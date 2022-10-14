Тур: 11. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
17' Желтая карточкаАндре Бенжамин
19' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
22' Желтая карточкаПрчич Саньин
0:1
41' ПенальтиДэвид Джонатан
0:2
76' ГолДэвид Джонатан
0:3
80' ГолКабелла Реми
81' Желтая карточкаНьямси Жерзино
90'+3
Ход матча
17'
19'
22'
41'
0:1
65'
76'
0:2
80'
0:3
81'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
30
Шевалье
Люка
13
Зедатка
Аким
28
Гомеш
Андре
11
Уна
Адам
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Лилль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.45
|Гамейро Кевин
|2
|0.18
|Джику Александр
|1
|0.09
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.09
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.82
|Бамба Джонатан
|3
|0.27
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.18
|Кабелла Реми
|1
|0.09
|Андре Бенжамин
|1
|0.09
|Языджи Юсуф
|1
|0.09
|Зедатка Аким
|1
|0.09
|Уна Адам
|1
|0.09
|Гомес Анхель
|1
|0.09
|Джало Тьягу
|1
|0.09
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Прчич Саньин
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Фонте Жозе
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
3
33%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
1
9%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
1
11%
5
23%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
1
11%
5
23%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
6
35%
16-30
5
28%
2
12%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0
Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3
Лилль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1
Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Страсбург 0:3 Лилль
Исход игры
Страсбург
6.6% (8)
Ничья
32.2% (39)
Лилль
61.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.2% (45)
1:1 Ничья
31.4% (38)
0:1 Лилль
14.9% (18)
2:1 Страсбург
6.6% (8)
0:2 Лилль
3.3% (4)
1:3 Лилль
3.3% (4)
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