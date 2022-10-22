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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Марсель
0:0
Перерыв
Ланс
0'
14' Желтая карточка
Колашинац Сеад
23' Желтая карточка
Ронжье Валентин
23' Желтая карточка
Игорь Тудор
34' Желтая карточка
Сотока Флориан
38' Желтая карточка
Онана Жан

Ход матча

14'
Колашинац Сеад
 
22'
Гуйе Пап
Колашинац Сеад
 
23'
Ронжье Валентин
 
23'
Игорь Тудор
 
34'
 
Сотока Флориан
38'
 
Онана Жан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 126
Марсель 79.4% (100)
X 17.5% (22)
Ланс 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ланс
2.39
3.55
3.99
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
6
Онана
Жан
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
11
Опенда
Луис
Марсель
3-4-2-1
Ланс
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Ланс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
2:1
ТМС
0:1
КЛ
4:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
3:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.33
Суарес Луис III 3 0.25
Тавареш Нуну 3 0.25
Жерсон Сантос 2 0.17
Клосс Жонатан 1 0.08
Гендузи Маттео 1 0.08
Пайе Димитри 1 (1) 0.08
МБемба Шансель 1 0.08
Гуйе Пап 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.5
Опенда Луис 4 0.33
Саид Уэсли 3 0.25
Фофана Секо 2 (1) 0.17
Мачадо Дейвер 1 0.08
Дансо Кевин 1 0.08
Абдул-Самед Салис 1 0.08
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Сотока Флориан 3 0
Медина Факундо 3 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Онана Жан 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
2
10%
5
28%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1
Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0
Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс 0:0 Заявка 12 7 4 1 18 - 8 25
4. Марсель 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 8 24
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
10. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
11. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
12. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
13. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс 0:0 Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Марсель 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс 0:0 Заявка 6 1 4 1 5 - 3 7
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 54'
    Команда Марсель имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 54'
    Контроль мяча: Марсель: 67%, Ланс: 33%.
  • 54'
    Опенда Луис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья свистит. Онана Жан атаковал сзади соперника. Это Тавареш Нуну заработал своей команде штрафной
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Арит Амин из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Мачадо Дейвер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гуйе Пап получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      49'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • Травма, повреждение
      46'
      Франковски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      46'
      Гуйе Пап на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Гуйе Пап ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Марсель 79.4% (100)
    X 17.5% (22)
    Ланс 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Ланс
    2.39
    3.55
    3.99
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    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Ланс

    Исход игры
    Марсель
    79.4% (100)
    Ничья
    17.5% (22)
    Ланс
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    67.77% (82)
    Нет
    32.23% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    42.9% (54)
    2:0 Марсель
    15.1% (19)
    1:1 Ничья
    15.1% (19)
    1:0 Марсель
    15.1% (19)
    1:2 Ланс
    1.6% (2)
    3:2 Марсель
    1.6% (2)
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