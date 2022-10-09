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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Конец матча
Минай
0'
14' Желтая карточка
Дибанго Иван
43' Вторая желтая карточка
Дибанго Иван
57' Желтая карточка
Кулиев Эльдар
68' Желтая карточка
Danylo Kolesnyk
72' Желтая карточка
Капич Рифет
85' Желтая карточка
Гончар Игорь
90'+4
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
11
Татарков
Никита
19
Волошин
Назар
9
Хобленко
Алексей
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
Кривбасс
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.17
Хобленко Алексей 1 (1) 0.17
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.17
Кулиев Эльдар 1 0.17
Yegor Tverdokhlib 1 0.17
Danylo Golub 1 0.17
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0
Устименко Денис 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 4 0
Трубочкин Иван 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Немчанинов Дмитрий 1 0
Гончар Игорь 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Кулиев Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1
Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Динамо Киев 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Рух Львов 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
12. Минай 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Динамо Киев 0:0 3 1 1 1 1 - 3 4
8. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рух Львов 0:0 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Рух Львов 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 43'
      Дибанго Иван получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      14'
      Дибанго Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Кривбасс 58.5% (69)
    X 31.4% (37)
    Минай 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Кривбасс 0:0 Минай

    Исход игры
    Кривбасс
    58.5% (69)
    Ничья
    31.4% (37)
    Минай
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.05% (24)
    Меньше
    78.95% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Кривбасс
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    2:1 Кривбасс
    20.3% (24)
    0:1 Минай
    9.3% (11)
    2:0 Кривбасс
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
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