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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Аяччо
0:1
Второй тайм: 47'
ПСЖ
0'
22' Желтая карточка
Верратти Марко
0:1
24' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

22'
 
Верратти Марко
24'
0:1
Мбаппе Килиан
(Месси Лионель)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 137
Аяччо 0.7% (1)
X 0% (0)
ПСЖ 99.3% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
ПСЖ
30.03
8.86
12.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
14
Баяла
Сириль
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
26
Мукиэле
Норди
5
Маркиньос
Маркос
14
Бернат
Хуан
8
Фабиан
Руис
6
Верратти
Марко
18
Саншеш
Ренату
28
Солер
Карлос
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
Аяччо
4-4-2
ПСЖ
4-3-1-2

История личных встреч

Аяччо
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

КЛ
1:3
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 2 0.17
Мангани Тома 1 (1) 0.08
Амума Ромен 1 0.08
Авинель Седрик 1 0.08
Баяла Сириль 1 0.08
Муссити-Око Бевик 1 0.08
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 9 (2) 0.75
Мбаппе Килиан 9 0.75
Месси Лионель 5 0.42
Хакими Ашраф 2 0.17
Мендеш Нуну 1 0.08
Бернат Хуан 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Саншеш Ренату 1 0.08
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
19
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
50%
2
11%
61-75
1
50%
4
21%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

7
28
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
2
29%
6
21%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1
Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 12 10 2 0 30 - 5 32
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Аяччо 0:1 Заявка 12 2 2 8 8 - 17 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. ПСЖ 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 7 6 1 0 20 - 1 19
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 9 (1)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Впереди ПСЖ. Счёт в середине первого тайма открыл Мбаппе, после голевой передачи Месси. Впереди 15 минут отдыха. Увидимся во втором тайме. 
  • 45'
    А теперь у хозяев была попытка атаковать справа. Баяла решил размять кипера ПСЖ. 
  • Дополнительное время
    45'
    Плюс 2 минуты добавлено к первому тайму. 
  • 44'
    Пытаются атаковать парижане левым флангом. Саншеш ищет партнёров по команде. Хозяева успевают вовремя перекрыть все свободные зоны в обороне. 
  • 43'
    Близится к завершению первый тайм. Счёт в принципе по игре. 
  • 41'
    Розыгрыш стандартного положения. Верховую дуэль выигрывает Гонсалес и пробивает головой. Мяч неспеша отправляется в надёжные руки Доннаруммы. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Ставит корпус вблизи штрафной Саншеш, но в решающий момент толкает Кутадьера. Арбитр фиксирует фол. 
  • Опасный момент
    37'
    Момент! Мбаппе! Опасный момент создали гости. Хакими убежал по правому краю, одним лишь движением отрезал всю оборону, отдал на Мбаппе. Килиан пробил выше ворот из убойной позиции. Наверняка, мяч свалился с ноги. 
  • Фол, нарушение
    35'
    И снова фол в центре поля. Эль-Идрисси Мунем хватал Верратти за майку. Судья фиксирует нарушение правил. Футболист отделался устными предупреждением. В следующий раз может схлопотать карточку.  
  • Фол, нарушение
    34'
    Фол в центре поля. Муссити-Око в борьбе за мяч сбивает Берната. 
  • 32'
    Даже после забитого гола, парижане не отходят назад. Команда продолжает играть первым номером. Мбаппе например, сейчас пытался убежать по пробовке от опеки двух игроков "Аяччо". Но сам же себя и перехитрил. На большой скорости отпустил далеко мяч вперёд и футбольный снаряд ушёл за боковую линию. 
  • Анонс
    31'
    По владению мячом, тотальное преимущество ПСЖ - 67% против 33% - у "Аяччо". 
  • 29'
    Игра теперь может раскрыться. Футболистам "Аяччо" уже нечего терять. Хозяевам теперь нужно выгрызать ничью к лучшей команды Франции. 
  • Судья
    28'
    Не будет смотреть видеоповтор Амель Йоан. Чистый гол. ПСЖ выходит вперёд в этом поединке. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Остановка в матче. Видимо, будут смотреть ВАР на наличие офсайда. 
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МБАППЕ!

      Месси делает голевую передачу на Мбаппе. Французский форвард выходит практически один на один с вратарём и вколачивает мяч в сетку, прямо по центру. 
    • Желтая карточка
      24'
      Новый эпизод и Верратти получает "горчичник". Игрок Парижа хватал сначала за футболку соперника, а затем пнул его по ногам. 
    • Опасный момент
      23'
      Момент! Маршетти! Быстро хозяева разыграли стандарт под удар Маршетти. Венсан пробил над перекладиной. Вратарь Доннарумма контролировал ситуацию. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Много сейчас борьбы в центре поля. Хозяева пытаются организовать опасную атаку. Муссити-Око собрал вокруг себя сразу трёх игроков ПСЖ на левом фланге.  Не сдержался Верратти и ударил по ногам оппонента. 
    • 19'
      Выхватывают камеры наставника Парижа Калтье Кристофа. Задумчивый тренер. А в это время хозяева пробивали штрафной и угодили в гостевую стенку. 
    • 18'
      Отодвинули немного игру от своих ворот хозяева. Дальний навес с левого края. Доннарумма в лёгком прыжке забирает мяч под свой контроль. Лёгкая тренировка для вратаря ПСЖ. 
    • Фол, нарушение
      16'
      И снова фол. Видаль сбивает в центре поля Хакими. Очень грубо играют хозяева. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! МЕССИ! Бьет аргентинец по воротам, обводит стенку и... кипер хозяев в отчаянном броске вытягивается в струнку и парирует мяч из дальнего угла. 
    • Фол, нарушение
      14'
      А теперь фол со стороны хозяев. Маршетти наступил на пятки Хакими. Будут парижане бить опасный штрафной, прямо по центру. 
    • 12'
      Через центр пытается прорваться Месси, обыгрывает трех защитников, отдает передачу на Мбаппе. Не доходит мяч до адресата. Ногу подставляет защитник "Аяччо" - Юссуф Мохамед и отводит угрозу от своих ворот. 
    • 12'
      Всё в порядке с футболистом. Игра продолжается. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Остановка в матче. Держится за ногу Мукиэле. На большой скорости в него въехал только что Белайли.  
    • 9'
      Мяч возвращается под контроль ПСЖ. Парижане сейчас его катают на своей половине поля. "Аяччо" пытается прессинговать повыше. Не выходит. 
    • Опасный момент
      7'
      Момент! Месси! Ответ от чемпиона последовал незамедлительно. Месси убежал от опеки, пытался парашютом запустить над вратарём... не вышло... мяч пролетел над перекладиной. 
    • Опасный момент
      6'
      Момент! Баяла! Первый опасный момент в матче. И создают его хозяева. Баяла входит в штрафную, пробивает и попадает в сетку, только с внешней стороны. 
    • 5'
      Из глубины поля Месси отправляет мяч далеко на левый фланг - прямо на Мбаппе. Французский форвард идёт в обыгрыш. Но его уверенно блокирует правый защитник "Аяччо" Гонсалес Омар.
    • 3'
      Могло бы быть опасно. Мбаппе делал передачу в центр штрафной на Экитик. Защитники вовремя подоспели.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, матч стартовал. Пожелаем обеим командам удачи. И пусть победит сильнейший. Поехали!
    • 1'
      Под контролем мяч у футболистов ПСЖ. С мячом сейчас Месси. Отдает иагональную передачу на левый край, защитники блокируют
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Аяччо 0:1 ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Аяччо 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Аяччо
    0.7% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    99.3% (136)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.79% (76)
    Меньше
    38.21% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (41)
    Нет
    66.67% (82)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    31.4% (43)
    0:3 ПСЖ
    21.9% (30)
    1:2 ПСЖ
    13.9% (19)
    1:3 ПСЖ
    10.2% (14)
    1:4 ПСЖ
    3.6% (5)
    0:4 ПСЖ
    3.6% (5)
    0:1 ПСЖ
    2.9% (4)
    1:5 ПСЖ
    1.5% (2)
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