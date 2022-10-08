Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бэлан Адриан получил желтую карточку от судьи

47' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Фюлёп Лоран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Балауре Сильвиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хайта Флориан выиграл воздушное противоборство у Petrisor Petrescu.

41' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Влэдою Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Университатя

38' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Филип Иоан

38' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Фюлёп Лоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Бэлан Адриан выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

35' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ciprian Biceanu пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

34' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Пирес Ромарио получил желтую карточку от судьи

31' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Германнштадт

29' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Опрут Рауль пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

28' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Влэдою Штефан пробил со штрафного прямо в стенку

23' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Petrisor Petrescu получил желтую карточку от судьи

13' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Германнштадт

4' Бэлан Адриан из команды Университатя не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Ionut Stoica ошибается в защите.

4' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Petrisor Petrescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Германнштадт начинает с центра поля