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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 8'
Ингулец
0'
Прогнозы 116
Колос Ковалёвка 84.5% (98)
X 12.1% (14)
Ингулец 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Ингулец
1.85
4.80
5.35
Все Коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ингулец

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ингулец

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПД
0:1
К
1:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.17
Мякушко Сергей 1 0.17
Безбородько Денис 1 0.17
Гончаренко Роман 1 0.17
Ореховский Павел 1 (1) 0.17
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Запорожец Евгений 1 0.17
Козак Александр 1 0.17
Кучеренко Александр 1 0.17
Клименко Владислав 1 0.17
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 3 0
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Лысенко Владимир 2 0
Безбородько Денис 2 0
Ильин Олег 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Сакив Тарас 1 0
Ситало Артём 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Ингулец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1
Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 0:0 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 0:0 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 0:0 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Колос Ковалёвка 84.5% (98)
X 12.1% (14)
Ингулец 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Ингулец
1.85
4.80
5.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец

Исход игры
Колос Ковалёвка
84.5% (98)
Ничья
12.1% (14)
Ингулец
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
21.74% (25)
Меньше
78.26% (90)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
46.6% (54)
2:1 Колос Ковалёвка
20.7% (24)
2:0 Колос Ковалёвка
17.2% (20)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:1 Ингулец
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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