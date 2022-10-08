Тур: 13. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Попа Каталин
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаПетреску Петришор
32' Желтая карточкаПирес Ромарио
45' Желтая карточкаФюлёп Лоран
45' Желтая карточкаБэлан Адриан
57' Желтая карточкаФилип Иоан
62' Красная карточкаХоршия Овидиу
75' Желтая карточкаDenis Ispas
1:0
83' ГолБричаг Марьюс
85' Желтая карточкаБик Овидиу
90' Желтая карточкаКипчу Александру
90'+5
Ход матча
32'
45'
45'
57'
62'
75'
83'
1:0
85'
90'
Владение мячом
12
Илиев
Пламен
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
80
Фюлёп
Лоран
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя
Германнштадт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.31
|Филип Иоан
|1
|0.08
|Бричаг Марьюс
|1
|0.08
|Эли Лопес
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Пирес Ромарио
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6
|0.5
|Альхассан Баба
|6
|0.5
|Бутян Михай
|1
|0.08
|Стойка Йонуц
|1
|0.08
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|6
|0
|Кипчу Александру
|5
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Denis Ispas
|3
|0
|Илие Флорин
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|5
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бутян Михай
|3
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1
Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1
Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|9
|6
|8
|26 - 26
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|3.
|Рапид Бухарест
|12
|8
|0
|4
|13 - 8
|24
|4.
|Германнштадт
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|5.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|0
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|20 - 9
|19
|7.
|Петролул Плоешти
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|8.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Арджеш
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|11.
|Университатя
|13
|3
|5
|5
|9 - 12
|14
|12.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|10 - 17
|13
|13.
|ФКСБ
|10
|2
|5
|3
|14 - 17
|11
|14.
|Миовени
|13
|1
|4
|8
|9 - 21
|7
|15.
|Киндия Тырговиште
|11
|1
|3
|7
|12 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|12
|8
|2
|2
|17 - 12
|26
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Рапид Бухарест
|5
|5
|0
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Германнштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|6.
|Арджеш
|7
|4
|0
|3
|8 - 6
|12
|7.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|7 - 3
|11
|8.
|УТА Арад
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|ФКСБ
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|10.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|Университатя
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Сепси
|5
|2
|1
|2
|12 - 3
|7
|13.
|Ботошани
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Миовени
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|2.
|Университатя Крайова
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|5.
|Германнштадт
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Петролул Плоешти
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Ботошани
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|8.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Университатя
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Волунтари
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|11.
|УТА Арад
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|Арджеш
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Миовени
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|14.
|Киндия Тырговиште
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|15.
|ФКСБ
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|7 (1)
|Рапид Бухарест
|Antonio Sefer
|5
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя
|Пирес Ромарио
|6
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 4
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 4
|Сепси
|Паун Николае
|1 4