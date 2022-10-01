Первый тайм

28' Цараев от углового флага покатил мяч на Хабалова. Алан навесил на Машукова, который головой пробил чуть выше перекладины.

27' Навес Хабалова справа к воротам перехватил Семёнов.

26' Хосонов справа прошёл вперёд и слишком сильно исполнил подачу к дальней штанге.

24' Кочиев не позволил Разборову принять мяч у угла штрафной площади.

23' Цараев слева вошёл в штрафную площадь и выдал пас на Машукова. Ислам обыграл Филиппова и покатил мяч в ворота, но на линии до сферы дотянулся Хитяев.

22' Подачу Хабалова справа к воротам заблокировал Кулишев. Мяч по высокой дуге прилетел в руки Филиппову.