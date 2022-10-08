Тур: 13. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Попа Каталин
1:0
Второй тайм: 85'
0'
14' Желтая карточкаПетреску Петришор
32' Желтая карточкаПирес Ромарио
45' Желтая карточкаФюлёп Лоран
45' Желтая карточкаБэлан Адриан
57' Желтая карточкаФилип Иоан
62' Красная карточкаХоршия Овидиу
75' Желтая карточкаDenis Ispas
1:0
83' ГолБричаг Марьюс
Ход матча
32'
45'
45'
57'
62'
75'
83'
1:0
Владение мячом
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя
Германнштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.31
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Эли Лопес
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Пирес Ромарио
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6
|0.5
|Альхассан Баба
|6
|0.5
|Бутян Михай
|1
|0.08
|Стойка Йонуц
|1
|0.08
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Кипчу Александру
|4
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Denis Ispas
|3
|0
|Илие Флорин
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бутян Михай
|3
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|12
|8
|0
|4
|13 - 8
|24
|4.
|Германнштадт
|0:0
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|10 - 17
|13
|12.
|Университатя
|0:0
|13
|2
|6
|5
|8 - 12
|12
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|12.
|Университатя
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Германнштадт
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4