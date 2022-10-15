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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ланс
0:0
Второй тайм: 67'
Монпелье
0'
19' Желтая карточка
Вахи Элю
19' Желтая карточка
Медина Факундо
31' Желтая карточка
Эстев Максим
65' Желтая карточка
Мачадо Дейвер

Ход матча

19'
 
Вахи Элю
19'
Медина Факундо
 
31'
 
Эстев Максим
59'
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
 
60'
Да Коста Давид Перейра
Клод-Морис Алексис
 
60'
Саид Уэсли
Опенда Луис
 
64'
 
Мауасса Фет
Норден Арно
64'
 
Хазри Вахби
Мавидиди Стефи
65'
Мачадо Дейвер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 120
Ланс 77.5% (93)
X 17.5% (21)
Монпелье 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монпелье
4.65
6.90
7.97
Все Коэффициенты
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
18
Клод-Морис
Алексис
11
Опенда
Луис
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
22
Фаяд
Халил
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Ланс
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монпелье

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.55
Опенда Луис 4 0.36
Фофана Секо 2 (1) 0.18
Саид Уэсли 2 0.18
Мачадо Дейвер 1 0.09
Дансо Кевин 1 0.09
Абдул-Самед Салис 1 0.09
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 5 0.45
Норден Арно 3 0.27
Саванье Тежи 3 (1) 0.27
Хазри Вахби 2 0.18
Коцца Николя 2 0.18
Жермен Валер 2 0.18
Мауасса Фет 1 0.09
Сент-Люс Тео 1 0.09
Тшато Энзо 1 0.09
Сахо Мамаду 1 0.09
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 3 0
Мачадо Дейвер 1 1
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 0
Вахи Элю 3 0
Эстев Максим 3 0
Саванье Тежи 1 1
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Шотар Жорис 2 0
Жермен Валер 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Коцца Николя 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
5
38%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
6%
7
32%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
5
23%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
38%
4
20%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2
Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс 0:0 Заявка 11 6 4 1 17 - 8 22
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
7. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
11. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Монпелье 0:0 Заявка 5 1 1 3 12 - 11 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Ланс контролирует мяч.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 66'
    Вахи Элю из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 66'
    Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 66'
    Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 66'
    Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
  • 66'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ланс 77.5% (93)
    X 17.5% (21)
    Монпелье 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Монпелье
    4.65
    6.90
    7.97
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ланс 0:0 Монпелье онлайн

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    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    77.5% (93)
    Ничья
    17.5% (21)
    Монпелье
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    36.7% (44)
    1:0 Ланс
    19.2% (23)
    2:0 Ланс
    15% (18)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    3:1 Ланс
    5.8% (7)
    1:2 Монпелье
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Ланс
    Монпелье
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