Тур: 6. Стадион: Колос.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
27 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Ингулец
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|1
|0.17
|Мякушко Сергей
|1
|0.17
|Безбородько Денис
|1
|0.17
|Гончаренко Роман
|1
|0.17
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.17
|Болбат Сергей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Запорожец Евгений
|1
|0.17
|Козак Александр
|1
|0.17
|Кучеренко Александр
|1
|0.17
|Клименко Владислав
|1
|0.17
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|3
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Золотов Николай
|3
|0
|Лысенко Владимир
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Сакив Тарас
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Ингулец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1
Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|5.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Ингулец
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец
Исход игры
Колос Ковалёвка
84.5% (98)
Ничья
12.1% (14)
Ингулец
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
21.74% (25)
Меньше
78.26% (90)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
46.6% (54)
2:1 Колос Ковалёвка
20.7% (24)
2:0 Колос Ковалёвка
17.2% (20)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:1 Ингулец
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!