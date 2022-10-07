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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Ингулец
0'
44' Желтая карточка
Черноморец Александр
58' Желтая карточка
Ченбай Сергей
66' Желтая карточка
Ореховский Павел
67' Желтая карточка
Зозуля Алексей
68' Желтая карточка
Сакив Тарас
74' Желтая карточка
Кухарук Андрей
81' Желтая карточка
Лысенко Владимир
90' Желтая карточка
Милько Вадим
90'+6
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
50
Болбат
Сергей
9
Смирный
Евгений
47
Мякушко
Сергей
22
Безбородько
Денис
13
Кучер
Даниил
26
Сидоренко
Владислав
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
23
Кучеренко
Александр
88
Кухарук
Андрей
33
Нагиев
Дмитрий
5
Запорожец
Евгений
29
Artem
Smolyakov
19
Одарюк
Владимир
Колос Ковалёвка
Ингулец

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ингулец

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПД
0:1
К
1:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.17
Мякушко Сергей 1 0.17
Безбородько Денис 1 0.17
Гончаренко Роман 1 0.17
Ореховский Павел 1 (1) 0.17
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Запорожец Евгений 1 0.17
Козак Александр 1 0.17
Кучеренко Александр 1 0.17
Клименко Владислав 1 0.17
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 4 0
Лысенко Владимир 3 0
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Безбородько Денис 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Сакив Тарас 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Ченбай Сергей 1 0
Ситало Артём 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2
Ингулец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1
Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
5. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Черноморец Александр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Колос Ковалёвка 84.5% (98)
    X 12.1% (14)
    Ингулец 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец

    Исход игры
    Колос Ковалёвка
    84.5% (98)
    Ничья
    12.1% (14)
    Ингулец
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.74% (25)
    Меньше
    78.26% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    32.17% (37)
    Нет
    67.83% (78)
    Популярный счёт
    1:0 Колос Ковалёвка
    46.6% (54)
    2:1 Колос Ковалёвка
    20.7% (24)
    2:0 Колос Ковалёвка
    17.2% (20)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:1 Ингулец
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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