Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Пайе Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Давид Коста из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Давид Коста выиграл воздушное противоборство у Ронжье Валентин

86' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

84' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

79' Супер-замена от тренера! Давид Коста только вышел на поле и уже забил!

78' Г О О О О Л - Давид Коста наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

78' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

77' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Санчес Алексис уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

76' Давид Коста из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Давид Коста пробил со штрафного прямо в стенку

68' Хорошую попытку сделал Фофана Секо . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Марсель

66' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

64' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ронжье Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Оооо... вот это был удар! МБемба Шансель должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал МБемба Шансель . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Давид Коста из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

61' Тавареш Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Марсель

60' Франковски Пшемыслав не смог попасть в створ ударом издали

60' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

59' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Марсель

56' Тактическая замена. Онана Жан уходит с поля и его заменяет Давид Коста

56' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Марсель

54' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' МБемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Айдара Массадио получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Марсель

49' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' О, нет. Из многообещающей позиции Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

49' Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Ланс