Тур: 21.
0:4
Конец матча
0'
0:1
24' ГолАвалос Габриэль
0:2
32' ГолGaston Veron
45' Желтая карточкаFacundo Garces
0:3
59' ГолКабрера Хавьер
0:4
87' ГолРоа Андрес Фелипе
90'+1
Ход матча
24'
32'
0:2
45'
59'
87'
29
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Mario Otazu
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Marini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston VeronПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
28 Matias Lugo
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Колон
Аргентинос Хуниорс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
41.7%
12.5%
45.8%
10 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.24
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (2)
|0.19
|Facundo Farias
|3 (2)
|0.14
|Cristian Bernardi
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Facundo Garces
|1
|0.05
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|4
|0.19
|Gaston Veron
|4
|0.19
|Thiago Nuss
|3
|0.14
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.14
|Кабрера Хавьер
|2
|0.1
|Gabriel Carabajal
|2
|0.1
|Nicolas Reniero
|2
|0.1
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.1
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.05
|Хосе Херрейра
|1
|0.05
|Kevin Mac Allister
|1
|0.05
|David Zalazar
|1
|0.05
|Lucas Villalba
|0
|0
|Luciano Sanchez
|0
|0
|Leonel Gonzalez
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абила Рамон
|6
|1
|Facundo Garces
|5
|1
|Rafael Delgado
|5
|0
|Julian Chicco
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Franco Moyano
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Leonel Gonzalez
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Alan Rodriguez3
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
1
6%
3
11%
1-15
3
19%
6
22%
16-30
5
31%
5
19%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
11%
1
5%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
3
11%
9
47%
31-45
7
26%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Колон - Бока Хуниорс 1:2
Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|21
|11
|8
|2
|26 - 12
|41
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|3
|6
|26 - 22
|39
|3.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|7
|4
|28 - 16
|37
|4.
|Уракан
|21
|9
|10
|2
|26 - 15
|37
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|10
|6
|5
|21 - 12
|36
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|26 - 20
|33
|7.
|Годой Крус
|21
|9
|5
|7
|23 - 22
|32
|8.
|Ривер Плейт
|21
|9
|5
|7
|29 - 18
|32
|9.
|Тигре
|21
|7
|9
|5
|29 - 24
|30
|10.
|Атлетико Платенсе
|21
|7
|9
|5
|19 - 16
|30
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|8
|5
|8
|19 - 19
|29
|12.
|Сармиенто
|21
|8
|4
|9
|22 - 24
|28
|13.
|Дефенса и Хустисия
|21
|7
|7
|7
|20 - 22
|28
|14.
|Патронато Парана
|21
|7
|7
|7
|24 - 22
|28
|15.
|Сан-Лоренсо
|21
|5
|12
|4
|23 - 21
|27
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|21
|7
|6
|8
|23 - 23
|27
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|21
|7
|6
|8
|20 - 23
|27
|19.
|Барракас Централь
|21
|7
|6
|8
|24 - 29
|27
|20.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|5
|8
|22 - 26
|26
|21.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|21 - 24
|25
|22.
|Росарио Сентраль
|21
|6
|7
|8
|16 - 20
|25
|23.
|Тальерес Кордоба
|20
|6
|7
|7
|17 - 17
|25
|24.
|Арсенал Саранди
|21
|4
|11
|6
|21 - 24
|23
|25.
|Колон
|21
|4
|7
|10
|15 - 28
|19
|26.
|Ланус
|21
|4
|5
|12
|19 - 30
|17
|27.
|Велес Сарсфилд
|20
|2
|10
|8
|20 - 27
|16
|28.
|Альдосиви
|21
|3
|4
|14
|12 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|2.
|Расинг Авельянеда
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|7
|2
|1
|14 - 3
|23
|4.
|Бока Хуниорс
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|6.
|Патронато Парана
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|7.
|Уракан
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|8.
|Годой Крус
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|10.
|Барракас Централь
|11
|6
|2
|3
|17 - 13
|20
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|10 - 5
|18
|12.
|Дефенса и Хустисия
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|13.
|Росарио Сентраль
|11
|5
|3
|3
|9 - 8
|18
|14.
|Сармиенто
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|15.
|Тальерес Кордоба
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|16.
|Тигре
|10
|4
|5
|1
|14 - 7
|17
|17.
|Ривер Плейт
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|19.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|6
|1
|13 - 10
|15
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|21.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|22.
|Сан-Лоренсо
|11
|2
|8
|1
|14 - 12
|14
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|24.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|25.
|Ланус
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|27.
|Банфилд
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|28.
|Альдосиви
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|2.
|Ривер Плейт
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|3.
|Атлетико Тукуман
|10
|4
|4
|2
|8 - 7
|16
|4.
|Уракан
|11
|3
|7
|1
|10 - 9
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|1
|5
|10 - 12
|16
|6.
|Банфилд
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Сан-Лоренсо
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|8.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|15 - 17
|13
|9.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|15.
|Сармиенто
|11
|3
|2
|6
|8 - 14
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|3
|2
|5
|11 - 10
|11
|17.
|Годой Крус
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|18.
|Дефенса и Хустисия
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|19.
|Тальерес Кордоба
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|21.
|Росарио Сентраль
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|22.
|Барракас Централь
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|24.
|Патронато Парана
|10
|1
|3
|6
|11 - 17
|6
|25.
|Альдосиви
|11
|1
|3
|7
|5 - 20
|6
|26.
|Колон
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|11
|0
|6
|5
|12 - 19
|6
|28.
|Ланус
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|17 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|16 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|8 (3)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|11 (2)
|Индепендьенте Авельянеда
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|10
|Уракан
|Lucas Merolla
|10
|Уракан
|Сото Гильермо
|1 8
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|2 6
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|9