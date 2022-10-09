Тур: 6. Стадион: Олимпийский (Киев).
0'
14' Желтая карточкаДибанго Иван
43' Вторая желтая карточкаДибанго Иван
57' Желтая карточкаКулиев Эльдар
68' Желтая карточкаDanylo Kolesnyk
72' Желтая карточкаКапич Рифет
85' Желтая карточкаГончар Игорь
90'+4
Ход матча
14'
43'
57'
68'
72'
85'
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волошин Назар
|1
|0.17
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.17
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хахлев Алексей
|1
|0.17
|Кулиев Эльдар
|1
|0.17
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.17
|Danylo Golub
|1
|0.17
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Дибанго Иван
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|4
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0
|Гончар Игорь
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1
Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|5.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Динамо Киев
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Рух Львов
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Динамо Киев
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рух Львов
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Рух Львов
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
Прогнозы на матч Кривбасс 0:0 Минай
Исход игры
Кривбасс
58.5% (69)
Ничья
31.4% (37)
Минай
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (24)
Меньше
78.95% (90)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
1:0 Кривбасс
29.7% (35)
1:1 Ничья
25.4% (30)
2:1 Кривбасс
20.3% (24)
0:1 Минай
9.3% (11)
2:0 Кривбасс
6.8% (8)
0:0 Ничья
5.1% (6)
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