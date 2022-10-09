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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Днепр-1
1:0
Первый тайм: 38'
Заря
0'
1:0
29' Гол
Довбик Артём

Ход матча

29'
Довбик Артём
1:0
Прогнозы 116
Днепр-1 57.8% (67)
X 25% (29)
Заря 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Заря
2.03
3.98
3.95
Все Коэффициенты
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
39
Сваток
Александр
13
Хамаче
Янис
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
23
Бланко
Доминго
8
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
28
Шахов
Евгений
5
Бражко
Владимир
70
Кирюханцев
Игорь
10
Булеца
Сергей
68
Фагундес
Кристиан
31
Русин
Назарий
Днепр-1
Заря

История личных встреч

Днепр-1
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 2 0.4
Довбик Артём 2 0.4
Адамюк Владимир 2 0.4
Хамаче Янис 1 0.2
Пихалёнок Александр 1 0.2
Громов Артём 1 0.2
Сарапий Эдуард 1 0.2
Валентин Рубчинский 1 0.2
Бланко Доминго 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 2 0.33
Безбородько Денис 2 0.33
Мишнёв Дмитрий 2 0.33
Кирюханцев Игорь 2 0.33
Вантух Роман 1 0.17
Алефиренко Даниил 1 0.17
Бражко Владимир 1 0.17
Назарина Егор 1 (1) 0.17
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Шахов Евгений 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Булеца Сергей 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Имереков Максим 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Данченко Олег 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1
Заря
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2
Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 1:0 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Заря 0:1 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
7. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 0:1 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
11. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 1:0 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 0:1 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Днепр-1 Довбик Артём 3 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Днепр-1 57.8% (67)
X 25% (29)
Заря 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Заря
2.03
3.98
3.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Заря онлайн

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Прогнозы на матч Днепр-1 1:0 Заря

Исход игры
Днепр-1
58.8% (70)
Ничья
24.4% (29)
Заря
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
37.8% (45)
1:1 Ничья
22.7% (27)
1:0 Днепр-1
12.6% (15)
1:2 Заря
11.8% (14)
2:0 Днепр-1
5% (6)
0:1 Заря
3.4% (4)
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