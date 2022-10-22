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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
1:2
Конец матча
Лион
0'
7' Желтая карточка
Ауа Уссем
0:1
33' Гол
Ауа Уссем
49' Желтая карточка
Мендес Тьяго
59' Желтая карточка
Саванье Тежи
1:1
70' Гол
Вахи Элю
74' Красная карточка
Диоманде Синали
74' Желтая карточка
Вахи Элю
75' Красная карточка
Мавидиди Стефи
1:2
90' Гол
Ляказетт Александр
90'+6

Ход матча

7'
 
Ауа Уссем
33'
0:1
Ауа Уссем
(Ляказетт Александр)
43'
Камара Бингуру
Омлин Йонас
 
49'
 
Мендес Тьяго
55'
Норден Арно
Мауасса Фет
 
55'
Суке Арно
Тшато Энзо
 
59'
Саванье Тежи
 
59'
 
Да Сильва Дамьен
Боатенг Жером
64'
 
Токо-Экамби Карл
Дембеле Мусса
64'
 
Рен-Аделед Жефф
Ауа Уссем
70'
Вахи Элю
(Ферри Жордан)
1:1
74'
 
Диоманде Синали
74'
Вахи Элю
 
75'
Мавидиди Стефи
 
82'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
82'
Жермен Валер
Вахи Элю
 
90'
1:2
Ляказетт Александр
(Какере Максанс)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монпелье 10% (12)
X 25% (30)
Лион 65% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
22
Фаяд
Халил
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
27
Мауасса
Фет
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
Монпелье
4-3-3
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Монпелье
Лион

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 6 0.5
Норден Арно 3 0.25
Саванье Тежи 3 (1) 0.25
Хазри Вахби 2 0.17
Коцца Николя 2 0.17
Жермен Валер 2 0.17
Мауасса Фет 1 0.08
Сент-Люс Тео 1 0.08
Тшато Энзо 1 0.08
Сахо Мамаду 1 0.08
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 7 (1) 0.58
Тете 5 0.42
Токо-Экамби Карл 4 0.33
Дембеле Мусса II 2 0.17
Тальяфико Николас 1 0.08
Ауа Уссем 1 0.08
Люкеба Кастелло 1 0.08
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Какере Максанс 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 4 0
Саванье Тежи 2 1
Ферри Жордан 3 0
Эстев Максим 3 0
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Шотар Жорис 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Коцца Николя 1 0
Макуана Бени 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
5
38%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

23
21
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
7
30%
3
14%
1-15
4
17%
4
19%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1
Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1
Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
10. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
11. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
12. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
13. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монпелье: 38%, Лион: 62%.
  • 96'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Шотар Жорис из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Рен-Аделед Жефф.
  • 93'
    Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Лион начинает контратаку
  • 93'
    Токо-Экамби Карл из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Мало Густо успешно блокирует удар.
  • 93'
    Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Кастелло Лукеба выиграл воздушное противоборство у Жермен Валер.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Монпелье 10% (12)
    X 25% (30)
    Лион 65% (78)
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    Прогнозы на матч Монпелье 1:2 Лион

    Исход игры
    Монпелье
    10% (12)
    Ничья
    25% (30)
    Лион
    65% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.98% (69)
    Меньше
    42.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    44.2% (53)
    1:1 Ничья
    22.5% (27)
    0:1 Лион
    10% (12)
    2:1 Монпелье
    6.7% (8)
    0:2 Лион
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Монпелье
    1.7% (2)
    1:3 Лион
    1.7% (2)
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