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Yago Cariello 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
3
19%
3
38%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оливейра Ошпитал - Риу Аве 3:2 Бенфика - Риу Аве 4:2 Риу Аве - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Брага 2:3 Шавиш - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 3:1 Эшторил - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Визела 0:1 Риу Аве - Академику Визеу 1:0 Риу Аве - Санта-Клара 0:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве - Шавиш 3:0 Спортинг Ковилья - Риу Аве 0:1 Риу Аве - Каса Пиа 1:0 Мафра - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Бенфика-2 2:1 Насьонал Мадейра - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Трофенсе 1:0
Портимоненсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2 Визела - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Шавиш 1:0
Спортинг Л - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Боавишта 0:1 Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Порту 10 7 1 2 22 - 7 22
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Витория Гимарайнш 10 5 2 3 10 - 8 17
7. Боавишта 10 5 1 4 11 - 16 16
8. Эшторил 10 4 3 3 11 - 9 15
9. Портимоненсе 0:1 10 5 0 5 8 - 10 15
10. Шавиш 10 4 3 3 11 - 10 15
11. Арока 10 3 4 3 12 - 18 13
12. Риу Аве 1:0 10 3 3 4 14 - 17 12
13. Визела 10 3 2 5 7 - 10 11
14. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
15. Жил Висенте 10 2 3 5 9 - 15 9
16. Санта-Клара 10 2 2 6 7 - 11 8
17. Пасуш де Феррейра 10 0 2 8 7 - 19 2
18. Маритиму 10 0 2 8 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Витория Гимарайнш 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
7. Риу Аве 1:0 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Портимоненсе 0:1 5 3 0 2 4 - 4 9
9. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
10. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
11. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
12. Шавиш 5 1 3 1 6 - 5 6
13. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Боавишта 5 2 0 3 5 - 10 6
11. Портимоненсе 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Риу Аве 1:0 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 7
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Спортинг Л Поте 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 4
Эшторил Mor Ndiaye 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Боатенг Эммануль II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Уаттара Зиэ получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Муфи Фахд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    15'
    Боатенг Эммануль II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 124
Риу Аве 68.5% (85)
X 23.4% (29)
Портимоненсе 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Портимоненсе
3.25
7.37
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Портимоненсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Риу Аве
68.5% (85)
Ничья
23.4% (29)
Портимоненсе
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (32)
Меньше
73.33% (88)
Обе команды забьют
Да
48.33% (58)
Нет
51.67% (62)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
38.7% (48)
2:1 Риу Аве
21% (26)
1:1 Ничья
21% (26)
2:0 Риу Аве
4.8% (6)
0:1 Портимоненсе
4.8% (6)
1:2 Портимоненсе
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Риу Аве
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Риу Аве
Портимоненсе
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 