Тур: 12. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Амель Йоан
История личных встреч
Аяччо
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0.18
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.09
|Амума Ромен
|1
|0.09
|Авинель Седрик
|1
|0.09
|Баяла Сириль
|1
|0.09
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.09
|Нури Рияд
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|9 (2)
|0.82
|Мбаппе Килиан
|8
|0.73
|Месси Лионель
|5
|0.45
|Хакими Ашраф
|2
|0.18
|Мендеш Нуну
|1
|0.09
|Бернат Хуан
|1
|0.09
|Маркиньос Маркос
|1
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.09
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|3
|1
|Верратти Марко
|4
|0
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Витинью II
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
19
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
50%
2
11%
61-75
1
50%
4
21%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
7
28
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
0
0%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
4
14%
46-60
2
29%
4
14%
61-75
2
29%
6
21%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
2
12%
3
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1
Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Аяччо - ПСЖ
Исход игры
Аяччо
2.3% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
97.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (30)
Меньше
30.23% (13)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
27.3% (12)
0:3 ПСЖ
22.7% (10)
1:2 ПСЖ
15.9% (7)
1:3 ПСЖ
15.9% (7)
0:4 ПСЖ
6.8% (3)
1:4 ПСЖ
4.5% (2)
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