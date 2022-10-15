Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Команда Ланс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Монпелье

44' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Фофана Секо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Монпелье

43' Опенда Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Айдара Массадио из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мавидиди Стефи пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

39' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

39' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

37' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хорошую попытку сделал Опенда Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

31' Эстев Максим получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Монпелье

31' Опенда Луис из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Опенда Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Монпелье

30' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Монпелье

26' Франковски Пшемыслав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Ланс

23' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ланс

20' Матч возобновлен

19' Медина Факундо получает желтую карточку за неспортивное поведение

19' Вахи Элю получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

18' Удар от ворот произведет Монпелье

16' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Монпелье

13' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля