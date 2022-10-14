Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Лилль

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

45' Джало Тьягу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Лилль

43' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Матц Зельс прыгнул вправо!

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Лилль пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Страсбург

37' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Лилль

37' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

36' Прчич Саньин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Диалло Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Лилль

29' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Джику Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

24' Ле Маршан Максим не смог попасть в створ ударом издали

23' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Прчич Саньин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Страсбург

20' Уна Адам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

17' Лукас Шевалье ослабляет давление, выбив мяч.

17' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Джику Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Делен Тома создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сильный дождь сегодня.

1' Страсбург начинает с центра поля