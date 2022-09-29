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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 12.
Алания
 
Позже
Шинник
Прогнозы 46
Алания 87% (40)
X 13% (6)
Шинник 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Алания
Шинник

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:4
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 4 0.36
Машуков Ислам 3 (1) 0.27
Багаев Алан 2 0.18
Засеев Азамат 1 0.09
Качмазов Сослан 1 0.09
Корян Аршак 1 0.09
Хосонов Хетаг 1 0.09
Хугаев Алан 1 0.09
Мазурин Андрей 1 0.09
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.09
Кочиев Хетаг 1 0.09
Хабалов Алан 1 (1) 0.09
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 (1) 0.36
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.18
Кулишев Артём 2 0.18
Гонгапшев Альбек 2 0.18
Низамутдинов Эльдар 1 0.09
Самойлов Дмитрий 1 0.09
Соколов Игорь 1 0.09

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 3 2
Осипов Евгений 3 0
Батютин Андрей 3 0
Савинов Андрей 1 1
Самойлов Дмитрий 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Зинков Вячеслав 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Покидышев Николай 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Кулишев Артём 1 0
Соколов Игорь 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
64%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2
Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0
Шинник
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0
Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0 Красава - Шинник 0:1 Шинник - Динамо СПб 1:1 Тверь - Шинник 1:2 Шинник - Кайрат Москва 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
2. Балтика Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Арсенал Тула Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
4. КАМАЗ Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Рубин Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Динамо Махачкала Заявка 11 4 6 1 10 - 7 18
7. Енисей Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
8. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Волгарь Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
10. Нефтехимик Заявка 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Шинник Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
12. Уфа Заявка 11 3 4 4 9 - 14 13
13. ФК Кубань Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
14. Краснодар-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 13 11
15. Велес Москва Заявка 11 3 1 7 10 - 15 10
16. Родина Москва Заявка 11 1 5 5 10 - 15 8
17. Акрон Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
5. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
7. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
10. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
3. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Родина Москва Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
11. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
12. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Волгарь Ведерников Данила 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Алания 87% (40)
    X 13% (6)
    Шинник 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Алания - Шинник онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Шинник

    Исход игры
    Алания
    87% (40)
    Ничья
    13% (6)
    Шинник
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.56% (16)
    Меньше
    64.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Алания
    32.6% (15)
    2:1 Алания
    28.3% (13)
    2:0 Алания
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    3:1 Алания
    4.3% (2)
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    Шинник
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