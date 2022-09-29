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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 12.
Рубин
 
Позже
Арсенал Тула

История личных встреч

Рубин
Арсенал Тула

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.45
Лисакович Виталий 4 (1) 0.36
Кабутов Дмитрий 3 0.27
Мусаев Леон 2 0.18
Дзагоев Алан 1 0.09
Зотов Александр 1 0.09
Самошников Илья 1 0.09
Бакаев Солтмурад 1 0.09
Тесленко Егор 1 0.09
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 5 0.45
Панченко Кирилл 5 (2) 0.45
Ткачёв Сергей 3 0.27
Алиев Камран 2 0.18
Григалава Гиа 1 0.09
Яковлев Михаил 1 0.09
Кайнов Максим 1 0.09

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Иванов Олег 1 1
Чуперка Валерий 2 0
Горбунов Игорь 2 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Безруков Руслан 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 2 1
Мануйлов Роман 3 0
Панченко Кирилл 1 1
Луценко Евгений 2 0
Григалава Гиа 1 0
Ставпец Александр 1 0
Померко Алексей 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Григорян Арутюн 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2
Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2
Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
2. Балтика Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Арсенал Тула Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
4. КАМАЗ Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
5. Рубин Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Динамо Махачкала Заявка 11 4 6 1 10 - 7 18
7. Енисей Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
8. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
9. Волгарь Заявка 11 4 4 3 9 - 8 16
10. Нефтехимик Заявка 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Шинник Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
12. Уфа Заявка 11 3 4 4 9 - 14 13
13. ФК Кубань Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
14. Краснодар-2 Заявка 11 3 2 6 9 - 13 11
15. Велес Москва Заявка 11 3 1 7 10 - 15 10
16. Родина Москва Заявка 11 1 5 5 10 - 15 8
17. Акрон Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Волгарь Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Рубин Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 3 0 11 - 7 12
5. СКА-Хабаровск Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Енисей Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
7. Алания Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
8. Шинник Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Динамо Махачкала Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
10. КАМАЗ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
12. ФК Кубань Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Уфа Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Велес Москва Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Родина Москва Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
16. Акрон Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Волга Ульяновск Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
18. Краснодар-2 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
3. Краснодар-2 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Балтика Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Арсенал Тула Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Рубин Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Нефтехимик Заявка 5 2 1 2 4 - 3 7
9. Родина Москва Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Енисей Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
11. Уфа Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
12. Акрон Заявка 7 1 3 3 3 - 10 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шинник Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. ФК Кубань Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Велес Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Волгарь Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Волга Ульяновск Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 5
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
СКА-Хабаровск Алейников Василий 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Уфа Плиев Константин 5
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 5
Волгарь Ведерников Данила 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Рубин 62.5% (30)
    X 20.8% (10)
    Арсенал Тула 16.7% (8)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула

    Исход игры
    Рубин
    62.5% (30)
    Ничья
    20.8% (10)
    Арсенал Тула
    16.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    43.8% (21)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    1:0 Рубин
    12.5% (6)
    1:2 Арсенал Тула
    10.4% (5)
    2:0 Рубин
    4.2% (2)
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    Рубин
    Арсенал Тула
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