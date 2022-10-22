Тур: 12. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Леонард Томас
0'
7' Желтая карточкаАуа Уссем
0:1
33' ГолАуа Уссем
49' Желтая карточкаМендес Тьяго
59' Желтая карточкаСаванье Тежи
1:1
70' ГолВахи Элю
74' Красная карточкаДиоманде Синали
74' Желтая карточкаВахи Элю
75' Красная карточкаМавидиди Стефи
1:2
90' ГолЛяказетт Александр
90'+6
Ход матча
7'
33'
0:1
49'
55'
59'
70'
1:1
74'
74'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 10
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
29
Тшато
Энзо
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
27
Мауасса
Фет
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
27 Мауасса ФетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Лион
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
30 матчей
26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|6
|0.5
|Норден Арно
|3
|0.25
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.25
|Хазри Вахби
|2
|0.17
|Коцца Николя
|2
|0.17
|Жермен Валер
|2
|0.17
|Мауасса Фет
|1
|0.08
|Сент-Люс Тео
|1
|0.08
|Тшато Энзо
|1
|0.08
|Сахо Мамаду
|1
|0.08
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|7 (1)
|0.58
|Тете
|5
|0.42
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.33
|Дембеле Мусса II
|2
|0.17
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|Ауа Уссем
|1
|0.08
|Люкеба Кастелло
|1
|0.08
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|4
|0
|Саванье Тежи
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
5
38%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
23
21
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
7
30%
3
14%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
22%
4
19%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1
Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1
Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|12.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Лион
Исход игры
Монпелье
10% (12)
Ничья
25% (30)
Лион
65% (78)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
44.2% (53)
1:1 Ничья
22.5% (27)
0:1 Лион
10% (12)
2:1 Монпелье
6.7% (8)
0:2 Лион
6.7% (8)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:0 Монпелье
1.7% (2)
1:3 Лион
1.7% (2)
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