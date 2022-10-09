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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Первый тайм: 19'
Минай
0'
14' Желтая карточка
Волошин Назар

Ход матча

14'
Волошин Назар
 
Прогнозы 118
Кривбасс 58.5% (69)
X 31.4% (37)
Минай 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Минай
2.28
3.64
4.30
Все Коэффициенты
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
8
Капич
Рифет
19
Волошин
Назар
11
Татарков
Никита
94
Задерака
Максим
9
Хобленко
Алексей
13
Бандура
Александр
3
Трубочкин
Иван
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
17
Nazariy
Vorobchak
44
Vadym
Vitenchuk
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
8
Хахлев
Алексей
77
Вишневский
Олег
Кривбасс
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.17
Хобленко Алексей 1 (1) 0.17
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.17
Кулиев Эльдар 1 0.17
Yegor Tverdokhlib 1 0.17
Danylo Golub 1 0.17
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Стецков Тимур 1 0
Устименко Денис 1 0
Волошин Назар 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 4 0
Трубочкин Иван 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Немчанинов Дмитрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Danylo Kolesnyk 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1
Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Минай 0:0 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 0:0 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Кривбасс 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Волошин Назар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Кривбасс 58.5% (69)
X 31.4% (37)
Минай 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Минай
2.28
3.64
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Кривбасс 0:0 Минай

Исход игры
Кривбасс
58.5% (69)
Ничья
31.4% (37)
Минай
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (24)
Меньше
78.95% (90)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
1:0 Кривбасс
29.7% (35)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Кривбасс
20.3% (24)
0:1 Минай
9.3% (11)
2:0 Кривбасс
6.8% (8)
0:0 Ничья
5.1% (6)
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