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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Динамо Киев
2:0
Второй тайм: 81'
Рух Львов
0'
14' Желтая карточка
Vitaliy Roman
37' Желтая карточка
Довгий Алексей
1:0
43' Гол
Буяльский Виталий
56' Желтая карточка
Тымчик Александр
2:0
61' Гол
Буяльский Виталий

Ход матча

14'
 
Vitaliy Roman
37'
 
Довгий Алексей
43'
Буяльский Виталий
1:0
54'
Нещерет Руслан
Бойко Денис
 
55'
Гармаш Денис
Кабаев Владислав
 
56'
Тымчик Александр
 
61'
Буяльский Виталий
2:0
64'
 
Притула Остап
Де Паула Таллес
69'
 
Мысык Марьян
Лях Ростислав
78'
Ванат Владислав
Беседин Артём
 
Прогнозы 117
Динамо Киев 97.4% (114)
X 2.6% (3)
Рух Львов 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Рух Львов
1.40
5.60
9.23
Все Коэффициенты
71
Бойко
Денис
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Костянтин
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
41
Беседин
Артём
79
Панькив
Юрий
73
Лях
Ростислав
96
Слюсар
Денис
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
6
Довгий
Алексей
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
23
Бойчук
Богдан
Динамо Киев
Рух Львов

История личных встреч

Динамо Киев
Рух Львов

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 4 0.8
Цыганков Виктор 1 0.2
Ванат Владислав 1 0.2
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 4 (1) 0.67
Климчук Юрий 1 0.17
Дидик Роман 1 0.17

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Ванат Владислав 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Слюсар Денис 2 0
Дидик Роман 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0
Marko Sapuha 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 2:0 5 3 0 2 6 - 6 9
9. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Минай 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Рух Львов 0:2 6 1 1 4 6 - 10 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 2:0 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рух Львов 0:2 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 117
Динамо Киев 97.4% (114)
X 2.6% (3)
Рух Львов 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Рух Львов
1.40
5.60
9.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 2:0 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 2:0 Рух Львов

Исход игры
Динамо Киев
97.4% (114)
Ничья
2.6% (3)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
24.56% (28)
Нет
75.44% (86)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.2% (54)
2:1 Динамо Киев
17.9% (21)
1:0 Динамо Киев
16.2% (19)
3:0 Динамо Киев
8.5% (10)
3:1 Динамо Киев
3.4% (4)
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Динамо Киев
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