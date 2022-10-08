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Румыния: Суперлига

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Университатя
1:0
Второй тайм: 85'
Германнштадт
0'
14' Желтая карточка
Петреску Петришор
32' Желтая карточка
Пирес Ромарио
45' Желтая карточка
Фюлёп Лоран
45' Желтая карточка
Бэлан Адриан
57' Желтая карточка
Филип Иоан
62' Красная карточка
Хоршия Овидиу
75' Желтая карточка
Denis Ispas
1:0
83' Гол
Бричаг Марьюс
12
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
10
Хайта
Флориан
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
2
Влэдою
Штефан
9
Бэлан
Адриан
80
Фюлёп
Лоран
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
96
Балауре
Сильвиу
7
Петреску
Петришор
51
Ороиан
Александру
30
Паращив
Даниэль
Университатя
Германнштадт

История личных встреч

Университатя
Германнштадт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛIГЛ
1:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.31
Филип Иоан 1 0.08
Эли Лопес 1 0.08
Фюлёп Лоран 1 0.08
Пирес Ромарио 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 0.5
Альхассан Баба 6 0.5
Бутян Михай 1 0.08
Стойка Йонуц 1 0.08
Ороиан Александру 1 0.08
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 6 0
Кипчу Александру 4 0
Хоршия Овидиу 2 1
Denis Ispas 3 0
Илие Флорин 1 1
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Пициан Андрей 1 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Симон Габриэл 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 5 0
Альхассан Баба 4 0
Бутян Михай 3 0
Бейян Флориан 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Sota Mino 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 9 6 8 26 - 26 33
2. Вииторул Констанца 12 8 3 1 24 - 10 27
3. Рапид Бухарест 12 8 0 4 13 - 8 24
4. Германнштадт 0:0 12 6 5 1 16 - 9 23
5. ЧФР Клуж 10 7 0 3 17 - 9 21
6. Сепси 12 5 4 3 20 - 9 19
7. Петролул Плоешти 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Волунтари 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Арджеш 13 5 1 7 12 - 18 16
10. УТА Арад 12 4 3 5 11 - 15 15
11. Ботошани 11 3 4 4 10 - 17 13
12. Университатя 0:0 13 2 6 5 8 - 12 12
13. ФКСБ 10 2 5 3 14 - 17 11
14. Миовени 13 1 4 8 9 - 21 7
15. Киндия Тырговиште 11 1 3 7 12 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 12 8 2 2 17 - 12 26
2. Вииторул Констанца 7 5 2 0 12 - 3 17
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 13 - 6 15
4. Рапид Бухарест 5 5 0 0 8 - 2 15
5. Германнштадт 0:0 6 4 1 1 10 - 5 13
6. Арджеш 7 4 0 3 8 - 6 12
7. Волунтари 7 3 2 2 7 - 3 11
8. УТА Арад 5 3 1 1 8 - 5 10
9. ФКСБ 6 2 4 0 11 - 9 10
10. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
11. Сепси 5 2 1 2 12 - 3 7
12. Университатя 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Ботошани 5 1 3 1 6 - 6 6
14. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 6 - 9 4
15. Миовени 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 7 3 3 1 8 - 6 12
2. Германнштадт 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
3. Университатя Крайова 12 2 4 6 10 - 16 10
4. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
5. Петролул Плоешти 6 3 0 3 6 - 7 9
6. Рапид Бухарест 7 3 0 4 5 - 6 9
7. Ботошани 6 2 1 3 4 - 11 7
8. ЧФР Клуж 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Университатя 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Волунтари 6 1 2 3 5 - 10 5
11. УТА Арад 7 1 2 4 3 - 10 5
12. Арджеш 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Миовени 7 1 1 5 5 - 13 4
14. Киндия Тырговиште 6 0 2 4 6 - 10 2
15. ФКСБ 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 7 (1)
Рапид Бухарест Antonio Sefer 5
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Пирес Ромарио 6
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 4
Университатя Крайова Папп Пол 1 4
Сепси Паун Николае 1 4
Весь список
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    Университатя
    Ничья
    Германнштадт
    6.90
    2.90
    4.80
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