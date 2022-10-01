да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|5
|0.42
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.25
|Багаев Алан
|2
|0.17
|Засеев Азамат
|1
|0.08
|Качмазов Сослан
|1
|0.08
|Корян Аршак
|1
|0.08
|Хосонов Хетаг
|1
|0.08
|Хугаев Алан
|1
|0.08
|Мазурин Андрей
|1
|0.08
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.08
|Кочиев Хетаг
|1
|0.08
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4 (1)
|0.33
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.17
|Кулишев Артём
|2
|0.17
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.17
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0.08
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.08
|Соколов Игорь
|1
|0.08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|3
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Батютин Андрей
|3
|0
|Савинов Андрей
|1
|1
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Зинков Вячеслав
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Покидышев Николай
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Кулишев Артём
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|2.
|Алания
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|5.
|Енисей
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 15
|20
|6.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|7.
|Волгарь
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 9
|19
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|10 - 9
|18
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|9 - 7
|16
|11.
|Шинник
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|12.
|ФК Кубань
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 16
|13
|14.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 18
|10
|16.
|Акрон
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 19
|9
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|5.
|Алания
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Шинник
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|10.
|ФК Кубань
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|12.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Акрон
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|18.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Алания
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Краснодар-2
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Нефтехимик
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Акрон
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 10
|7
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Шинник
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|ФК Кубань
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|Волгарь
|Гилязетдинов Артур
|1 4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|5