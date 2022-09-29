Тур: 12.
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Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|3
|0.27
|Шамкин Даниил
|3
|0.27
|Мохаммад Амир
|2
|0.18
|Пальцев Валентин
|2
|0.18
|Денисов Александр
|1
|0.09
|Полюткин Антон
|1
|0.09
|Сикоев Асланбек
|1
|0.09
|Серченков Сергей
|1
|0.09
|Таликин Дамир
|1
|0.09
|Гаглоев Александр
|1 (1)
|0.09
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|2
|0.18
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.18
|Воропаев Артём
|1
|0.09
|Куль Руслан
|1
|0.09
|Андреев Игорь
|1
|0.09
|Мальцев Михаил
|1
|0.09
|Тимошенко Иван
|1
|0.09
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.09
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Пальцев Валентин
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Мохаммад Амир
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Гаглоев Александр
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|2
|1
|Дмитриев Сергей II
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Клещенко Александр
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Байтуков Руслан
|2
|0
|Куль Руслан
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Габараев Альберт
|2
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Петухов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0
Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
Родина Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|2.
|Балтика
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Рубин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|10 - 7
|18
|7.
|Енисей
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Волгарь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|13
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 15
|10
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|17.
|Акрон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|7.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|12.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Волгарь
|Ведерников Данила
|5
Прогнозы на матч КАМАЗ - Родина Москва
Исход игры
КАМАЗ
92% (46)
Ничья
8% (4)
Родина Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.79% (14)
Меньше
70.21% (33)
Обе команды забьют
Да
29.79% (14)
Нет
70.21% (33)
Популярный счёт
1:0 КАМАЗ
30% (15)
2:0 КАМАЗ
28% (14)
2:1 КАМАЗ
18% (9)
1:1 Ничья
8% (4)
3:0 КАМАЗ
4% (2)
4:0 КАМАЗ
4% (2)
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