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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Лорьян
0:0
Конец матча
Реймс
0'
13' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
22' Желтая карточка
Понсо Жульен
45' Желтая карточка
Лопи Дион
46' Вторая желтая карточка
Лопи Дион
90' Красная карточка
Агбаду Эммануэль
90'+4

Ход матча

13'
 
Агбаду Эммануэль
22'
Понсо Жульен
 
25'
Коне Ибраима
Моффи Теремас
 
45'
 
Думбия Камори
Манетси Маршал
45'
 
Лопи Дион
46'
 
Лопи Дион
55'
 
Ван Берген Митчелл
Флипс Алексис
68'
Диарра Стефан
Катлайн Йоанн
 
68'
Грбич Адриан
Буасгар Кентен
 
87'
 
Мбуку Натанаэль
Зенели Арбер
90'
 
Агбаду Эммануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Лорьян 71.1% (86)
X 22.3% (27)
Реймс 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
17
Буасгар
Кентен
10
Ле
Фе
Энцо
11
Уттара
Данго
21
Понсо
Жульен
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
94
Диуф
Йеванн
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
70
Флипс
Алексис
28
Локо
Брэдли
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
29
Балогун
Фоларин
10
Зенели
Арбер
Лорьян
4-2-3-1
Реймс
3-5-2

История личных встреч

Лорьян
Реймс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
56.3%
31.2%
2 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.73
Уттара Данго 4 0.36
Ле Фе Энцо 2 0.18
Коне Ибраима 2 (1) 0.18
Лорьенте Арман 1 0.09
Катлайн Йоанн 1 0.09
Ле Бри Тео 1 0.09
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 6 (2) 0.55
Ито Дзюнъя 3 0.27
Флипс Алексис 1 0.09
Думбия Камори 1 (1) 0.09
Манетси Маршал 1 0.09
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Локо Брэдли 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
75%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
16%
2
15%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2
Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0
Реймс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0
Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
7. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 90'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 90'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    89'
    Фоларин Балогун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диарра Стефан
  • 89'
    Мвого Ивон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 88'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
    • 87'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 86'
      [team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Лорьян: 47%, Реймс: 53%.
    • 85'
      Реймс контролирует мяч.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 84'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 84'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Реймс: 58%.
    • 49'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      48'
      Лопи Дион - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      48'
      Лопи Дион наказан за толчок Уттара Данго
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Лапорт Жульен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 48'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 47'
      Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 47'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Манетси Маршал получил травму и заменен. Kamory Doumbia выходит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Реймс: 58%.
    • Травма, повреждение
      45'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Фоларин Балогун наказан за толчок Тальби Монтассар
    • 44'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 43'
      Буасгар Кентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лорьян: 41%, Реймс: 59%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Коне Ибраима пострадал.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 39'
      Флипс Алексис выиграл воздушное противоборство у Тальби Монтассар.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Коне Ибраима из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Матусива Азор
    • 36'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Реймс контролирует мяч.
    • 36'
      Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Реймс: 57%.
    • 35'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Yoann Cathline задерживает мяч рукой
    • 34'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 32'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Реймс контролирует мяч.
    • 32'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буасгар Кентен
    • 31'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Буасгар Кентен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 30'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Реймс: 58%.
    • 30'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 28'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 27'
      Манетси Маршал не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Лопи Дион из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 26'
      Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Гравильон Эндрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Лорьян: 42%, Реймс: 58%.
    • 25'
      Моффи Теремас получил травму и заменен. Коне Ибраима выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      24'
      Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Реймс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      22'
      Понсо Жульен из команды Лорьян получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья свистит. Понсо Жульен атаковал сзади соперника. Это Манетси Маршал заработал своей команде штрафной
    • 21'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 39%, Реймс: 61%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Гравильон Эндрю наказан за толчок Уттара Данго
    • Угловой
      19'
      Локо Брэдли из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 19'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Yoann Cathline пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Уттара Данго. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Ле Гофф Венсан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 43%, Реймс: 57%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 15'
      Шанс! Уттара Данго из команды Лорьян пробил головой, но мимо
    • 15'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      14'
      Моффи Теремас возвращается на поле.
    • Желтая карточка
      13'
      Агбаду Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Агбаду Эммануэль из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 12'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      11'
      Лопи Дион наказан за толчок Уттара Данго
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Фоларин Балогун из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лапорт Жульен
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 36%, Реймс: 64%.
    • Офсайд
      10'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 9'
      О, нет. Из многообещающей позиции Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 9'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Yoann Cathline из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 8'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 8'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буасгар Кентен
    • 7'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 6'
      Локо Брэдли из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 54%, Реймс: 46%.
    • 5'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 4'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 3'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      2'
      Yoann Cathline из команды Лорьян в офсайде
    • 2'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 1'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Лорьян 71.1% (86)
    X 22.3% (27)
    Реймс 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Реймс онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Реймс

    Исход игры
    Лорьян
    71.1% (86)
    Ничья
    22.3% (27)
    Реймс
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.58% (59)
    Меньше
    50.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    35.5% (43)
    1:0 Лорьян
    18.2% (22)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    2:0 Лорьян
    9.1% (11)
    1:2 Реймс
    5% (6)
    3:1 Лорьян
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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