Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ланс

45' Оооо... вот это был удар! Клосс Жонатан должен был забить с этой позиции.

45' ШТАНГА! Так было близко к голу - Клосс Жонатан нанес удар в каркас ворот!

45' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хорошую попытку сделал Санчес Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Тавареш Нуну из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' О, нет. Из многообещающей позиции Санчес Алексис из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

40' Тавареш Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Судья подбегает и показывает Онана Жан из команды Ланс отложенную желтую карточку за фол.

38' Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Фофана Секо . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Гуйе Пап создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Ланс

36' Клосс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

34' Арит Амин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Опенда Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Арит Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Ланс

26' Верету Жордан из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Санчес Алексис из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рефери не любит споров - именно за это Игор Тудор сейчас получил желтую

23' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

22' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

17' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновлен

15' Фофана Секо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Колашинац Сеад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Опенда Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Опенда Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Санчес Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Санчес Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

3' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Тавареш Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Ланс

1' Тавареш Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Марсель начинает с центра поля