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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Страсбург
0:0
Первый тайм: 6'
Лилль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 121
Страсбург 6.6% (8)
X 32.2% (39)
Лилль 61.2% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Лилль
3.50
3.60
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Гамейро
Кевин
20
Диалло
Хабиб
30
Шевалье
Люка
13
Зедатка
Аким
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Страсбург
3-5-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Лилль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 5 (1) 0.5
Гамейро Кевин 2 0.2
Джику Александр 1 0.1
Ажорк Людовик 1 (1) 0.1
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 0
Делен Тома 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.7
Бамба Джонатан 3 0.3
Исмаили Гонсалвес 2 0.2
Андре Бенжамин 1 0.1
Языджи Юсуф 1 0.1
Зедатка Аким 1 0.1
Уна Адам 1 0.1
Гомес Анхель 1 0.1
Джало Тьягу 1 0.1
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Ньямси Жерзино 1 1
Джику Александр 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Тьягу 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Фонте Жозе 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
11%
5
26%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
6
35%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0
Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3
Лилль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1
Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
7. Лилль 0:0 Заявка 11 5 2 4 18 - 18 17
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Страсбург 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 14 9
15. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль 0:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Страсбург 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Сильный дождь сегодня.
    • 1'
      Страсбург начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Страсбург 6.6% (8)
    X 32.2% (39)
    Лилль 61.2% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Лилль
    3.50
    3.60
    3.25
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    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Лилль

    Исход игры
    Страсбург
    6.6% (8)
    Ничья
    32.2% (39)
    Лилль
    61.2% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    80.67% (96)
    Нет
    19.33% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    37.2% (45)
    1:1 Ничья
    31.4% (38)
    0:1 Лилль
    14.9% (18)
    2:1 Страсбург
    6.6% (8)
    0:2 Лилль
    3.3% (4)
    1:3 Лилль
    3.3% (4)
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    Страсбург
    Лилль
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