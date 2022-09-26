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Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 21.
Колон
0:4
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
0:1
24' Гол
Авалос Габриэль
0:2
32' Гол
Gaston Veron
45' Желтая карточка
Facundo Garces
0:3
59' Гол
Кабрера Хавьер
0:4
87' Гол
Роа Андрес Фелипе
90'+1
27
Ignacio
Chicco
2
Lucas
Acevedo
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
4
Augusto
Schott
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
28
Andrew
Teuten
19
Tomas
Sandoval
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
16
Gaston
Veron
26
Хосе
Херрейра
9
Авалос
Габриэль
Колон
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2

История личных встреч

Колон
Аргентинос Хуниорс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:0
К
0:1
С
1:0
КС
0:1
КС
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:1
ПБ
0:2
ПБ
0:2
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
5:2
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.24
Luis Miguel Rodriguez 4 (2) 0.19
Facundo Farias 3 (2) 0.14
Cristian Bernardi 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Facundo Garces 1 0.05
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Leonel Picco 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 0.19
Gaston Veron 4 0.19
Thiago Nuss 3 0.14
Вера Фаусто 3 (1) 0.14
Кабрера Хавьер 2 0.1
Gabriel Carabajal 2 0.1
Nicolas Reniero 2 0.1
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.1
Роа Андрес Фелипе 1 0.05
Хосе Херрейра 1 0.05
Kevin Mac Allister 1 0.05
David Zalazar 1 0.05
Lucas Villalba 0 0
Luciano Sanchez 0 0
Leonel Gonzalez 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 6 1
Facundo Garces 5 1
Rafael Delgado 5 0
Julian Chicco 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Leonel Picco 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Lucas Villalba 4 0
Luciano Sanchez 3 0
Franco Moyano 3 0
Вера Фаусто 3 0
Leonel Gonzalez 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Gaston Veron 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Alan Rodriguez3 1 0
Federico Redondo 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
50%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
1
6%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
11%
1
5%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
3
11%
9
47%
31-45
7
26%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2
Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 21 11 8 2 26 - 12 41
2. Бока Хуниорс 21 12 3 6 26 - 22 39
3. Расинг Авельянеда 21 10 7 4 28 - 16 37
4. Уракан 21 9 10 2 26 - 15 37
5. Химнасия Ла-Плата 21 10 6 5 21 - 12 36
6. Аргентинос Хуниорс 21 10 3 8 26 - 20 33
7. Годой Крус 21 9 5 7 23 - 22 32
8. Ривер Плейт 21 9 5 7 29 - 18 32
9. Тигре 21 7 9 5 29 - 24 30
10. Атлетико Платенсе 21 7 9 5 19 - 16 30
11. Ньюэллс Олд Бойз 21 8 5 8 19 - 19 29
12. Сармиенто 21 8 4 9 22 - 24 28
13. Дефенса и Хустисия 21 7 7 7 20 - 22 28
14. Патронато Парана 21 7 7 7 24 - 22 28
15. Сан-Лоренсо 21 5 12 4 23 - 21 27
16. Сентраль Кордоба Росарио 20 8 3 9 26 - 25 27
17. Индепендьенте Авельянеда 21 7 6 8 23 - 23 27
18. Эстудиантес Ла Плата 21 7 6 8 20 - 23 27
19. Барракас Централь 21 7 6 8 24 - 29 27
20. Унион Санта-Фе 20 7 5 8 22 - 26 26
21. Банфилд 21 6 7 8 21 - 24 25
22. Росарио Сентраль 21 6 7 8 16 - 20 25
23. Тальерес Кордоба 20 6 7 7 17 - 17 25
24. Арсенал Саранди 21 4 11 6 21 - 24 23
25. Колон 21 4 7 10 15 - 28 19
26. Ланус 21 4 5 12 19 - 30 17
27. Велес Сарсфилд 20 2 10 8 20 - 27 16
28. Альдосиви 21 3 4 14 12 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 18 - 5 25
2. Расинг Авельянеда 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Химнасия Ла-Плата 10 7 2 1 14 - 3 23
4. Бока Хуниорс 11 7 2 2 17 - 12 23
5. Аргентинос Хуниорс 11 7 1 3 15 - 10 22
6. Патронато Парана 11 6 4 1 13 - 5 22
7. Уракан 10 6 3 1 16 - 6 21
8. Годой Крус 10 6 3 1 13 - 6 21
9. Эстудиантес Ла Плата 11 6 3 2 13 - 9 21
10. Барракас Централь 11 6 2 3 17 - 13 20
11. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 10 - 5 18
12. Дефенса и Хустисия 11 4 6 1 11 - 8 18
13. Росарио Сентраль 11 5 3 3 9 - 8 18
14. Сармиенто 10 5 2 3 14 - 10 17
15. Тальерес Кордоба 10 5 2 3 12 - 9 17
16. Тигре 10 4 5 1 14 - 7 17
17. Ривер Плейт 10 5 1 4 14 - 9 16
18. Сентраль Кордоба Росарио 10 5 1 4 14 - 12 16
19. Арсенал Саранди 10 3 6 1 13 - 10 15
20. Индепендьенте Авельянеда 10 4 3 3 10 - 8 15
21. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 10 - 12 14
22. Сан-Лоренсо 11 2 8 1 14 - 12 14
23. Ньюэллс Олд Бойз 10 3 4 3 9 - 7 13
24. Колон 11 3 4 4 10 - 16 13
25. Ланус 10 3 3 4 11 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 9 2 4 3 8 - 8 10
27. Банфилд 11 2 4 5 12 - 16 10
28. Альдосиви 10 2 1 7 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 10 5 1 4 9 - 10 16
2. Ривер Плейт 11 4 4 3 15 - 9 16
3. Атлетико Тукуман 10 4 4 2 8 - 7 16
4. Уракан 11 3 7 1 10 - 9 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 1 5 10 - 12 16
6. Банфилд 10 4 3 3 9 - 8 15
7. Сан-Лоренсо 10 3 4 3 9 - 9 13
8. Тигре 11 3 4 4 15 - 17 13
9. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 9 - 9 13
10. Химнасия Ла-Плата 11 3 4 4 7 - 9 13
11. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 9 - 11 12
12. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 13 - 15 12
13. Унион Санта-Фе 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Сентраль Кордоба Росарио 10 3 2 5 12 - 13 11
15. Сармиенто 11 3 2 6 8 - 14 11
16. Аргентинос Хуниорс 10 3 2 5 11 - 10 11
17. Годой Крус 11 3 2 6 10 - 16 11
18. Дефенса и Хустисия 10 3 1 6 9 - 14 10
19. Тальерес Кордоба 10 1 5 4 5 - 8 8
20. Арсенал Саранди 11 1 5 5 8 - 14 8
21. Росарио Сентраль 10 1 4 5 7 - 12 7
22. Барракас Централь 10 1 4 5 7 - 16 7
23. Эстудиантес Ла Плата 10 1 3 6 7 - 14 6
24. Патронато Парана 10 1 3 6 11 - 17 6
25. Альдосиви 11 1 3 7 5 - 20 6
26. Колон 10 1 3 6 5 - 12 6
27. Велес Сарсфилд 11 0 6 5 12 - 19 6
28. Ланус 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 17 (2)
Уракан Кристальдо Франко 16 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 8 (3)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 11 (2)
Индепендьенте Авельянеда Leandro Miguel Fernandez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 10
Уракан Lucas Merolla 10
Уракан Сото Гильермо 1 8
Годой Крус Gianluca Ferrari 2 6
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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