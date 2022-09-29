Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Рубин
Арсенал Тула
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.45
|Лисакович Виталий
|4 (1)
|0.36
|Кабутов Дмитрий
|3
|0.27
|Мусаев Леон
|2
|0.18
|Дзагоев Алан
|1
|0.09
|Зотов Александр
|1
|0.09
|Самошников Илья
|1
|0.09
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.09
|Тесленко Егор
|1
|0.09
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|5
|0.45
|Панченко Кирилл
|5 (2)
|0.45
|Ткачёв Сергей
|3
|0.27
|Алиев Камран
|2
|0.18
|Григалава Гиа
|1
|0.09
|Яковлев Михаил
|1
|0.09
|Кайнов Максим
|1
|0.09
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Иванов Олег
|1
|1
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|2
|1
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Панченко Кирилл
|1
|1
|Луценко Евгений
|2
|0
|Григалава Гиа
|1
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Померко Алексей
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Григорян Арутюн
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
5
25%
3
17%
61-75
3
15%
6
33%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2
Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0 ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2
Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|2.
|Балтика
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|4.
|КАМАЗ
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Рубин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|10 - 7
|18
|7.
|Енисей
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Волгарь
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 8
|16
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 14
|13
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 15
|10
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|17.
|Акрон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|7.
|Алания
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|8.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|16.
|Акрон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Рубин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|12.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шинник
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
- — Выход в Премьер-лигу
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|5
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|СКА-Хабаровск
|Алейников Василий
|4
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Уфа
|Плиев Константин
|5
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|5
|Волгарь
|Ведерников Данила
|5
Прогнозы на матч Рубин - Арсенал Тула
Исход игры
Рубин
62.5% (30)
Ничья
20.8% (10)
Арсенал Тула
16.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
82.22% (37)
Нет
17.78% (8)
Популярный счёт
2:1 Рубин
43.8% (21)
1:1 Ничья
18.8% (9)
1:0 Рубин
12.5% (6)
1:2 Арсенал Тула
10.4% (5)
2:0 Рубин
4.2% (2)
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