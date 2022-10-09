Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
2:0
Второй тайм: 81'
0'
14' Желтая карточкаVitaliy Roman
37' Желтая карточкаДовгий Алексей
1:0
43' ГолБуяльский Виталий
56' Желтая карточкаТымчик Александр
2:0
61' ГолБуяльский Виталий
Ход матча
14'
37'
43'
56'
61'
71
Бойко
Денис
79
Панькив
Юрий
96
Слюсар
Денис
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Динамо Киев
Рух Львов
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|4
|0.8
|Цыганков Виктор
|1
|0.2
|Ванат Владислав
|1
|0.2
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|4 (1)
|0.67
|Климчук Юрий
|1
|0.17
|Дидик Роман
|1
|0.17
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Ванат Владислав
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Лях Ростислав
|2
|0
|Слюсар Денис
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Marko Sapuha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|5.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Динамо Киев
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|9.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|10.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Рух Львов
|0:2
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Динамо Киев
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рух Львов
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Рух Львов
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
Прогнозы на матч Динамо Киев 2:0 Рух Львов
Исход игры
Динамо Киев
97.4% (114)
Ничья
2.6% (3)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
24.56% (28)
Нет
75.44% (86)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.2% (54)
2:1 Динамо Киев
17.9% (21)
1:0 Динамо Киев
16.2% (19)
3:0 Динамо Киев
8.5% (10)
3:1 Динамо Киев
3.4% (4)
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