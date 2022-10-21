Розыгрыш стандартного положения. Верховую дуэль выигрывает Гонсалес и пробивает головой. Мяч неспеша отправляется в надёжные руки Доннаруммы.

Близится к завершению первый тайм. Счёт в принципе по игре.

Пытаются атаковать парижане левым флангом. Саншеш ищет партнёров по команде. Хозяева успевают вовремя перекрыть все свободные зоны в обороне.

А теперь у хозяев была попытка атаковать справа. Баяла решил размять кипера ПСЖ.

Звучит свисток на перерыв. Впереди ПСЖ. Счёт в середине первого тайма открыл Мбаппе, после голевой передачи Месси. Впереди 15 минут отдыха. Увидимся во втором тайме.

Не будет смотреть видеоповтор Амель Йоан. Чистый гол. ПСЖ выходит вперёд в этом поединке.

Игра теперь может раскрыться. Футболистам "Аяччо" уже нечего терять. Хозяевам теперь нужно выгрызать ничью к лучшей команды Франции.

По владению мячом, тотальное преимущество ПСЖ - 67% против 33% - у "Аяччо".

Даже после забитого гола, парижане не отходят назад. Команда продолжает играть первым номером. Мбаппе например, сейчас пытался убежать по пробовке от опеки двух игроков "Аяччо". Но сам же себя и перехитрил. На большой скорости отпустил далеко мяч вперёд и футбольный снаряд ушёл за боковую линию.

Фол в центре поля. Муссити-Око в борьбе за мяч сбивает Берната.

И снова фол в центре поля. Эль-Идрисси Мунем хватал Верратти за майку. Судья фиксирует нарушение правил. Футболист отделался устными предупреждением. В следующий раз может схлопотать карточку.

Момент! Мбаппе! Опасный момент создали гости. Хакими убежал по правому краю, одним лишь движением отрезал всю оборону, отдал на Мбаппе. Килиан пробил выше ворот из убойной позиции. Наверняка, мяч свалился с ноги.

Ставит корпус вблизи штрафной Саншеш, но в решающий момент толкает Кутадьера. Арбитр фиксирует фол.

26' Остановка в матче. Видимо, будут смотреть ВАР на наличие офсайда.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МБАППЕ!



Месси делает голевую передачу на Мбаппе. Французский форвард выходит практически один на один с вратарём и вколачивает мяч в сетку, прямо по центру.

24' Новый эпизод и Верратти получает "горчичник". Игрок Парижа хватал сначала за футболку соперника, а затем пнул его по ногам.

23' Момент! Маршетти! Быстро хозяева разыграли стандарт под удар Маршетти. Венсан пробил над перекладиной. Вратарь Доннарумма контролировал ситуацию.

21' Много сейчас борьбы в центре поля. Хозяева пытаются организовать опасную атаку. Муссити-Око собрал вокруг себя сразу трёх игроков ПСЖ на левом фланге. Не сдержался Верратти и ударил по ногам оппонента.

19' Выхватывают камеры наставника Парижа Калтье Кристофа. Задумчивый тренер. А в это время хозяева пробивали штрафной и угодили в гостевую стенку.

18' Отодвинули немного игру от своих ворот хозяева. Дальний навес с левого края. Доннарумма в лёгком прыжке забирает мяч под свой контроль. Лёгкая тренировка для вратаря ПСЖ.

16' И снова фол. Видаль сбивает в центре поля Хакими. Очень грубо играют хозяева.

15' МОМЕНТИЩЕ! МЕССИ! Бьет аргентинец по воротам, обводит стенку и... кипер хозяев в отчаянном броске вытягивается в струнку и парирует мяч из дальнего угла.