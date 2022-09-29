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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 12.
КАМАЗ
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 50
КАМАЗ 92% (46)
X 8% (4)
Родина Москва 0% (0)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 3 0.27
Шамкин Даниил 3 0.27
Мохаммад Амир 2 0.18
Пальцев Валентин 2 0.18
Денисов Александр 1 0.09
Полюткин Антон 1 0.09
Сикоев Асланбек 1 0.09
Серченков Сергей 1 0.09
Таликин Дамир 1 0.09
Гаглоев Александр 1 (1) 0.09
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 2 0.18
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.18
Воропаев Артём 1 0.09
Куль Руслан 1 0.09
Андреев Игорь 1 0.09
Мальцев Михаил 1 0.09
Тимошенко Иван 1 0.09
Голдобин Никита 1 (1) 0.09

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 4 0
Пальцев Валентин 4 0
Свежов Виктор 3 0
Мохаммад Амир 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Гаглоев Александр 2 0
Абрамов Артём 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 2 1
Дмитриев Сергей II 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Клещенко Александр 1 1
Калмыков Амур 1 1
Аликин Павел 2 0
Байтуков Руслан 2 0
Куль Руслан 2 0
Морозов Владислав 2 0
Габараев Альберт 2 0
Рыков Владимир 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Петухов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0
Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3
Родина Москва
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2 Динамо Брянск - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Рязань 2:0 Салют - Родина Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
2. Балтика Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Арсенал Тула Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
4. КАМАЗ Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Рубин Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Динамо Махачкала Заявка 11 4 6 1 10 - 7 18
7. Енисей Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
8. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Волгарь Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
10. Нефтехимик Заявка 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Шинник Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
12. Уфа Заявка 11 3 4 4 9 - 14 13
13. ФК Кубань Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
14. Краснодар-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 13 11
15. Велес Москва Заявка 11 3 1 7 10 - 15 10
16. Родина Москва Заявка 11 1 5 5 10 - 15 8
17. Акрон Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
5. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
7. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
10. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
3. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Родина Москва Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
11. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
12. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Волгарь Ведерников Данила 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    КАМАЗ 92% (46)
    X 8% (4)
    Родина Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч КАМАЗ - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Родина Москва

    Исход игры
    КАМАЗ
    92% (46)
    Ничья
    8% (4)
    Родина Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.79% (14)
    Меньше
    70.21% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    29.79% (14)
    Нет
    70.21% (33)
    Популярный счёт
    1:0 КАМАЗ
    30% (15)
    2:0 КАМАЗ
    28% (14)
    2:1 КАМАЗ
    18% (9)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    3:0 КАМАЗ
    4% (2)
    4:0 КАМАЗ
    4% (2)
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    КАМАЗ
    Родина Москва
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