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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 12.
Алания
1:1
Первый тайм: 18'
Шинник
0'
1:0
7' Гол
Галоян Артур
1:1
20' Гол
Батютин Андрей

Ход матча

7'
Галоян Артур
1:0
20'
1:1
Батютин Андрей
Прогнозы 121
Алания 90.1% (109)
X 9.1% (11)
Шинник 0.8% (1)
-1
выиграет Алания, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Шинник
4.20
5.10
5.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алания
Шинник

История личных встреч

Алания
Шинник

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 5 0.42
Машуков Ислам 3 (1) 0.25
Багаев Алан 2 0.17
Засеев Азамат 1 0.08
Качмазов Сослан 1 0.08
Корян Аршак 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Хугаев Алан 1 0.08
Мазурин Андрей 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Кочиев Хетаг 1 0.08
Хабалов Алан 1 (1) 0.08
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 (1) 0.33
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.17
Кулишев Артём 2 0.17
Гонгапшев Альбек 2 0.17
Низамутдинов Эльдар 1 0.08
Самойлов Дмитрий 1 0.08
Соколов Игорь 1 0.08

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 3 2
Осипов Евгений 3 0
Батютин Андрей 3 0
Савинов Андрей 1 1
Самойлов Дмитрий 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Зинков Вячеслав 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Покидышев Николай 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Кулишев Артём 1 0
Соколов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2
Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0
Шинник
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0
Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
2. Алания 1:1 Заявка 12 6 5 1 19 - 11 23
3. Арсенал Тула Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. КАМАЗ Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
5. Енисей Заявка 12 5 5 2 18 - 15 20
6. Рубин Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7. Волгарь Заявка 12 5 4 3 12 - 9 19
8. Динамо Махачкала Заявка 12 4 6 2 10 - 9 18
9. СКА-Хабаровск Заявка 12 4 5 3 16 - 12 17
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 12 4 4 4 9 - 7 16
11. Шинник 1:1 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
12. ФК Кубань 2:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 14 14
13. Уфа Заявка 12 3 4 5 9 - 16 13
14. Краснодар-2 0:2 Заявка 12 3 2 7 9 - 15 11
15. Велес Москва Заявка 12 3 1 8 11 - 18 10
16. Акрон 0:0 Заявка 12 1 6 5 9 - 19 9
17. Родина Москва Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
18. Волга Ульяновск Заявка 12 1 3 8 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
2. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
5. Алания 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Шинник 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
10. ФК Кубань 2:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
16. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17. Акрон 0:0 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
18. Краснодар-2 0:2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
2. Алания 1:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Краснодар-2 0:2 Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
6. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Нефтехимик 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Акрон 0:0 Заявка 8 1 4 3 3 - 10 7
10. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
11. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Шинник 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. ФК Кубань 2:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
Волгарь Гилязетдинов Артур 1 4
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    28'
    Цараев от углового флага покатил мяч на Хабалова. Алан навесил на Машукова, который головой пробил чуть выше перекладины.
  • 27'
    Навес Хабалова справа к воротам перехватил Семёнов.
  • 26'
    Хосонов справа прошёл вперёд и слишком сильно исполнил подачу к дальней штанге.
  • 24'
    Кочиев не позволил Разборову принять мяч у угла штрафной площади.
  • Опасный момент
    23'
    Цараев слева вошёл в штрафную площадь и выдал пас на Машукова. Ислам обыграл Филиппова и покатил мяч в ворота, но на линии до сферы дотянулся Хитяев.
  • 22'
    Подачу Хабалова справа к воротам заблокировал Кулишев. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Филиппову.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БАТЮТИН!!! Разборов справа в штрафной площади принял мяч и ударом через себя выдал пас на Батютина, который головой переправил сферу в дальний верхний угол.
  • 19'
    "Шинник" старается перевести игру на половину поля хозяев. Пока всё проходит без опасных ударов по воротам.
  • 18'
    Подачу Хитяева слева к воротам прервал Шавлохов.
  • 16'
    Разборов сыграл на подборе у чужой штрафной площади, вошёл справа внутрь и пробил левее цели.
  • 15'
    Заброс Осипова налево на ход Хитяеву получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    14'
    Гиоргобиани на левом фланге атаки нарушил правила.
  • Офсайд
    13'
    Зинков слева навесил к воротам. Соколов подправлял мяч в дальний угол из офсайда.
  • Фол, нарушение
    12'
    Хабалов на фланге ударил по ногам Хитяева.
  • 10'
    Хабалов справа навесил в руки Филиппову.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Покидышев перехватил заброс Хосонова вперёд по левому флангу.
    • Фол, нарушение
      8'
      Батютин на фланге сбил Галояна.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГАЛОЯН!!! После прострела Гиоргобиани слева мяч отскочил к линии штрафной площади, куда первым поспел Галоян и низом точно пробил в правый угол.
    • 6'
      Филиппов забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Кочиева.
    • 5'
      Шавлохов сделал слабую передачу на Солдатенко. Соколов едва не сыграл на перехвате, но голкипер вовремя выскочил к линии штрафной площади.
    • 4'
      Подача Галояна справа к дальней штанге получилась слишком высокой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Семёнов в центре поля в верховой борьбе попал по голове Машукову.
    • 2'
      "Алания" играет в красно-жёлтой форме, "Шинник" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Султана Билимханова!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Алания» и «Шинник». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 121
    Алания 90.1% (109)
    X 9.1% (11)
    Шинник 0.8% (1)
    -1
    выиграет Алания, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Шинник
    4.20
    5.10
    5.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания 1:1 Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Алания 1:1 Шинник

    Исход игры
    Алания
    90.1% (109)
    Ничья
    9.1% (11)
    Шинник
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    36.4% (44)
    1:0 Алания
    24.8% (30)
    2:0 Алания
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    3:1 Алания
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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