Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фоларин Балогун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

[team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лопи Дион - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Лорьян

47' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Манетси Маршал получил травму и заменен. Kamory Doumbia выходит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фоларин Балогун наказан за толчок Тальби Монтассар

43' Буасгар Кентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Yoann Cathline задерживает мяч рукой

34' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Удар от ворот произведет Лорьян

27' Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали

27' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Лорьян

26' Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Гравильон Эндрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Матч возобновлен

24' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Yoann Cathline пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

17' Хорошую попытку сделал Уттара Данго . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Ле Гофф Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Реймс

13' Агбаду Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде

9' О, нет. Из многообещающей позиции Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Yoann Cathline из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Yoann Cathline из команды Лорьян в офсайде

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Реймс начинает с центра поля