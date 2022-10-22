Тур: 12. Стадион: Велодром. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
14' Желтая карточкаКолашинац Сеад
23' Желтая карточкаРонжье Валентин
23' Желтая карточкаИгорь Тудор
34' Желтая карточкаСотока Флориан
38' Желтая карточкаОнана Жан
50' Желтая карточкаАйдара Массадио
64' Желтая карточкаГендузи Маттео
0:1
78' ГолДа Коста Давид Перейра
90'+4
Ход матча
14'
23'
23'
34'
38'
50'
64'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
30
Самба
Брис
11
Опенда
Луис
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Ланс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.33
|Суарес Луис III
|3
|0.25
|Тавареш Нуну
|3
|0.25
|Жерсон Сантос
|2
|0.17
|Клосс Жонатан
|1
|0.08
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.08
|МБемба Шансель
|1
|0.08
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|Жиго Самуэль
|1
|0.08
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.5
|Опенда Луис
|4
|0.33
|Саид Уэсли
|3
|0.25
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.17
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.08
|Мачадо Дейвер
|1
|0.08
|Дансо Кевин
|1
|0.08
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.08
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|Тавареш Нуну
|3
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Сотока Флориан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Айдара Массадио
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
2
10%
6
32%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1
Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0
Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|12.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|13.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Марсель 0:1 Ланс
Исход игры
Марсель
79.4% (100)
Ничья
17.5% (22)
Ланс
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.07% (63)
Меньше
47.93% (58)
Обе команды забьют
Да
67.77% (82)
Нет
32.23% (39)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.9% (54)
2:0 Марсель
15.1% (19)
1:1 Ничья
15.1% (19)
1:0 Марсель
15.1% (19)
1:2 Ланс
1.6% (2)
3:2 Марсель
1.6% (2)
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