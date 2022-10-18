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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Амель Йоан
Аяччо
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 44
Аяччо 2.3% (1)
X 0% (0)
ПСЖ 97.7% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
ПСЖ
12.50
6.30
13.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аяччо
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

КЛ
1:3
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 2 0.18
Мангани Тома 1 (1) 0.09
Амума Ромен 1 0.09
Авинель Седрик 1 0.09
Баяла Сириль 1 0.09
Муссити-Око Бевик 1 0.09
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 9 (2) 0.82
Мбаппе Килиан 8 0.73
Месси Лионель 5 0.45
Хакими Ашраф 2 0.18
Мендеш Нуну 1 0.09
Бернат Хуан 1 0.09
Маркиньос Маркос 1 0.09
Саншеш Ренату 1 0.09
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 3 1
Верратти Марко 4 0
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
19
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
50%
2
11%
61-75
1
50%
4
21%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

7
28
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
2
29%
6
21%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1
Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аяччо - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2022, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.

    Главный судья: Амель Йоан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Аяччо 2.3% (1)
    X 0% (0)
    ПСЖ 97.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    ПСЖ
    12.50
    6.30
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Аяччо - ПСЖ

    Исход игры
    Аяччо
    2.3% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    27.3% (12)
    0:3 ПСЖ
    22.7% (10)
    1:2 ПСЖ
    15.9% (7)
    1:3 ПСЖ
    15.9% (7)
    0:4 ПСЖ
    6.8% (3)
    1:4 ПСЖ
    4.5% (2)
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