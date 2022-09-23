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Россия (до 21 года)
 
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Казахстан (до 21 года)
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
Казахстан (до 21 года)
1.17
7.10
11.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Россия (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:3
ТМ(2Г
3:0
КС
3:1
Е
4:0

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3
Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Турция (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 0:0 Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1
Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 0:4 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Казахстан (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Черногория (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Фарерские острова (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2022, осталось 1 день 4 часа 40 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Казахстан (до 21 года)
    1.17
    7.10
    11.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) онлайн

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    Россия (до 21 года)
    Казахстан (до 21 года)
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