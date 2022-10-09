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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Динамо Киев
3:0
Конец матча
Рух Львов
0'
14' Желтая карточка
Vitaliy Roman
37' Желтая карточка
Довгий Алексей
1:0
43' Гол
Буяльский Виталий
56' Желтая карточка
Тымчик Александр
2:0
60' Гол
Буяльский Виталий
3:0
80' Гол
Тымчик Александр
90'+82
71
Бойко
Денис
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Костянтин
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
41
Беседин
Артём
79
Панькив
Юрий
73
Лях
Ростислав
96
Слюсар
Денис
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
6
Довгий
Алексей
7
Климчук
Юрий
30
Де
Паула
Таллес
11
Соломон-Отабор
Вив
23
Бойчук
Богдан
Динамо Киев
Рух Львов

История личных встреч

Динамо Киев
Рух Львов

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 4 0.8
Цыганков Виктор 1 0.2
Тымчик Александр 1 0.2
Ванат Владислав 1 0.2
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 4 (1) 0.67
Климчук Юрий 1 0.17
Дидик Роман 1 0.17

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Ванат Владислав 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Слюсар Денис 2 0
Дидик Роман 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0
Marko Sapuha 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0
Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 5 5 0 0 14 - 0 15
2. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
4. Металлист 6 3 1 2 9 - 11 10
5. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Верес 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Заря 6 3 1 2 12 - 13 10
8. Динамо Киев 5 3 0 2 7 - 6 9
9. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
10. Ворскла 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Минай 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Рух Львов 6 1 1 4 6 - 11 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 6 0 3 3 2 - 5 3
16. Черноморец Од 6 0 2 4 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
5. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
12. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
3. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 3 1 0 2 4 - 8 3
9. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 5 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Металлист Прядун Максим 3 (1)
Верес Клёц Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Колос Ковалёвка Милько Вадим 4
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Динамо Киев 97.4% (114)
    X 2.6% (3)
    Рух Львов 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Динамо Киев 3:0 Рух Львов

    Исход игры
    Динамо Киев
    97.4% (114)
    Ничья
    2.6% (3)
    Рух Львов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    24.56% (28)
    Нет
    75.44% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Киев
    46.2% (54)
    2:1 Динамо Киев
    17.9% (21)
    1:0 Динамо Киев
    16.2% (19)
    3:0 Динамо Киев
    8.5% (10)
    3:1 Динамо Киев
    3.4% (4)
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