Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Синали Диоманде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

49' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Лион

47' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Мавидиди Стефи . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Саванье Тежи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Хорошую попытку сделал Мауасса Фет . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Синали Диоманде успешно блокирует удар.

45' Коцца Николя пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

44' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

44' Коцца Николя выиграл воздушное противоборство у Мало Густо.

44' Фаяд Халил из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Монпелье

43' Матч возобновлен

40' Омлин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Мало Густо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Хорошую попытку сделал Ауа Уссем . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Ауа Уссем забивает с правой ноги!

33' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Монпелье

29' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин ловит мяч

28' Боатенг Жером из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Лион

20' Синали Диоманде ошибается в защите.

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Лион

9' Саванье Тежи из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин ловит мяч

8' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ауа Уссем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Мавидиди Стефи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лион начинает с центра поля