Тур: 11. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
13' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
22' Желтая карточкаПонсо Жульен
45' Желтая карточкаЛопи Дион
46' Вторая желтая карточкаЛопи Дион
Ход матча
13'
22'
45'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
94
Диуф
Йеванн
28
Локо
Брэдли
17
Лопи
Дион
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Реймс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.73
|Уттара Данго
|4
|0.36
|Ле Фе Энцо
|2
|0.18
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.18
|Лорьенте Арман
|1
|0.09
|Катлайн Йоанн
|1
|0.09
|Ле Бри Тео
|1
|0.09
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|6 (2)
|0.55
|Ито Дзюнъя
|3
|0.27
|Флипс Алексис
|1
|0.09
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.09
|Манетси Маршал
|1
|0.09
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|Локо Брэдли
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Флипс Алексис
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
75%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
5
56%
76-90
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
16%
2
15%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
4
25%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2
Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0
Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Реймс
Исход игры
Лорьян
71.1% (86)
Ничья
22.3% (27)
Реймс
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
66.39% (79)
Нет
33.61% (40)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
35.5% (43)
1:0 Лорьян
18.2% (22)
1:1 Ничья
17.4% (21)
2:0 Лорьян
9.1% (11)
1:2 Реймс
5% (6)
3:1 Лорьян
5% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!