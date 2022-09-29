Тур: 12.
История личных встреч
Алания
Шинник
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|4
|0.36
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.27
|Багаев Алан
|2
|0.18
|Засеев Азамат
|1
|0.09
|Качмазов Сослан
|1
|0.09
|Корян Аршак
|1
|0.09
|Хосонов Хетаг
|1
|0.09
|Хугаев Алан
|1
|0.09
|Мазурин Андрей
|1
|0.09
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.09
|Кочиев Хетаг
|1
|0.09
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.09
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4 (1)
|0.36
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.18
|Кулишев Артём
|2
|0.18
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.18
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0.09
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.09
|Соколов Игорь
|1
|0.09
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|3
|2
|Осипов Евгений
|3
|0
|Батютин Андрей
|3
|0
|Савинов Андрей
|1
|1
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Зинков Вячеслав
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Покидышев Николай
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Кулишев Артём
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2
Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0
Шинник
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0
Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|2.
|Балтика
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Рубин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|10 - 7
|18
|7.
|Енисей
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Волгарь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|13
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 15
|10
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|17.
|Акрон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|7.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|12.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Волгарь
|Ведерников Данила
|5
Прогнозы на матч Алания - Шинник
Исход игры
Алания
87% (40)
Ничья
13% (6)
Шинник
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.56% (16)
Меньше
64.44% (29)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
1:0 Алания
32.6% (15)
2:1 Алания
28.3% (13)
2:0 Алания
19.6% (9)
1:1 Ничья
10.9% (5)
3:1 Алания
4.3% (2)
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